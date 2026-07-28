Lần đầu xem phim Hàn vừa cười bể bụng vừa khóc nức nở: Nữ chính chọn kịch bản như thần, nói không với nhạt nhẽo

Bộ phim mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả, khiến người xem không khỏi cảm thán tài chọn kịch bản của nữ chính.

Bộ phim Spooky In Love đang thu hút sự chú ý không nhỏ trên mạng xã hội, nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả theo dõi. Tác phẩm này thuộc thể loại hài hước - lãng mạn - fantasy, do Park Eun Bin và Yang Se Jong đóng chính. Ngay từ khi công bố dàn diễn viên, bộ phim đã nhận được sự kỳ vọng lớn bởi cả hai đều là những gương mặt trẻ thực lực của màn ảnh Hàn.

Nội dung phim Spooky In Love xoay quanh một chuyện tình kỳ bí giữa người thừa kế khách sạn có khả năng nhìn thấy ma và một công tố viên luôn hết mình truy tìm sự thật. Cheon Yeo Ri (Park Eun Bin) sinh ra trong gia đình tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, đồng thời là CEO của một khách sạn hạng sang. Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khí chất giàu sang khiến ai cũng ngưỡng mộ, thế nhưng cô lại che giấu một bí mật có thể thay đổi cả cuộc đời mình: khả năng nhìn thấy những linh hồn. Trong khi đó, Ma Gang Uk (Yang Se Jong) là công tố viên ưu tú, vừa thông minh, chính trực, giàu lòng trắc ẩn, vừa có tinh thần không bao giờ lùi bước trước cái ác. Cuộc gặp gỡ giữa hai con người tưởng chừng không liên quan đã mở ra hành trình cùng nhau điều tra những vụ án chưa có lời giải, đồng thời đối đầu với những góc tối bị che giấu.

Spooky In Love ghi điểm với những miếng hài tự nhiên và diễn xuất ấn tượng từ cặp đôi chính (ảnh: tvN)

Ở thời điểm mới lên sóng, bộ phim mang đến rất nhiều tiếng cười cho khán giả. Các tình huống hài hước được xây dựng tự nhiên, duyên dáng, không hề gượng ép. Bên cạnh đó, phản ứng hóa học cực đỉnh của Park Eun Bin và Yang Se Jong cũng trở thành điểm sáng lớn, khiến người xem không khỏi thích thú.

Thế nhưng ở tập mới nhất, Spooky In Love lại khiến khán giả rơi nước mắt khi hé lộ quá khứ đầy đau thương của nữ chính. Trong quá khứ, Yeo Ri từng có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Ji Hwan. Trong một chuyến đi định mệnh, cả hai cùng rơi xuống biển, nhưng chỉ một mình Yeo Ri may mắn sống sót, còn Ji Hwan mãi mãi ra đi. Cũng chính từ biến cố ấy, Yeo Ri bắt đầu nhìn thấy những linh hồn thuộc về thế giới bên kia. Không chỉ vậy, bất cứ ai chạm vào tay Yeo Ri cũng sẽ nhìn thấy ma. Họ xa lánh và đẩy cô vào sự cô đơn cùng cực.

Thế nhưng phim không chỉ gây cười, mà còn rất biết cách lấy nước mắt của khán giả (ảnh: tvN)

Chỉ vì nhìn thấy ma mà nữ chính đã phải chịu rất nhiều tổn thương (ảnh: tvN)

Một điều nữa khiến khán giả đặc biệt tò mò là vai trò của Min Hwan (Ong Seong Wu), người cũng có mặt trong chuyến đi định mệnh năm ấy. Nhiều người đặt nghi vấn liệu nhân vật này có liên quan đến vụ tai nạn dẫn đến cái chết của Ji Hwan hay không, hay đằng sau đó còn ẩn giấu một bí mật lớn hơn vẫn chưa được hé lộ. Hàng loạt câu hỏi bỏ ngỏ càng khiến người xem háo hức mong chờ những tập tiếp theo để tìm ra lời giải đáp.

Cũng trong tập 4, Ma Gang Uk vì cứu Yeo Ri nên đã hy sinh. Điều này được thể hiện qua chi tiết Yeo Ri đã nhìn thấy linh hồn của Gang Uk. Cô vô cùng đau khổ, tự trách và cho rằng mọi thứ đều là lỗi của mình. Thế nhưng tất nhiên, phim mới ở giai đoạn đầu nên Ma Gang Uk không thể nào chết luôn được. Vì thế, người xem đang rất muốn biết biên kịch sẽ làm thế nào để hồi sinh nam chính.

Spooky In Love là một tác phẩm rất đáng xem ở thời điểm hiện tại (ảnh: tvN)

Cho đến thời điểm hiện tại, Spooky In Love thực sự đang làm quá tốt và khiến người xem phải cảm thán rằng Park Eun Bin thực sự có mắt chọn kịch bản quá đỉnh. Những bộ phim cô tham gia hầu như đều sở hữu nội dung hấp dẫn, cách kể chuyện cuốn hút và hiếm khi rơi vào tình trạng nhạt nhẽo. Điều này đã được chứng minh qua hàng loạt tác phẩm như Do You Like Brahms?, The King's Affection, Extraordinary Attorney Woo, Castaway Diva, Hyper Knife, The WONDERfools. Giờ đây, Spooky In Love nhiều khả năng sẽ lại là một tác phẩm đầy ấn tượng nữa của nữ diễn viên.

nguồn: tvN