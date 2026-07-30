Mỹ nhân Vbiz đóng 4 phim lỗ nặng cả 4: Từ "thảm họa dao kéo" đến nàng tiên cá đẹp nhất Việt Nam

Việc tham gia liên tiếp 4 "bom xịt" khiến mỹ nhân này gần như tạm biệt sự nghiệp diễn xuất.

Diệp Lâm Anh từng là một trong những mỹ nhân đa năng nhất showbiz Việt. Cô bước ra từ Vietnam's Next Top Model, hoạt động ca hát trong nhóm LUNAS, là dancer nổi tiếng, người mẫu, MC, doanh nhân rồi trở thành KOL sở hữu lượng người theo dõi lớn. Tuy nhiên, nếu nhìn riêng sự nghiệp điện ảnh, Diệp Lâm Anh lại là cái tên khá kém may mắn khi cả 4 dự án cô tham gia đều không tạo được thành tích phòng vé, thậm chí có phim trở thành "bom xịt" của điện ảnh Việt. Đó cũng là lý do nhiều năm qua, cô gần như rút khỏi màn ảnh rộng để tập trung cho kinh doanh và cuộc sống cá nhân.

Ảnh: FBNV

Thời điểm mới bước chân vào showbiz, Diệp Lâm Anh không đi lên bằng phim ảnh. Sinh năm 1989 tại Hà Nội, cô được biết đến trước tiên là một dancer của nhóm nhảy Big Toe đình đám, sau đó tham gia Vietnam's Next Top Model 2010 và gây chú ý nhờ ngoại hình cá tính cùng khả năng trình diễn sân khấu. Bước ngoặt giúp tên tuổi Diệp Lâm Anh phủ sóng rộng rãi là Cuộc Đua Kỳ Thú 2013, nơi cô ghi điểm nhờ tinh thần thi đấu quyết liệt, hình ảnh mạnh mẽ và giàu năng lượng.

Ảnh: Google

Nhờ lợi thế ngoại hình nóng bỏng cùng danh tiếng ngày càng tăng, Diệp Lâm Anh nhanh chóng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cô từng hoạt động ca hát, góp mặt trong nhóm nhạc LUNAS, làm MC, người mẫu quảng cáo và xây dựng hình ảnh một mỹ nhân đa tài của Vbiz. Trong giai đoạn 2015-2017, điện ảnh được xem là giai đoạn hoạt động vô cùng sôi nổi của người đẹp.

Ảnh: FBNV

Thế nhưng, vận may dường như chưa bao giờ mỉm cười với Diệp Lâm Anh trên màn ảnh rộng.Năm 2015, cô đồng thời xuất hiện trong hai bộ phim là Siêu nhân X của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Con Ma Nhà Họ Vương của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Trong Siêu Nhân X, Diệp Lâm Anh đảm nhận vai Kỳ Kỳ - một nhân vật gợi cảm góp phần tạo màu sắc giải trí cho tác phẩm. Dù quy tụ dàn diễn viên quen mặt và được đầu tư theo phong cách siêu anh hùng hiếm thấy ở điện ảnh Việt thời điểm đó, bộ phim lại không tạo được hiệu ứng phòng vé, doanh thu chỉ vào khoảng 7-8 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Ảnh: NSX

Cũng trong năm ấy, Diệp Lâm Anh có cơ hội đảm nhận vai nữ chính Linh trong bộ phim kinh dị Con Ma Nhà Họ Vương. Đây được xem là vai diễn đáng chú ý nhất của cô khi phải hóa thân thành nhân vật bí ẩn gắn với hàng loạt hiện tượng siêu nhiên. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ thu về khoảng hơn 8 tỷ đồng sau khi ra rạp, không tạo được cú hích như mong đợi dù được quảng bá khá rầm rộ.

Ảnh: NSX

Sang năm 2016, nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong Vệ Sĩ Sài Gòn, dự án hành động quy tụ Thái Hòa, Kim Lý cùng ê-kíp quốc tế. Diệp Lâm Anh vào vai Ngọc, nhưng đất diễn khá hạn chế. Dù được đầu tư với kinh phí lớn và kỳ vọng mở ra dòng phim hành động mới cho điện ảnh Việt, Vệ Sĩ Sài Gòn chỉ thu khoảng hơn 10 tỷ đồng, trở thành một trong những thất bại thương mại đáng tiếc của năm.

Ảnh: NSX

Đến năm 2017, Diệp Lâm Anh tham gia Lục Vân Tiên: Tuyệt Đỉnh Kungfu, đảm nhận vai Võ Thể Loan. Bộ phim ngay khi công chiếu đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội bởi kịch bản rời rạc, kỹ xảo thiếu thuyết phục và diễn xuất gây tranh cãi của dàn cast. Doanh thu chỉ xấp xỉ 2 tỷ đồng khiến đây trở thành một trong những cú "flop" nặng nề nhất của điện ảnh Việt năm đó.

Ảnh: NSX

Bốn bộ phim liên tiếp đều rơi vào tình trạng lỗ nặng, không thể hoà vốn khiến sự nghiệp diễn xuất của Diệp Lâm Anh gần như khép lại hoàn toàn. Kể từ sau Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh Kungfu, cô không còn theo sự nghiệp phim ảnh mà chuyển hướng sang kinh doanh, truyền hình thực tế và phát triển thương hiệu cá nhân.

Không chỉ gặp trắc trở với phim ảnh, Diệp Lâm Anh còn từng trải qua giai đoạn bị công chúng bàn tán dữ dội về ngoại hình. Khoảng năm 2017-2018, mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, gương mặt của cô liên tục trở thành chủ đề tranh luận khi bị nhận xét sưng phù, cứng đơ, khác biệt rõ rệt so với trước đây. Trên mạng xã hội, không ít người còn ví Diệp Lâm Anh là "Park Bom phiên bản Việt" vì diện mạo bị cho là có nhiều nét tương đồng với nữ thần tượng Hàn Quốc sau những nghi vấn can thiệp thẩm mỹ. Thậm chí, biệt danh "thảm họa dao kéo" từng nhiều lần xuất hiện trong các cuộc thảo luận về cô.

Ảnh: Google

Ảnh: Google

Thay vì lên tiếng đáp trả những bình luận tiêu cực, Diệp Lâm Anh dần rút khỏi guồng quay thị phi, tập trung cho công việc kinh doanh và cuộc sống gia đình. Sau biến cố hôn nhân kéo dài nhiều năm, cô trở lại với hình ảnh tích cực hơn, dành nhiều thời gian cho việc tập luyện thể thao, du lịch và khám phá thiên nhiên.

Đặc biệt từ khoảng tháng 4 năm nay, Diệp Lâm Anh liên tục gây sốt mạng xã hội với loạt hình ảnh và video lặn biển. Trong những đoạn clip ghi hình dưới đại dương, người đẹp diện đuôi tiên cá, thực hiện các động tác bơi uyển chuyển giữa làn nước trong xanh. Những video này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng, khiến cư dân mạng ưu ái gọi cô là "tiên cá đẹp nhất Việt Nam". Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng săn chắc và thần thái cuốn hút, Diệp Lâm Anh còn cho thấy khả năng lặn tự do đáng nể sau thời gian dài theo đuổi bộ môn này.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp xây dựng hệ thống kinh doanh riêng trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang, đồng thời là gương mặt được nhiều thương hiệu lựa chọn cho các chiến dịch quảng cáo. Dù từng trải qua biến cố ly hôn ồn ào, Diệp Lâm Anh vẫn duy trì cuộc sống khá sung túc và thường xuyên chia sẻ hình ảnh tận hưởng những chuyến du lịch trong, ngoài nước.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Hiện tại, Diệp Lâm Anh được xem là một trong những mỹ nhân có nền tảng tài chính ổn định của Vbiz. Cô sinh sống trong căn biệt thự cao cấp 600m2 tại TP.HCM cùng hai con, sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu giá trị cùng nhiều mẫu xe sang từng gây chú ý trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, người đẹp nhiều lần xuất hiện với đồng hồ, túi xách đến từ các thương hiệu xa xỉ, đồng thời không ngần ngại đầu tư cho những trải nghiệm như du thuyền, nghỉ dưỡng hay các chuyến lặn biển ở nhiều điểm đến nổi tiếng.