Phim Hàn mới chiếu 1 tập rating đã bung cả nóc: Hoàng tử - Lọ Lem đẹp nhất trần đời, sợ nghiện đừng xem

Bộ phim vừa chiếu tập 1 đã ghi nhận rating ấn tượng nhờ nội dung hấp dẫn và cặp chính đẹp đôi.

Love On The Menu đã có màn ra mắt đầy ấn tượng trên sóng KBS 2TV khi ghi nhận rating trung bình toàn quốc đạt 11,7% ngay ở tập đầu tiên. Đây là con số rất đáng nể đối với một bộ phim mới lên sóng, đồng thời giúp tác phẩm trở thành chương trình được xem nhiều thứ hai trong ngày thứ Bảy. Chỉ duy nhất tập cuối của Agent Kim Reactivated có lượng người xem cao hơn, cho thấy Love On The Menu đã khởi đầu với vị thế vô cùng thuận lợi trong cuộc đua rating.

Ha Seok Jin và Hani cực kỳ đẹp đôi. Màn kết hợp của cả hai ở phim mới được khán giả mong đợi.

Thành tích này không đến một cách ngẫu nhiên mà xuất phát từ chất lượng nội dung đầy hứa hẹn. Ngay ở tập mở màn, bộ phim đã nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ kịch bản chắc tay, cách triển khai câu chuyện mạch lạc và đủ sức khơi gợi sự tò mò. Hai diễn viên chính Ha Seok Jin và Hani cũng ghi điểm với lối diễn xuất tự nhiên, tạo cảm giác chân thực trong từng phân cảnh. Bên cạnh đó, quá trình xây dựng tính cách nhân vật được đánh giá khá hợp lý, giúp khán giả nhanh chóng đồng cảm với hành trình của cặp đôi chính.

Love On The Menu có mở màn ấn tượng với rating lên đến 11,7% ngay trong tập đầu tiên.

Nội dung phim Love On The Menu xoay quanh Kim Mu Jin, chàng trai có xuất thân hoàn hảo với gia đình giàu có và cuộc sống đáng mơ ước. Anh đem lòng yêu Han Kyu Rim, cô gái phải làm nhiều công việc bán thời gian để phụ giúp kinh tế gia đình. Dù cũng dành tình cảm cho Mu Jin, Kyu Rim lại lựa chọn đẩy anh ra xa vì mặc cảm trước hoàn cảnh khó khăn của bản thân. Trong lúc cả hai còn chưa thể đến được với nhau, Mu Jin bất ngờ biến mất không một lời từ biệt, để lại nỗi đau lớn trong lòng Kyu Rim. 8 năm sau, anh trở về Hàn Quốc sau quãng thời gian học tập và làm việc tại Ý, trở thành một đầu bếp tài năng và mở nhà hàng Ý của riêng mình. Định mệnh một lần nữa đưa anh gặp lại Kyu Rim, lúc này đang làm việc tại một cửa hàng bán đồ ăn kèm, mở ra cơ hội để cả hai đối diện với những cảm xúc còn dang dở trong quá khứ.

Với những khán giả yêu thích mô-típ "Hoàng tử và Lọ Lem" kinh điển của phim truyền hình Hàn Quốc, Love On The Menu chắc chắn là cái tên rất đáng để theo dõi. Bộ phim kết hợp chuyện tình chênh lệch gia thế quen thuộc với bối cảnh ẩm thực thú vị. Nếu tiếp tục duy trì được chất lượng như tập mở màn, Love On The Menu hoàn toàn có cơ hội trở thành một trong những tác phẩm tình cảm - gia đình nổi bật của năm.