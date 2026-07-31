Phim lỗ nặng của Thanh Hằng được báo quốc tế đưa tin

Bộ phim của Thanh Hằng bất ngờ xuất hiện trên trang báo nước ngoài nổi tiếng.

Sau hơn một tháng phát hành, Mesdames Thanh Sắc mới đây đã chính thức rời rạp quốc nội với doanh thu dừng ở mức 16,6 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Con số này không chỉ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng dành cho một dự án được đầu tư quy mô, mà còn khiến bộ phim gần như chắc chắn trở thành một trong những thất bại đáng tiếc nhất của điện ảnh Việt năm 2026. Trong bối cảnh chi phí sản xuất và phát hành ngày càng cao, mức doanh thu trên không đủ để mở ra hy vọng hòa vốn, khép lại hành trình phòng vé chật vật của tác phẩm.

Ảnh: Chụp màn hình

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, Mesdames Thanh Sắc có kinh phí sản xuất ước tính từ 20-40 tỷ đồng, trong khi để đạt điểm hòa vốn, doanh thu phòng vé được cho là phải cán mốc khoảng 70-80 tỷ đồng. Với kết quả chỉ 16,6 tỷ đồng, bộ phim được ước tính lỗ khoảng 63,4 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí phát hành, quảng bá và phần doanh thu chia cho các cụm rạp.

Ra mắt từ ngày 19/6, Mesdames Thanh Sắc được xem là màn tái xuất đáng chú ý của siêu mẫu - diễn viên Thanh Hằng trên màn ảnh rộng. Tác phẩm gây ấn tượng với bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960 được đầu tư công phu, phục trang cầu kỳ cùng dàn diễn viên thực lực như Thanh Hằng, Hồng Ánh, Văn Mai Hương và Lương Thế Thành. Tuy nhiên, phim lại không tạo được hiệu ứng lan tỏa ngoài phòng vé. Ngay từ tuần đầu công chiếu, lượng vé bán ra khá khiêm tốn, số suất chiếu liên tục bị cắt giảm do sức hút kém. Dù ê-kíp nỗ lực tổ chức cinetour, giao lưu khán giả và tăng cường quảng bá, tình hình cũng không có nhiều chuyển biến.

Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, Mesdames Thanh Sắc bất ngờ đón tin vui khi được tờ Variety, một trong những tạp chí và trang tin giải trí uy tín nhất thế giới, đưa tin về kế hoạch phát hành tại Bắc Mỹ. Theo Variety, 1 đơn vị phát hành đã mua bản quyền phát hành bộ phim tại thị trường Bắc Mỹ và sẽ ra mắt tác phẩm với tên tiếng Anh Madame in Saigon. Thương vụ được thực hiện thông qua sự hợp tác với 1 đơn vị sản xuất và phân phối có trụ sở tại TP.HCM.

Ảnh: Variety

Variety cũng dành nhiều lời giới thiệu về Thanh Hằng, gọi cô là một trong những siêu mẫu hàng đầu Việt Nam, nổi lên mạnh mẽ trong thập niên 2010 trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Tờ báo điểm lại những dấu ấn của nữ nghệ sĩ qua các bộ phim như Mẹ Chồng, Những Cô Gái Chân Dài, đồng thời nhắc đến vai trò giám khảo lâu năm của cô tại chương trình Vietnam's Next Top Model.

Đáng chú ý, đơn vị phát hành sẽ tổ chức buổi công chiếu thảm đỏ tại Los Angeles vào ngày 26/8, với sự tham dự của Thanh Hằng. Sau buổi ra mắt, nữ diễn viên sẽ tham gia chuỗi hoạt động quảng bá tại Orange County cùng các tổ chức cộng đồng người Việt. Chiến dịch truyền thông của bộ phim cũng sẽ được triển khai trên nhiều nền tảng số, kết hợp với các nhà sáng tạo nội dung và mạng lưới Hội sinh viên Việt Nam tại Mỹ và Canada nhằm tiếp cận khán giả gốc Việt.

Ảnh: FBNV

Brittany Tran, Giám đốc điều hành đơn vị phát hành, nói rõ mục tiêu không chỉ là đưa bộ phim đến với khán giả Bắc Mỹ, mà còn xây dựng cộng đồng người Việt cùng nhau ủng hộ các tác phẩm mang bản sắc quê hương. Ciệc hợp tác với đơn vị này để đưa Madame in Saigon và Thanh Hằng đến thị trường Bắc Mỹ là một cột mốc quan trọng, đồng thời mở đầu cho nhiều kế hoạch dài hơi trong tương lai.

Dù không thành công về mặt thương mại tại quê nhà, việc Mesdames Thanh Sắc được một đơn vị phát hành quốc tế lựa chọn và xuất hiện trên Variety cho thấy bộ phim vẫn sở hữu sức hút nhất định nhờ bối cảnh Sài Gòn xưa, màu sắc văn hóa Việt Nam cùng dàn diễn viên giàu tên tuổi. Đây được xem là cơ hội để tác phẩm tìm kiếm thêm khán giả ở thị trường quốc tế sau thành tích đáng thất vọng tại thị trường Việt Nam.