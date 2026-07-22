Người duy nhất Lưu Diệc Phi công khai thừa nhận đẹp hơn mình

Nhan sắc của nữ nhân này thuộc hàng vô địch của showbiz Hoa ngữ.

Lâm Thanh Hà, sinh năm 1954 tại Đài Bắc (Trung Quốc), là một trong những minh tinh lừng danh nhất showbiz Hoa ngữ và châu Á. Năm 17 tuổi, bà được phát hiện khi đang đi dạo trên phố và nhanh chóng được mời tham gia bộ phim Song Ngoại (1973) chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Vai diễn đầu tay lập tức đưa Lâm Thanh Hà trở thành hiện tượng phòng vé, đồng thời mở ra thời kỳ thống trị màn ảnh Hoa ngữ kéo dài suốt hơn hai thập kỷ.

Trong thập niên 1970, Lâm Thanh Hà được xem là "nàng thơ" số một của nữ văn sĩ Quỳnh Dao khi liên tiếp góp mặt trong hàng loạt tác phẩm chuyển thể như Tôi Là Một Áng Mây, Thủy Vân, Bên Dòng Nước, Nữ Ký Giả... Với vẻ đẹp trong trẻo, mong manh cùng lối diễn giàu cảm xúc, bà nhanh chóng trở thành nữ diễn viên được săn đón bậc nhất Đài Loan.

Đầu những năm 1980, Lâm Thanh Hà chuyển trọng tâm phát triển sang Hong Kong. Đây cũng là giai đoạn bà lột xác mạnh mẽ khi không còn đóng khung trong hình tượng mỹ nhân ngôn tình mà thử sức với dòng phim hành động, võ hiệp và hình sự. Bà hợp tác với nhiều đạo diễn lớn như Từ Khắc, Vương Gia Vệ, Tăng Chí Vỹ..., để lại dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Cảnh Sát Hoàng Gia, Lộc Đỉnh Ký, Bạch Phát Ma Nữ Truyện, Đông Tà Tây Độc, Trùng Khánh Sâm Lâm...

Đỉnh cao sự nghiệp của Lâm Thanh Hà đến vào năm 1992 khi hóa thân thành Đông Phương Bất Bại trong loạt phim Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhân vật có tạo hình nửa chính nửa tà cùng khí chất vừa bá đạo vừa quyến rũ đã trở thành tượng đài của điện ảnh võ hiệp, đồng thời giúp bà được truyền thông và khán giả tôn vinh là "mỹ nhân đẹp nhất khi giả nam". Cho đến nay, đây vẫn được xem là một trong những vai diễn kinh điển nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ.

Không chỉ sở hữu nhan sắc hiếm có, Lâm Thanh Hà còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhờ sự biến hóa linh hoạt giữa nhiều dạng vai, từ thiếu nữ thuần khiết, nữ hiệp mạnh mẽ đến phản diện đầy quyền lực. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, bà tham gia hơn 100 bộ phim, trở thành một trong những minh tinh có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ.

Thời kỳ hoàng kim vào những năm 1970-1990, Lâm Thanh Hà được xem là chuẩn mực nhan sắc của điện ảnh Hoa ngữ. Bà sở hữu gương mặt trái xoan thanh thoát, ngũ quan cân đối gần như hoàn hảo với đôi mày kiếm, sống mũi cao, đôi mắt sáng vừa dịu dàng vừa lạnh lùng và nụ cười đầy cuốn hút. Không mang vẻ đẹp sắc sảo kiểu hiện đại hay quá mong manh như nhiều minh tinh cùng thời, Lâm Thanh Hà nổi bật bởi khí chất vừa thanh tao, vừa anh khí hiếm có.

Chính sự giao thoa giữa nét nữ tính và vẻ mạnh mẽ ấy khiến bà có thể hóa thân hoàn hảo từ những thiếu nữ ngây thơ trong các phim Quỳnh Dao đến những nhân vật kiếm hiệp đầy quyền uy, trở thành mỹ nhân hiếm hoi được đánh giá "đẹp ở mọi góc nhìn". Đến Trương Mạn Ngọc hay Chương Tử Di cũng chỉ biết chào thua, trong khi Triệu Vy từng thẳng thắn bày tỏ: "Trong mắt tôi, Lâm Thanh Hà là đẹp nhất" . Ngay cả Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng cũng từng thừa nhận: “Có lẽ thần tiên tỷ tỷ cho đến giờ phải là Lâm Thanh Hà”.

Năm 1994, khi sự nghiệp vẫn đang phát triển, Lâm Thanh Hà bất ngờ kết hôn với doanh nhân Hình Lý Nguyên và gần như rút lui khỏi làng giải trí để tập trung cho gia đình. Quyết định này từng khiến người hâm mộ tiếc nuối bởi bà vẫn là ngôi sao hạng A có sức hút hàng đầu châu Á.

Sau khi giải nghệ, Lâm Thanh Hà hiếm khi nhận lời đóng phim nhưng vẫn giữ vị thế biểu tượng trong giới giải trí. Bà chuyển sang viết sách, xuất bản các tập tản văn được đánh giá tích cực và nhiều lần đoạt giải thưởng văn học tại Hong Kong (Trung Quốc). Đồng thời, nữ minh tinh thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh, triển lãm nghệ thuật và hoạt động từ thiện, mỗi lần lộ diện đều thu hút sự quan tâm của truyền thông nhờ thần thái sang trọng cùng nhan sắc lão hóa chậm.

Tính đến năm 2026, ở tuổi ngoài 70, Lâm Thanh Hà vẫn được xem là một trong những tượng đài lớn nhất của điện ảnh Hoa ngữ. Dù đã rời xa màn ảnh hơn ba thập kỷ, sức ảnh hưởng của bà chưa từng suy giảm. Những vai diễn kinh điển, đặc biệt là Đông Phương Bất Bại, vẫn thường xuyên được nhắc lại như chuẩn mực khó vượt qua, trong khi nhan sắc và khí chất của bà tiếp tục được nhiều thế hệ mỹ nhân coi là hình mẫu lý tưởng.