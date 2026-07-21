Không gây nhiều sự ồn ào nhưng khi nhìn thành tích của phim Hàn này thì ai cũng phải bất ngờ.

Trước khi những cái tên như When Life Gives You Tangerines, Taxi Driver 3, The Royal Nemesis hay mới đây nhất là Agent Kim Reactivated liên tục tạo sóng trên màn ảnh Hàn, có một bộ phim tưởng chừng đã lùi vào quá khứ nhưng vẫn chứng minh sức hút bền bỉ đáng kinh ngạc. Đó chính là King The Land, tác phẩm lên sóng từ năm 2023 với sự góp mặt của cặp đôi idol Kpop gen 2 hàng đầu: Lee Jun Ho và Yoona.

Ảnh: Netflix

Sau 3 năm phát hành, bộ phim gây bất ngờ khi lọt top 42 series Netflix được xem nhiều nhất toàn cầu trong nửa đầu năm 2026. Ngoài ra thì theo thống kê, tính từ khi ra mắt, tác phẩm đạt 70.8 triệu lượt xem tích lũy, một con số cho thấy sức sống hiếm có của một bộ phim rom-com Hàn Quốc với nội dung đơn giản, giữa thời điểm khán giả đang có xu hướng ngày càng chuộng những kịch bản gai góc, có chiều sâu.

Thời điểm mới phát sóng, King The Land từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng nội dung bị cho là thiếu sáng tạo. Nhân vật nam chính Gu Won còn bị nhận xét là "tổng tài rảnh nhất màn ảnh" khi phần lớn thời lượng chỉ tập trung theo đuổi chuyện tình cảm với nữ chính thay vì làm việc.

King The Land đứng thứ 42 trong bảng xếp hạng phim nửa đầu năm 2026 trên Netflix toàn cầu (ảnh: FlixPatrol)

View tích lũy của King The Land sau 3 năm đạt 70.8 triệu (ảnh: FlixPatrol)

Tuy nhiên, King The Land đã chứng minh rằng một bộ phim gây tranh cãi chưa chắc là một bộ phim dở. Trái lại, tác phẩm đáp ứng rất tốt nhu cầu giải trí của nhóm khán giả chỉ muốn thưởng thức một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, hài hước và chữa lành sau những giờ làm việc căng thẳng. Bộ phim không cố gắng trở thành một tác phẩm quá tham vọng mà kiên định với công thức rom-com cổ điển, mang đến nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khiến người xem mỉm cười thích thú.

Nội dung phim xoay quanh Gu Won, người thừa kế tập đoàn King Group, cũng là giám đốc khách sạn King Hotel. Vì tuổi thơ nhiều tổn thương, anh ghét những nụ cười gượng gạo và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Cuộc sống của Gu Won thay đổi khi gặp Cheon Sa Rang, một nhân viên khách sạn luôn nở nụ cười rạng rỡ với khách hàng dù bản thân cũng trải qua không ít khó khăn. Từ những lần chạm mặt đầy hiểu lầm, cả hai dần thấu hiểu, chữa lành những tổn thương của nhau và viết nên một chuyện tình ngọt ngào.

Chemistry của Yoona và Lee Jun Ho thực sự là không có gì để chê (ảnh: Netflix)

(ảnh: Netflix)

(ảnh: JTBC)

Một trong những yếu tố giúp bộ phim giữ được sức hút lâu dài chính là phản ứng hóa học bùng nổ giữa Lee Jun Ho và Yoona. Cả hai sở hữu ngoại hình nổi bật, diễn xuất tự nhiên và tạo nên cảm giác vô cùng đẹp đôi trong từng khung hình. Bên cạnh đó, phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu với bối cảnh và trang phục ấn tượng, màu sắc tươi sáng cùng phần nhạc phim dễ nghe, tất cả đã biến King The Land thành một "bữa tiệc tình yêu" đúng nghĩa dành cho tín đồ của dòng phim lãng mạn Hàn.

Thành tích khi phát sóng cũng cho thấy sức hút của tác phẩm không hề nhỏ. Phim đạt rating trung bình 10,205%, trong khi tập cuối chạm mốc 13,789%, trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tỷ suất người xem ấn tượng của năm 2023. Trên trang Mydramalist, King The Land cũng đạt điểm số 8.3/10 đầy ấn tượng. Cộng thêm việc vẫn thu hút rất nhiều lượt xem trên Netflix sau 3 năm phát hành, tác phẩm này càng khẳng định rằng đôi khi, một bộ phim không cần quá phức tạp vẫn có thể chinh phục khán giả nếu mang đến cảm giác dễ chịu, lãng mạn và đủ khiến người xem muốn quay lại thưởng thức thêm nhiều lần.

nguồn: FlixPatrol, Netflix