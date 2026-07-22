Lời Nguyền Đông Cung gây chú ý nhờ concept cổ trang pha kinh dị huyền bí và phần nhìn ấn tượng, nhưng càng xem càng lộ điểm yếu ở kịch bản lỏng lẻo và diễn xuất chưa đủ sức nặng của hai diễn viên chính.

Ra mắt trên Netflix từ ngày 17/7, The East Palace (tựa Việt: Lời Nguyền Đông Cung) nhanh chóng gây chú ý khi chọn một lối đi không quá quen thuộc với dòng phim cổ trang Hàn Quốc, kết hợp giữa yếu tố cung đình và màu sắc kinh dị, tâm linh. Được biết, kinh phí sản xuất của Lời Nguyền Đông Cung (The East Palace) dao động từ 40 tỷ đến 50 tỷ won (tương đương khoảng 711 tỷ đến 888 tỷ đồng), biến tác phẩm này trở thành một trong những dự án truyền hình Hàn Quốc đắt giá và quy mô nhất năm 2026. Lấy bối cảnh một triều đại giả tưởng, bộ phim xoay quanh lời nguyền đẫm máu đã ám ảnh Đông Cung suốt nhiều năm, kéo theo hàng loạt cái chết bí ẩn trong hoàng tộc và những thế lực siêu nhiên chưa thể siêu thoát. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện phá án đơn thuần, phim còn mở rộng sang thế giới linh hồn, nơi ranh giới giữa người sống và kẻ chết trở nên mong manh, tạo nên bầu không khí u ám xuyên suốt toàn bộ mạch truyện. Dẫn dắt câu chuyện là bộ đôi nhân vật sở hữu năng lực đặc biệt, một người có thể bước vào thế giới linh hồn, một người có thể nghe được tiếng nói của người chết, cùng bị cuốn vào hành trình khám phá bí mật đen tối nằm sâu trong hoàng cung.

Với sự góp mặt của Nam Joo Hyuk, Roh Yoon Seo và Cho Seung Woo, cùng bàn tay đạo diễn của Choi Jung Kyu - người đứng sau nhiều dự án nặng đô về tâm lý và chính trị - Lời Nguyền Đông Cung được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án nổi bật của Netflix trong năm nay, nhưng những gì bộ phim thể hiện lại đang mở ra không ít tranh cãi về chất lượng thực sự mà nó mang lại.

Mở bài ấn tượng nhưng càng xem càng đuối

Ngay từ những tập đầu tiên, Lời nguyền Đông Cung nhanh chóng tạo được cảm giác bí ẩn và kịch tính khi mở ra bằng cái chết đột ngột của Thái tử, một biến cố không chỉ làm rung chuyển triều đình mà còn kéo theo hàng loạt hiện tượng dị thường trong hoàng cung. Không khí tang tóc chưa kịp lắng xuống thì những dấu hiệu kỳ lạ liên tiếp xuất hiện, buộc nhà vua (Cho Seung Woo) phải đối diện với nỗi ám ảnh lớn nhất: lời nguyền gắn liền với huyết thống hoàng gia đang quay trở lại. Khi những người con trong hoàng tộc lần lượt gặp biến cố, câu chuyện không còn đơn thuần là bi kịch gia đình mà dần mở rộng thành một âm mưu mang màu sắc siêu nhiên lẫn chính trị.

Để tìm ra sự thật và bảo vệ người con trai còn lại, nhà vua triệu Gu Cheon (Nam Joo Hyuk) vào cung - một nhân vật có khả năng giao tiếp với thế giới linh hồn. Song song đó, Saeng Gang (Roh Yoon Seo) được đưa vào với thân phận cung nữ nhằm giám sát anh, tạo nên một mối quan hệ vừa hợp tác vừa nghi kỵ ngay từ đầu. Chính cách thiết lập tuyến nhân vật và tình huống này giúp phim có một khởi đầu khá cuốn hút, khi mọi yếu tố từ cung đấu, huyền bí đến trừ tà đều được đặt vào cùng một bàn cờ.

Lời Nguyền Đông Cung có khởi đầu cuốn hút. (Ảnh: Soompi)

Trước khi phát hành, bộ phim từng gây chú ý nhờ ý tưởng kết hợp giữa cổ trang và kinh dị huyền bí, một hướng đi không quá mới nhưng vẫn đủ tiềm năng nếu được khai thác tốt. Việc xây dựng một thế giới nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mang đến nhiều kỳ vọng, đặc biệt khi phần hình ảnh, bối cảnh, trang phục và âm nhạc đều được đầu tư chỉn chu. Đông cung hiện lên vừa lộng lẫy vừa u ám, tạo nên một không gian giàu tính điện ảnh, góp phần nâng đỡ cảm xúc cho câu chuyện.

Tuy nhiên, khi đi sâu hơn vào nội dung, điểm yếu của phim bắt đầu lộ rõ. Kịch bản dù tham vọng nhưng lại thiếu sự gắn kết cần thiết. Các chi tiết về lời nguyền hoàng gia, những cái chết bí ẩn và thế giới quỷ được đưa ra khá nhiều nhưng chưa được kết nối chặt chẽ, khiến mạch truyện đôi lúc trở nên rối rắm và khó theo dõi. Đáng chú ý, việc lạm dụng các cú twist, liên tục tung ra những bí mật mới thay vì tạo cao trào lại vô tình làm giảm sức nặng của câu chuyện, khiến người xem dần mất đi cảm giác hồi hộp ban đầu.

Càng về sau, câu chuyện mở rộng với hàng loạt sự kiện kỳ lạ trong cung, buộc hai nhân vật chính vừa điều tra vừa đối đầu với những thế lực siêu nhiên ngày càng nguy hiểm. Nhưng cũng chính lúc này, sự quá tải về ý tưởng bắt đầu khiến phim đuối sức, khi không phải tuyến nội dung nào cũng được xử lý trọn vẹn. Lời Nguyền Đông Cung vì thế trở thành một tác phẩm có mở đầu đầy hứa hẹn nhưng càng xem lại càng để lộ những điểm hụt hơi đáng tiếc.

Nhưng càng về sau càng hụt hơi. (Ảnh: Hancinema)

Quá lạm dụng kỹ xảo dẫn đến mất chất kinh dị

Phim đã làm rất tốt ở phần thiết lập thế giới quan, đặc biệt là sự tương phản màu sắc giữa cõi thực (Hoàng cung Joseon) u tối và Quỷ giới (Realm of Gwi) rực lên các tông màu đỏ, hổ phách huyền bí. Ánh sáng và nghệ thuật sắp đặt góc máy nhìn qua rất có quy mô điện ảnh. Tuy nhiên, điểm trừ xuất hiện khi các yếu tố động như quái vật, tà khí hay các phân cảnh hành động ma quái được đưa vào, làm rõ sự tách biệt giữa diễn viên và phông xanh.

Kỹ xảo giả trân làm hỏng bầu không khí kinh dị. (Ảnh: Hancinema)

Và việc lạm dụng kĩ xảo quá đà đã khiến khán giả phải cau mày nhiều lần khi xem phim. Dù phim dựa trên chất liệu truyền thuyết dân gian Hàn Quốc nhưng việc lạm dụng công nghệ lại biến các thực thể tâm linh thành các sinh vật có phần lai căng phương Tây hơn là oan hồn phương Đông. Ta cũng dễ dàng nhận ra ma quỷ trong phim hay thậm chí là cách triển khai thế giới song song giống với phim khoa học viễn tưởng Stranger Things. Ở các góc quay cận cảnh, kết cấu da, chuyển động của quỷ mị hay quái vật hoàng cung bị "mượt" một cách quá đà. Thay vì mang lại cảm giác sợ hãi, rùng rợn, chúng lại trông như các nhân vật bước ra từ một tựa game 3D hoặc phim hoạt hình, làm tuột cảm xúc của người xem.

Vì kỹ xảo nhìn quá giả và lộ, yếu tố kinh dị dồn dập bị triệt tiêu hoàn toàn. Phim chỉ còn giữ được bầu không khí âm u nhờ màu phim và âm thanh, chứ phần nhìn của ma quỷ không đủ sức hù dọa ai. Việc phải tương tác quá nhiều với phông xanh và các thực thể vô hình được dựng bằng CGI có lẽ cũng là một phần nguyên nhân khiến diễn xuất của đôi chính bị gượng gạo, khó lòng bộc lộ được sự sợ hãi tột cùng một cách chân thật.

Như phim hoạt hình cho trẻ con. (Ảnh: Hancinema)

Diễn xuất đơ cứng của cặp chính

Bên cạnh kịch bản gây tranh cãi, diễn xuất của dàn cast, đặc biệt là hai gương mặt trung tâm, cũng là yếu tố khiến Lời Nguyền Đông Cung liên tục khiến người xem thất vọng. Trong đó, Roh Yoon Seo với vai Saeng Kang có lẽ là cái tên nhận nhiều ý kiến trái chiều nhất. Nhân vật của cô vốn được xây dựng khá thú vị, một cung nữ kiêm thanh tra hoàng gia, mang trong mình năng lực nghe được tiếng nói của người chết. Thế nhưng, việc đây là lần đầu nữ diễn viên đảm nhận vai chính trong một dự án cổ trang dường như đã khiến cô gặp không ít áp lực.

Điểm dễ nhận ra nhất nằm ở cách thoại. Nhiều khán giả cho rằng Roh Yoon Seo vẫn giữ nhịp thoại và cách nhả chữ khá hiện đại, chưa thực sự hòa hợp với không khí cổ trang vốn cần sự tiết chế và nhịp điệu đặc trưng. Điều này khiến những phân đoạn đáng lẽ phải mang màu sắc nghiêm cẩn, trang trọng lại trở nên lệch tông, làm giảm đi độ thuyết phục của bối cảnh cung đình. Khi đặt trong một không gian đầy quy tắc như hoàng cung, nơi từng lời nói, cử chỉ đều mang tính nghi lễ, sự thiếu nhất quán trong cách thể hiện càng dễ bị lộ rõ.

Roh Yoon Seo đơ cả về thoại lẫn diễn xuất. (Ảnh: Hancinema)

Không chỉ dừng lại ở thoại, biểu cảm của Roh Yoon Seo cũng bị nhận xét là chưa đủ đa dạng. Saeng Gang là nhân vật có nội tâm phức tạp, mang nhiều tổn thương và mặc cảm, đồng thời phải đối diện với những hiện tượng siêu nhiên đáng sợ. Tuy nhiên, cách thể hiện của nữ diễn viên lại khá một màu, đặc biệt ở những phân đoạn cao trào. Dù là khi sợ hãi, đau đớn hay giằng xé nội tâm, biểu cảm gương mặt và tông giọng vẫn chưa tạo được sự khác biệt rõ rệt, khiến cảm xúc của nhân vật chưa thể chạm tới người xem như kỳ vọng.

Về phía Nam Joo Hyuk, vai Gu Cheon tưởng chừng là đất diễn lý tưởng để anh thể hiện chiều sâu khi nhân vật mang quá khứ nặng nề, sống giữa hai thế giới âm dương và luôn phải đối diện với mất mát. Tuy nhiên, màn thể hiện của nam diễn viên lại chưa thực sự thuyết phục. Anh vẫn giữ phong cách diễn quen thuộc với gương mặt lạnh lùng, ít biến chuyển, nhưng trong trường hợp này lại vô tình khiến nhân vật trở nên thiếu sức nặng. Những tổn thương, dằn vặt nội tâm lại chưa được lột tả rõ nét, khiến nhân vật trở nên khá nhạt nhòa trước một nhân vật được xây dựng nhiều chiều sâu.

Nam Yoo Hyuk không được đánh giá cao trong lần trở lại này. (Ảnh: Hancinema)

Đáng nói hơn khi đặt hai diễn viên cạnh nhau, sự thiếu kết nối lại càng lộ rõ. Dù mối quan hệ giữa Gu Cheon và Saeng Gang không đi theo hướng tình cảm lãng mạn thuần túy, mà thiên về đồng hành và chữa lành, nhưng sự thiếu nhiệt trong tương tác vẫn khiến nhiều phân đoạn trở nên nhạt nhòa. Những màn đối thoại, tung hứng vốn có thể trở thành điểm sáng lại trôi qua khá an toàn, thiếu cao trào cảm xúc. Không ít khán giả cho rằng cả hai chưa tạo được chemistry đủ mạnh để nâng đỡ tuyến truyện chính như mong đợi.

Chấm điểm: 2,5/5

Khép lại, Lời Nguyền Đông Cung là một trường hợp khá đáng tiếc khi sở hữu khởi đầu hấp dẫn, ý tưởng đủ mới và phần hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng, nhưng lại không giữ được phong độ đến cuối. Phim ghi điểm nhờ không khí huyền bí, bối cảnh chỉn chu và cách xây dựng thế giới âm dương giàu tiềm năng. Tuy nhiên, kịch bản thiếu liên kết, nhịp phim về sau đuối dần cùng diễn xuất chưa thuyết phục của cặp đôi chính khiến tổng thể trải nghiệm bị giảm sút đáng kể. Dù vẫn có những điểm sáng ở tuyến nhân vật phụ và phần nhìn, bộ phim khó tạo được dấu ấn mạnh như kỳ vọng ban đầu. Với những gì thể hiện, Lời Nguyền Đông Cung dừng lại ở mức giải trí, phù hợp để xem thử nhưng chưa đủ sức trở thành một tác phẩm nổi bật như những gì Netflix mong đợi trở thành bom tấn 2026.