Người phụ nữ duy nhất là Hoàng hậu của 2 vị Hoàng đế Việt Nam: Cao sang quyền quý, đẹp không nói nên lời

Ngay từ khi xuất hiện, cô lập tức trở thành tâm điểm với thần thái cao sang và gương mặt quá đẹp.

Tối 30/7, showcase ra mắt Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh tại TP.HCM quy tụ đông đủ dàn diễn viên và ê-kíp như NSND Tự Long, Hứa Vĩ Văn, Đỗ Thị Hải Yến, Tuấn Trần, Thiên Tú, Đăng Trần... Sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo truyền thông và khán giả yêu điện ảnh. Giữa dàn cast đông đảo, Đỗ Thị Hải Yến trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất bởi thần thái sang trọng cùng vẻ đẹp đậm chất điện ảnh hiếm có.

Đỗ Thị Hải Yến tại showcase Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh

Xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên lựa chọn bộ trang phục hơi hướng cổ điển với gam nâu - vàng chủ đạo, khoác ngoài chiếc áo choàng thêu hoa cầu kỳ. Bộ trang sức vàng nổi bật càng tôn lên vẻ quý phái của cô. Mái tóc bới cao gọn gàng giúp tôn lên trọn vẹn gương mặt thanh tú, giúp nữ diễn viên vẫn toát lên khí chất đài các, đúng tinh thần của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Ở tuổi ngoài 40, Đỗ Thị Hải Yến vẫn giữ được nhan sắc mặn mà cùng thần thái điềm tĩnh, khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ.

Trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, Đỗ Thị Hải Yến đảm nhận vai Hoàng hậu họ Dương. Theo lịch sử, bà là người phụ nữ duy nhất tại Việt Nam được phong Hoàng hậu của hai vị Hoàng đế thuộc hai triều đại khác nhau. Năm 979, sau khi Đinh Tiên Hoàng bị sát hại, bà trở thành Hoàng thái hậu nhiếp chính khi con trai Đinh Toàn còn quá nhỏ. Đến năm 980, trước nguy cơ xâm lược của quân Tống, bà cùng triều thần tôn Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên làm vua (Lê Đại Hành), mở ra triều đại Tiền Lê để đồng lòng chống giặc, bảo vệ giang sơn. Sau đó, bà được phong là Đại Thắng Minh Hoàng hậu.

Với tạo hình cổ phục Việt được đầu tư công phu trong phim, nhân vật của Hải Yến nhận được vô số lời khen ngợi nhờ nét đẹp mặn mà, uy nghiêm, thể hiện đúng cốt cách và tầm vóc của một nhân vật lịch sử lẫy lừng.

Tạo hình của nữ diễn viên trong phim

Chia sẻ về vai diễn, Đỗ Thị Hải Yến cho biết đây không phải nhân vật xuất hiện quá nhiều, nhưng cô luôn dành cho nhân vật sự trân trọng đặc biệt. Nữ diễn viên tiết lộ từ khi nhận lời tham gia dự án, cô luôn cố gắng tiếp cận Hoàng hậu họ Dương bằng sự chân thành. Điều cô quan tâm nhất là làm sao để khán giả có thể cảm nhận được cảm xúc, những lựa chọn và nỗi giằng xé của một con người đã sống cách đây hơn một thiên niên kỷ.

Về bộ phim, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, lấy cảm hứng từ các truyền thuyết dân gian xoay quanh lăng mộ của Đinh Tiên Hoàng Đế. Phim tái hiện hành trình đầy gian truân, nghẹt thở của 7 vị Hộ linh tráng sĩ nhận di nguyện cuối cùng từ Tiên đế. Họ phải bảo vệ và hộ tống 99 chiếc quan tài đi theo 7 hướng khác nhau nhằm đánh lừa thế lực thù địch âm mưu phá hoại long mạch vượng khí của quốc gia. Không chỉ là một bộ phim hành động - lịch sử, tác phẩm còn khai thác những xung đột giữa lòng trung thành, tình yêu, sự hy sinh và nghĩa lớn dân tộc. Theo ê-kíp, bộ phim hướng tới việc khắc họa tinh thần bảo vệ cội nguồn, lòng trung nghĩa và những lựa chọn đầy đau đớn của con người trước vận mệnh đất nước.

Với quy mô đầu tư lớn, bối cảnh hùng vĩ, dàn diễn viên thực lực cùng câu chuyện giàu cảm xúc, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh được kỳ vọng sẽ mang đến một góc nhìn mới về lịch sử Việt Nam trên màn ảnh rộng. Bộ phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ 28/8/2026, đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Một số ảnh tại sự kiện:

Dàn cast

Đỗ Thị Hải Yến

Trần Thiên Tú

Johnny Trí Nguyễn và Tuấn Trần

Tuấn Trần

Thúy Hiền

Lê Vũ Long

Lê Minh Thuấn

Hứa Vĩ Văn