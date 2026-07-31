Hàn Quốc có thêm siêu phẩm đã mắt, đã tai, đã cả não: Nam chính đầu toàn sỏi, ai làm ra đúng thiên tài

Bộ phim có kịch bản cực tốt, mang đến những trải nghiệm hoàn hảo cho khán giả.

A Shop For Killers 2 (tựa Việt: Cửa Hàng Sát Thủ 2) đang nhận được vô số lời khen từ khán giả trên mạng xã hội. Bộ phim tiếp tục phát huy những điểm mạnh đã làm nên thành công của mùa đầu tiên. Các màn đấu võ và đấu súng được dàn dựng kịch tính, nhịp phim dồn dập nhưng vẫn giữ được sự chặt chẽ trong cách kể chuyện. Bên cạnh đó, tác phẩm còn ghi điểm nhờ khai thác tâm lý nhân vật tốt, liên tục cài cắm những tình tiết bất ngờ, cùng với đó là màn trình diễn thuyết phục của dàn diễn viên, đặc biệt là bộ đôi Lee Dong Wook và Kim Hye Jun. Có thể nói, A Shop For Killers là một bộ phim mang đến cho khán giả cảm giác đã mắt, đã tai và đã cả não.

Trong số đó, nhân vật Jung Ji Man do Lee Dong Wook đảm nhận tiếp tục ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Điều khiến các fan yêu thích Ji Man không chỉ là khả năng chiến đấu xuất sắc mà còn là tư duy chiến thuật cực kỳ sắc bén. Anh luôn bình tĩnh phân tích tình huống, biến mọi lợi thế nhỏ nhất thành vũ khí để đánh bại đối thủ.

Trận chiến giữa Bale và Ji Man ở tập 4 bắt đầu bằng việc Ji Man dụ kẻ thù vào khoang container.

Ji Man chuẩn bị sẵn kính nhìn đêm.

Anh để Bale cướp được kính rồi sau đó cho nổ.

Cuối cùng, Ji Man xả hết băng đạn để kết liễu đối thủ, cũng như trút bỏ những sự hận thù của mình.

Một trong những phân đoạn được bàn luận nhiều nhất là màn đối đầu giữa Ji Man và Bale. Ban đầu, Ji Man cố tình dụ Bale vào khoang container rồi cho người đóng kín cửa, khiến toàn bộ không gian chìm trong bóng tối. Thực tế, Ji Man đã chuẩn bị sẵn kính nhìn đêm. Khi giao chiến, Bale cướp được chiếc kính và tưởng rằng mình đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của đối phương. Thế nhưng, đó mới chính là cái bẫy mà Ji Man giăng sẵn. Anh đã bí mật gài cơ chế tạo ra một vụ nổ nhỏ trên chiếc kính. Cuối cùng, Ji Man đã "chốt hạ" kẻ thù bằng nhiều phát súng liên tiếp. Cuộc chiến sinh tử giữa Bale và Ji Man được nhiều khán giả đánh giá là một trong những phân cảnh ấn tượng của mùa 2, bởi nó cho thấy Ji Man luôn chiến thắng bằng sự tính toán hơn là chỉ dựa vào sức mạnh.

A Shop For Killers 2 thực sự xứng đáng để khán giả tiếp tục ủng hộ khi trở lại sau 2 năm kể từ mùa đầu tiên.

Nói thêm về nội dung của A Shop For Killers 2, phim tiếp nối câu chuyện từ mùa đầu, xoay quanh hai chú cháu Ji Man và Ji An. Ở mùa 1, Ji An bất ngờ nhận tin người chú Jung Ji Man được cho là đã tự sát, tuy nhiên cô không tin vào kết luận đó. Sau khi cha mẹ qua đời, cô được chính Ji Man nuôi dưỡng và hiểu rằng chú mình không phải kiểu người sẽ lựa chọn kết thúc cuộc đời như vậy. Chưa kịp tìm ra sự thật, Ji An đã trở thành mục tiêu của hàng loạt sát thủ, máy bay không người lái và những cuộc đấu súng liên tiếp. Để sinh tồn, cô buộc phải vận dụng những kỹ năng Ji Man từng dạy cho mình. Sau khi trải qua loạt biến cố, sang đến mùa 2, Ji An trở thành CEO mới của Murthehelp. Cùng với sự trở lại của người chú Ji Man, họ tiến hành cuộc phản công nhằm tiêu diệt Babylon.