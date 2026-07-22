Cõi mạng nổ tung vì phim Hàn siêu khủng vừa chiếu phần 2: Nữ chính lột xác 180 độ, nam chính luôn đỉnh miễn bàn

Phần 2 của bộ phim Hàn bom tấn vừa chiếu và đang gây sốt mạng xã hội.

Sau hai năm chờ đợi, A Shop for Killers 2 cuối cùng cũng chính thức lên sóng, đánh dấu sự trở lại của một trong những series hành động Hàn Quốc được yêu thích nhất những năm gần đây. Tiếp nối phần 1, A Shop for Killers 2 vẫn quy tụ đội ngũ diễn viên đã góp phần tạo nên sức hút của thương hiệu. Bộ đôi Lee Dong Wook và Kim Hye Jun tiếp tục đảm nhận hai vai trung tâm là Jeong Jin Man và Jeong Ji An. Bên cạnh đó, một số gương mặt quen thuộc cũng trở lại, đồng thời phim bổ sung thêm một số nhân vật mới hứa hẹn làm câu chuyện trở nên kịch tính hơn.

A Shop For Killers 2 đã chính thức trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm kể từ phần 1 (ảnh: Disney+)

Những màn hành động đỉnh nóc kịch trần làm nên thương hiệu cho phần 1 tiếp tục xuất hiện ở phần 2 (ảnh: Disney+)

Ảnh: Disney+

Ji An trưởng thành hơn nhiều so với chính cô ở phần 1 (ảnh: Disney+)

Ở phần phim mới, câu chuyện tiếp tục sau những biến cố của phần đầu. Jeong Ji An giờ đây trở thành CEO mới của Murthehelp. Cùng với người chú sự trở lại của người chú Jeong Jin Man, họ đã phát động cuộc phản công nhằm vào tổ chức Babylon, mở ra một cuộc chiến khốc liệt hơn, quy mô hơn và cũng nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Không nằm ngoài kỳ vọng, A Shop for Killers 2 tiếp tục phát huy thế mạnh ở những phân cảnh hành động được dàn dựng công phu. Các màn đấu súng, cận chiến và truy đuổi đều có nhịp độ nhanh, góc quay điện ảnh cùng bầu không khí căng thẳng đã làm nên thương hiệu của phần đầu.

ảnh: Disney+

ảnh: Disney+

ảnh: Disney+

ảnh: Disney+

ảnh: Disney+

Bên cạnh đó, một trong những điểm được khán giả bàn luận nhiều nhất là màn lột xác của Kim Hye Jun. Jeong Ji An giờ đây xuất hiện với mái tóc dài, mang một dáng vẻ trưởng thành hơn. Diện mạo mới giúp nữ diễn viên được khen ngợi "thăng hạng" nhan sắc, đồng thời phản ánh rõ sự trưởng thành của nhân vật sau những sóng gió đã trải qua.

Trong khi đó, Lee Dong Wook vẫn giữ vững phong độ của một trong những nam thần hàng đầu màn ảnh Hàn. Tài tử tiếp tục chinh phục khán giả bằng thần thái cuốn hút cùng diễn xuất chắc tay trong những phân đoạn hành động lẫn tâm lý. Nhiều người nhận xét chỉ cần Lee Dong Wook góp mặt cũng đủ tạo thêm sự yên tâm về chất lượng của bộ phim, bởi anh từ lâu đã được xem là cái tên bảo chứng cho cả diễn xuất lẫn khả năng lựa chọn kịch bản.

Bình luận của netizen khi mà A Shop For Killers 2 đã chính thức ra mắt: - Phần 2 Ji An để tóc dài xinh gái thiệt luôn á. - Trời ơi quá đã huhu. - Thế là anh tôi vẫn chưa die à, haha. - Đợt này phim Hàn toàn phim đỉnh thôi mê điên. Với sự trở lại của dàn diễn viên được yêu mến, cốt truyện nối tiếp hấp dẫn cùng những màn hành động được đầu tư mạnh tay, A Shop for Killers 2 đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài thành công của phần đầu và trở thành một trong những series Hàn Quốc đáng xem nhất trong năm. Cho những ai chưa biết, A Shop For Killers chiếu vào thứ Tư hàng tuần trên Disney+.

Thu Phong

nguồn: Disney+