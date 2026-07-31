FPT Play ra mắt 3 phim Nhật “giờ vàng”

FPT Play đang giới thiệu ba bộ phim thuộc “khung giờ vàng” của đài Fuji TV (Nhật Bản) gồm Ngày Đẹp Trời Ta Thành Đôi, Tỷ Phú Dạy Học và Khoảnh Khắc Sinh Tử.

Ngày Đẹp Trời Ta Thành Đôi

Ngày Đẹp Trời Ta Thành Đôi (A Calm Sea and Beautiful Days with You) chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Nishika Hachi, được biết đến là một trong những series truyền hình Nhật Bản nổi bật trong năm 2025. Bộ phim chiến thắng 6 hạng mục tại giải thưởng Model Press Best Drama Awards 2025, trong đó có Phim hay nhất, Nữ chính xuất sắc nhất, Nam phụ xuất sắc nhất, Diễn viên đột phá của năm…

Yoshine Kyoko và Honda Kyoya trong Ngày Đẹp Trời Ta Thành Đôi. (Ảnh: FPT Play)

Chuyện phim diễn ra vào những năm 1930, xoay quanh cuộc hôn nhân "cưới trước - yêu sau" giữa Ebata Natsumi (Yoshine Kyoko) và Ebata Takimasa (Honda Kyoya). Trong độ tuổi còn nhiều mộng mơ về tình yêu, Natsumi bất ngờ được cha thông báo sẽ kết hôn với Takimasa, một viên sĩ quan hải quân xa lạ. Sau lễ cưới vắng mặt chú rể, cả hai bước vào cuộc sống chung đầy lạ lẫm với nhiều hiểu lầm và trải nghiệm mới. Họ dần làm quen, rung động và tìm thấy hạnh phúc và tình yêu trong cuộc sống thường nhật.

Khác với hình dung thường thấy về một cặp đôi tính cách trái ngược, Natsumi và Takimasa "gặp nhau" trong sự vụng về khi yêu. Một người ngây thơ, một người kiệm lời đến mức khó nói ra một câu quan tâm trọn vẹn. Không ai chủ động "cảm hóa" ai, cả hai cùng dò dẫm học cách làm vợ chồng theo tốc độ riêng, khiến quá trình xích lại gần nhau chậm rãi nhưng chân thực

Bối cảnh nhiều hoài niệm của phim. (Ảnh: FPT Play)

Đáng chú ý, bối cảnh phim diễn ra chỉ vài năm trước khi Nhật Bản bước vào Thế chiến II càng khiến những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mang sắc thái tiếc nuối riêng, điều mà các phim hôn nhân sắp đặt hiện đại khác khó có được.

Tỷ Phú Dạy Học

Khác Ngày Đẹp Trời Ta Thành Đôi, phim Tỷ Phú Dạy Học (Billion x School) chọn bối cảnh học đường hiện đại. Nhân vật chính của phim là Kagami Rei (Yamada Ryosuke), chủ tịch một tập đoàn tài phiệt hàng đầu. Anh che giấu giấu thân phận và làm giáo viên chủ nhiệm lớp 3-0, nơi tập hợp các học sinh bị xem là "không còn tương lai".

Thay vì những bài giảng thông thường, Kagami áp dụng tư duy quản trị doanh nghiệp vào lớp học: đặt mục tiêu, phân tích dữ liệu, thậm chí "đầu tư" vào từng học sinh như một dự án cần vực dậy. Cách làm gây tranh cãi này liên tục đẩy anh vào thế đối đầu với ban giám hiệu bảo thủ, đồng thời mâu thuẫn với các đồng nghiệp.

Mục tiêu của Kagami không đơn thuần là cải thiện thành tích lớp học, giúp những đứa trên bị dán nhãn "vô phương cứu chữa" tìm thấy tương lai mới. Thông qua lớp 3-0, anh còn âm thầm thu thập dữ liệu để cái tiến chương trình AI giáo dục do chính mình phát triển.

Yamada Ryosuke trong vai Kagami Rei. (Ảnh: FPT Play)

Bộ phim đánh dấu sự tái ngộ của Yamada Ryosuke, Shida Mirai và Kamiki Ryunosuke sau hơn 17 năm kể từ phim Trinh Thám Học Viện Q trên đài NTV. Từ những thám tử học sinh, 3 diễn viên nhí gặp nhau trong vai đồng nghiệp khi đã trưởng thành.

Dù không phải cái tên có rating cao nhất mùa, phim vẫn lọt top 10 phim có lượng yêu thích cao nhất trên các nền tảng xem lại ở quê nhà nhờ những câu chuyện học đường phía sau vẻ ngoài lầy lội của thầy giáo tỷ phú.

Khoảnh Khắc Sinh Tử

Trong 3 phim Nhật mới ra mắt trên FPT Play, Khoảnh Khắc Sinh Tử (Blue Moment) được xem là lựa chọn lý tưởng với người yêu thích dòng phim hành động gắn với yếu tố sinh tồn và thảm họa thiên nhiên. Ngay khi lên sóng tại quê nhà, series đạt rating 8,6% trong tập đầu, kéo rating khung giờ phát sóng của Fuji TV tăng hơn 4 lần so với phim chiếu trước đó.

Nhân vật chính của phim là Haruhara Kankuro (Yamashita Tomohisa), biệt danh "Hoàng tử mây". Kankuro là chuyên gia khí tượng quen mặt trên bản tin thời tiết, đồng thời là chỉ huy đội SDM, đơn vị đặc nhiệm chuyên lao vào tuyến đầu mỗi khi thiên tai ập đến.

Khoảnh Khắc Sinh Tử lập kỷ lục rating khi công chiếu. (Ảnh: FPT Play)

Không chỉ ứng phó thiên tai từ góc độ chuyên môn kỹ thuật, mà các tình huống SDM phải đối mặt trong phim đẩy cả nạn nhân lẫn các thành viên vào ranh giới sống chết, buộc họ đưa ra quyết định trong thời gian cực ngắn. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, hay buông lời gai góc với đồng nghiệp, Kankuro có một bí mật khó chia sẻ. Sự xuất hiện của cộng sự mới Kumota Aya (Deguchi Natsuki) khiến Kankuro dần mở lòng, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Càng về những tập sau, mạch phim càng dồn dập với trận bão được ví là mạnh nhất lịch sử quan trắc, và một quyết định bất ngờ của Haruhara Kankuro ở tập cuối khiến khán giả đồn đoán về khả năng nối dài thành phần 2 hoặc bản điện ảnh trong thời gian sắp tới.

Tài tử Yamashita Tomohisa và tân binh Deguchi Natsuki (Ảnh: FPT Play)

Khoảnh Khắc Sinh Tử đánh dấu sự trở lại của tài tử Yamashita Tomohisa trong vai chính sau 7 năm kể từ Code Blue. Sao nam sinh năm 1985 gây bất ngờ khi hợp tác với đàn em sinh năm 2001 trong bộ phim lần này. Dù chênh lệch tận 16 tuổi nhưng những tương tác giữa Tomohisa và Natsuki được đánh giá tự nhiên, mang đến cảm giác dễ chịu và chân thật.

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