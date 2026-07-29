Bái phục bom tấn chưa chiếu đã kiếm 14 tỷ ở Việt Nam: Choáng ngợp từ giây đầu tiên, không xem là có lỗi với cuộc đời

Không chỉ quốc tế mà khán giả Việt Nam cũng đang đứng ngồi không yên trước bom tấn này.

Tháng 7 được xem là giai đoạn sôi động nhất của phòng vé toàn cầu khi liên tiếp đón nhận hai "siêu bom tấn" được mong chờ nhất năm là The Odyssey và Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi Đầu Mới). Nếu The Odyssey tạo sức hút nhờ quy mô sử thi và tên tuổi của Christopher Nolan, thì đại diện đến từ Marvel lại cho thấy lợi thế rõ rệt của dòng phim siêu anh hùng, đặc biệt tại thị trường Việt Nam.

Ảnh: NSX

Trong khi The Odyssey được dự đoán sẽ dần hạ nhiệt sau những tuần đầu công chiếu, Spider-Man: Brand New Day lại bước vào đường đua đúng thời điểm vàng. Bộ phim chính thức ra rạp từ ngày 31/7, đồng nghĩa gần như sở hữu trọn vẹn một tháng để thống lĩnh phòng vé trước khi phải đối mặt với những dự án Việt Nam dịp lễ 2/9.

Ngay từ giai đoạn mở bán, tác phẩm đã chứng minh sức hút đáng nể. Theo thống kê của Box Office Vietnam, Spider-Man: Brand New Day thu về gần 15 tỷ đồng từ lượng vé đặt trước, với trên 100.000 vé được bán ra dù còn vài ngày nữa mới chính thức khởi chiếu. Đây là một trong những màn bán vé sớm ấn tượng nhất của một bộ phim Hollywood tại Việt Nam trong năm nay, thậm chí trong vài năm trở lại đây.

Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ tạo cơn sốt tại Việt Nam, Spider-Man: Brand New Day cũng được giới phân tích dự đoán sẽ có màn ra mắt bùng nổ trên toàn cầu. Nhiều chuyên gia phòng vé ước tính doanh thu mở màn quốc tế có thể đạt khoảng 275-300 triệu USD, qua đó đưa tổng doanh thu cuối tuần đầu tiên trên toàn thế giới lên khoảng 465 triệu USD. Nếu đạt thành tích này, bộ phim sẽ có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua doanh thu năm 2026, đồng thời tiến gần mục tiêu gia nhập câu lạc bộ phim tỷ USD.

Lấy bối cảnh khoảng bốn năm sau sự kiện của Spider-Man: No Way Home, Peter Parker (Tom Holland) giờ đây hoàn toàn sống một mình. Sau khi Doctor Strange xóa ký ức của toàn thế giới về danh tính Peter Parker, không còn ai nhớ anh là ai, kể cả MJ (Zendaya) và Ned Leeds (Jacob Batalon). Peter quyết định từ bỏ cuộc sống sinh viên bình thường để trở thành Người Nhện toàn thời gian, âm thầm bảo vệ thành phố New York.

Trong lúc nỗ lực thích nghi với cuộc sống cô độc, Peter phát hiện cơ thể mình bắt đầu xuất hiện những biến đổi bất thường khi áp lực ngày càng lớn. Cùng lúc đó, một thế lực bí ẩn mà ngay cả Spider-Man cũng khó có thể nhận diện đang âm thầm đe dọa New York. Để ngăn chặn hiểm họa này, Peter buộc phải đối mặt với những tổn thương trong quá khứ và một lần nữa đứng lên bảo vệ những người anh yêu thương, dù họ không còn nhớ đến anh.

Ảnh: NSX

Sau những suất chiếu đầu tiên, Spider-Man: Brand New Day nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không ít người đánh giá đây là phần phim đọng lại nhiều cảm xúc nhất từ Tom Holland kể từ khi đảm nhận vai Peter Parker. Thay vì tiếp tục khai thác yếu tố đa vũ trụ hay những màn cameo gây choáng ngợp, bộ phim được khen vì đưa Người Nhện trở lại với những giá trị cốt lõi: một chàng trai trẻ cô độc, phải học cách trưởng thành và đối mặt với hậu quả từ những lựa chọn của mình. Diễn xuất của Tom Holland cũng nhận nhiều lời tán dương khi thể hiện được sự tổn thương, giằng xé nội tâm nhưng vẫn giữ được nét hài hước đặc trưng của nhân vật.

Bên cạnh nội dung, phần hình ảnh và các trường đoạn hành động cũng được đông đảo khán giả đánh giá cao. Nhiều ý kiến cho rằng đạo diễn Destin Daniel Cretton đã tránh lạm dụng CGI, thay vào đó ưu tiên những màn chiến đấu cận chiến và các pha đu tơ mang cảm giác chân thực hơn. Nhịp phim được nhận xét cân bằng giữa hành động và tình yêu - tình bạn, trong khi phần âm nhạc góp phần đẩy cao không khí ở nhiều phân đoạn cao trào.

Ảnh: NSX

Dẫu vậy, vẫn có một số ý kiến cho rằng thời lượng phim hơi dài, nửa sau xuất hiện vài tình tiết được xử lý vội vàng và kịch bản đôi lúc ôm đồm quá nhiều tuyến truyện. Tuy nhiên, phần lớn khán giả đều đồng tình rằng đây là bước tiến đáng kể của thương hiệu Spider-Man và là một trong những màn thể hiện thuyết phục nhất của Tom Holland trong vai Người Nhện.

Tom Holland tiếp tục đảm nhận vai chính, đồng thời tái hợp cùng Zendaya trong vai MJ. Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc, bộ phim còn gây chú ý khi đánh dấu sự tham gia của Sadie Sink, gương mặt nổi tiếng từ loạt phim Stranger Things. Tuy nhiên, vai diễn cụ thể của nữ diễn viên vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ. Nếu muốn biết chi tiết thêm, khán giả phải tự mình mua vé và trải nghiệm trọn vẹn bộ phim để có cho mình câu trả lời.

Ảnh: People

Dù vậy, một trong những chi tiết được bàn tán nhiều nhất xoay quanh Spider-Man: Brand New Day chính là tin đồn Sadie Sink sẽ đảm nhận vai Jean Grey, dị nhân quyền năng bậc nhất của biệt đội X-Men. Bản thân nữ diễn viên cũng là gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng nhờ ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Sadie sở hữu mái tóc đỏ cam rực rỡ, kết hợp với đôi mắt xanh hiếm gặp - đây là những đặc điểm chỉ 0.17% dân số trên thế giới có.

Ảnh: NSX

Ở tuổi 24, Sadie ngày càng hoàn thiện hình ảnh của một minh tinh Hollywood thế hệ mới với thần thái tự tin, phong cách thời trang tinh tế cùng khí chất ngôi sao mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ hay các sự kiện quốc tế. Chính vì vậy, nếu thực sự được giao vai Jean Grey, cô được đánh giá là lựa chọn có ngoại hình và sức hút rất phù hợp với biểu tượng dị nhân nổi tiếng của Marvel.

Ảnh: People

Với sức hút của thương hiệu Người Nhện, hiệu ứng từ dàn sao hot cùng lượng vé đặt trước đang tăng nhanh, Spider-Man: Brand New Day được kỳ vọng sẽ trở thành cái tên thống trị phòng vé Việt Nam trong những tuần tới, tiếp nối chuỗi thành công của Marvel và mở ra một chương mới cho hành trình của Peter Parker trên màn ảnh rộng.