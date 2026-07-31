Ai quên gấp truyện cổ tích để công chúa lạc ra ngoài: Visual đỉnh cao diễm lệ, nhìn mái tóc ghen tị vô cùng

Nàng công chúa này quá xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mới đây, những hình ảnh hậu trường bản live-action Tangled ghi lại tạo hình của nữ chính Teagan Croft trong vai công chúa Rapunzel bất ngờ bị rò rỉ trên mạng xã hội. Chỉ sau ít giờ, loạt ảnh đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Dân tình khắp nơi đều phải xuýt xoa, trầm trồ trước diện mạo quá đỗi hoàn hảo của nàng công chúa này, thậm chí còn ví von như bước ra từ thế giới cổ tích.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Teagan Croft đã khiến nhiều người tin rằng cô chính là phiên bản người thật hoàn hảo cho nhân vật hoạt hình kinh điển Rapunzel. Nữ diễn viên xuất hiện trong chiếc váy tím đặc trưng với phần tay phồng, cổ ren và thiết kế gần như trung thành tuyệt đối với nguyên tác hoạt hình năm 2010. Cô nàng gây thương nhớ với gương mặt thanh tú, đôi má ửng đỏ, mắt to và nụ cười ngọt ngào, tinh nghịch.

Đặc biệt, góc nghiêng của Teagan được đánh giá có độ tương đồng đáng kinh ngạc với Rapunzel trong hoạt hình, khiến người xem có cảm giác như nhân vật Disney đã được tái hiện bằng xương bằng thịt. Bên cạnh đó, mái tóc vàng bồng bềnh - "thương hiệu" của Rapunzel - cũng nhận về vô số lời khen khi lên hình vô cùng óng ả, tự nhiên và nổi bật.

Mái tóc nhìn từ xa đã thấy dài, dày và vàng óng mượt

Ngay sau khi loạt ảnh được lan truyền, mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ những lời khen dành cho ê-kíp tuyển chọn diễn viên. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là một trong những tạo hình công chúa Disney đẹp nhất ở phiên bản live-action từ trước đến nay. Không chỉ giống về ngoại hình, Teagan còn được kỳ vọng sẽ truyền tải được nét hồn nhiên, lạc quan và giàu năng lượng của Rapunzel.

Bình luận của netizen: - Quá đẹp rồi huhu tôi yêu Tangled - Nhìn thế này mới xứng đáng bỏ tiền ra rạp - Rất là giống và giống tới sợ luộn á - Tưởng đâu bộ tóc sẽ 100% bằng CGI chứ ai dè chơi luôn bộ tóc thật - Công nhận lần này không có điểm nào phải chê về khâu casting luôn. 10/10 - Xinh thế, giống phát sợ

Thủ vai nàng Rapunzel trong dự án Tangled là Teagan Croft, nữ diễn viên tài năng sinh năm 2004 đến từ nước Úc. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sở hữu một gia tài diễn xuất ấn tượng. Teagan Croft từng gây tiếng vang lớn và khẳng định tên tuổi khi hóa thân xuất sắc vào vai Rachel Roth (Raven) trong loạt phim siêu anh hùng đình đám Titans của DC Universe. Sau đó, cô tiếp tục chạm đến trái tim khán giả khi đảm nhận vai chính trong bộ phim True Spirit trên Netflix.

Với nhan sắc ngọt ngào, đôi mắt hút hồn cùng khả năng diễn xuất có chiều sâu đã được chứng minh qua nhiều thể loại, vai diễn Rapunzel lần này được kỳ vọng sẽ là một bước ngoặt huy hoàng, giúp sự nghiệp của mỹ nhân gen Z bứt phá mạnh mẽ tại Hollywood.

Sánh đôi cùng Teagan Croft trong hành trình rời khỏi tòa tháp là nam diễn viên Milo Manheim (sinh năm 2001) trong vai chàng trộm phong trần, lịch lãm Flynn Rider. Anh chàng là gương mặt quen thuộc với khán giả trung thành của "nhà Chuột" qua loạt phim ca nhạc Zombies nổi tiếng. Sự kết hợp của bộ đôi visual "trai tài gái sắc" này càng khiến các fan thêm phần sục sôi và ngóng đợi ngày phim chính thức ra rạp.

Về nội dung, Tangled bản live-action vẫn sẽ bám sát cốt truyện kinh điển. Phim kể về Rapunzel - nàng công chúa sở hữu mái tóc ma thuật bị giam cầm suốt nhiều năm trong tòa tháp bởi mụ phù thủy Gothel. Cuộc đời cô thay đổi khi gặp chàng đạo chích Flynn Rider và cùng anh bước vào hành trình khám phá thế giới bên ngoài, tìm lại thân phận thật cũng như tự quyết định số phận của mình.