Phim Trung Quốc lập liền 6 kỷ lục: Cặp chính diễn hơn yêu thật, đệ nhất ngôn tình 2026

Bộ phim Trung Quốc này có một hành trình phát sóng quá thành công.

Sau 32 tập phát sóng, bộ phim Chó Hoang Và Xương đã chính thức khép lại hành trình của mình với một cái kết trọn vẹn, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Không chỉ mang đến một chuyện tình giàu cảm xúc giữa hai nhân vật chính, tác phẩm còn ghi dấu ấn bằng thành tích thương mại nổi bật.

Miêu Tĩnh và Trần Dị có thể bình yên ngắm pháo hoa sau nhiều biến cố... (ảnh: Mango TV)

Giống như nhiều năm trước đây họ từng ngồi cạnh nhau (ảnh: Mango TV)

Ở tập cuối, Trần Dị và Miêu Tĩnh cuối cùng cũng có được hạnh phúc sau hành trình dài trải qua nhiều biến cố. Cặp đôi chính chính thức ở bên nhau, Miêu Tĩnh mang thai, mở ra một chương mới đầy hy vọng. Trong khi Trần Dị lựa chọn kinh doanh quán bida, Miêu Tĩnh vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Cái kết viên mãn giúp khán giả có thể khép lại câu chuyện với cảm giác ấm áp, đồng thời giúp hoàn thiện thêm cho hành trình trưởng thành của cả hai nhân vật.

Ngay từ những tập đầu tiên, Chó Hoang Và Xương đã tạo được dấu ấn nhờ bầu không khí rất riêng. Bộ phim khắc họa cuộc sống của những người ở tầng lớp thấp một cách chân thực, tập trung khai thác cảm xúc và sự thay đổi trong nội tâm nhân vật, giúp câu chuyện chạm tới cảm xúc của nhiều khán giả.

Cuộc sống hạnh phúc của Trần Dị và Miêu Tĩnh trong tập cuối.

Hạnh phúc giản dị này là thứ họ phải trải qua biết bao biến cố mới có được (ảnh: Mango TV)

Bên cạnh nội dung, tác phẩm còn được đánh giá cao ở phần hình ảnh. Những khung hình giàu tính điện ảnh, màu sắc được xử lý tinh tế cùng cách sử dụng ánh sáng và bối cảnh đã tạo nên một tổng thể mang đậm tính thẩm mỹ. Không ít phân cảnh được khán giả chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nhờ vẻ đẹp lãng mạn nhưng không làm mất chất "đời", góp phần tạo nên bản sắc riêng cho bộ phim.

Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi cũng nhận về nhiều lời khen nhờ phản ứng hóa học tự nhiên. Cả hai thể hiện tốt sự chuyển biến trong tâm lý nhân vật qua từng giai đoạn. Ngoại hình nổi bật cùng diễn xuất ngày càng chắc tay của bộ đôi được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giữ chân người xem suốt 32 tập.

Chó Hoang Và Xương kết thúc với thành tích thương mại ấn tượng (ảnh: Weibo)

Không chỉ tạo hiệu ứng tốt về mặt nội dung, Chó Hoang Và Xương còn khép lại hành trình phát sóng bằng những con số ấn tượng. Bộ phim có quảng cáo ở toàn bộ 32 tập và thiết lập 6 kỷ lục quảng cáo trên Mango TV trong năm 2026, gồm: tổng số quảng cáo, tổng thời lượng quảng cáo, số quảng cáo trung bình mỗi tập, thời lượng quảng cáo trung bình mỗi tập, số lượng thương hiệu quảng cáo và thời lượng quảng cáo của một tập. Những thành tích này cho thấy sức hút mạnh mẽ của bộ phim đối với cả khán giả lẫn các nhãn hàng, khép lại một hành trình phát sóng đáng nhớ trên nền tảng Mango TV.

Bình luận của netizen về Chó Hoang Và Xương sau khi xem trọn bộ tác phẩm: - Đã xem xong 5 tập cuối. Chắc là phim hay nhất năm nay mình xem, hay ở nhiều yếu tố cộng lại chứ mình không phải fan của ai hoặc xem phim của ai trước đó. - Phim hay lắm luôn ấy. Tháng 8 hoặc tháng 9 có bộ Đầu Xuân Tưoi Sáng cũng hay lắm. Giờ mình chỉ chờ mỗi bộ này. Gu mình là phải đau khổ quằn quại quắn quéo như thế mới thích cơ, haha. - Phim hay điên. Lâu lắm mình mới đủ kiên nhẫn xem 1 bộ phim dài tập. - Phim hay nha mọi người. Cách quay, nhạc nền, diễn xuất, mọi thứ rất tự nhiên, rất có câu chuyện. Âm thanh thực sự rất tốt, hậu kì tinh tế, nói chung học quay phim có thể tham khảo. Cá nhân mình thấy đây là phim diễn ăn ý và thể hiện được cá tính nhân vật tốt nhất của cả 2 diễn viên. Tống Uy Long diễn tốt hơn hẳn luôn. - Nó cần phải ồn hơn. Mọi thứ trong phim tinh tế lắm. Mong phim sẽ đón thêm được nhiều tệp khán giả.

nguồn: Weibo, Mango TV