Bộ phim không bao giờ được lên sóng của Johny Trí Nguyễn và Bích Phương

Khán giả không có cơ hội được xem bộ phim này trên màn ảnh rộng.

Trên bản đồ điện ảnh Việt Nam, Bụi đời Chợ Lớn là một trong những cái tên để lại nhiều tiếc nuối và tranh luận nhất. Được nhào nặn bởi đạo diễn Charlie Nguyễn cùng sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Johnny Trí Nguyễn, người mẫu Huỳnh Bích Phương và Hoàng Phúc, bộ phim từng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng vào năm 2013. Tuy nhiên, tác phẩm hành động - võ thuật này sau cùng đã nhận "án" cấm lưu hành vĩnh viễn, trở thành bộ phim không bao giờ được ra rạp một cách chính thức.

Cụ thể, Bụi Đời Chợ Lớn lấy bối cảnh tại khu vực Chợ Lớn (TP. HCM), xoay quanh cuộc chiến tranh giành địa bàn khốc liệt giữa các băng nhóm giang hồ. Câu chuyện bắt đầu khi Lâm (Hà Hiền) đưa người yêu là Hương (Huỳnh Bích Phương) bỏ trốn khỏi sự bủa vây của ông trùm Tài "nhớt" (Hoàng Phúc). Để bảo vệ em trai, Hùng Chợ Lớn (Long Điền) đã đứng ra đối đầu với thế lực của Tài.

Trận chiến càng thêm phức tạp khi có sự xuất hiện của Phong "bụi" (Johnny Trí Nguyễn) - một tay đấm cự phách buộc phải tái xuất giang hồ vì bị Tài "nhớt" khống chế. Kết cục của phim mang màu sắc bi thảm khi hầu hết các nhân vật cộm cán đều mất mạng sau những trận thanh trừng, riêng Lâm sống sót nhưng phải nhận án tù 10 năm.

Johnny Trí Nguyễn phong trần, bụi bặm

Người mẫu Huỳnh Bích Phương lột xác đầy cá tính

Theo lịch dự kiến ban đầu, bộ phim sẽ công chiếu vào ngày 19/04/2013. Thế nhưng, sau nhiều vòng thẩm định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định cấm lưu hành hoàn toàn tác phẩm này vào ngày 07/06/2013 vì vi phạm Luật Điện ảnh Việt Nam. Hội đồng thẩm định chỉ ra rằng phim chứa quá nhiều phân đoạn chém giết bạo lực, đẫm máu bằng vũ khí thô sơ. Thêm vào đó, việc các băng nhóm ngang nhiên hành hung nhau trên đường phố mà hoàn toàn không có sự can thiệp của lực lượng chức năng bị đánh giá là phản ánh sai lệch hiện thực xã hội. Một nguyên nhân quan trọng khác là phía công ty sản xuất đã tự ý bấm máy khi chưa trình thẩm định lại kịch bản theo yêu cầu chỉnh sửa từ Cục Điện ảnh trước đó.

Khi đang tranh luận về việc kiểm duyệt đang căng thẳng, sau đó một thời gian ngắn, một bản dựng chưa hoàn thiện dài 1 tiếng 27 phút của Bụi đời Chợ Lớn bất ngờ bị phát tán trái phép trên mạng, kéo theo làn sóng sản xuất và bày bán đĩa DVD lậu công khai tại các thành phố lớn. Sự cố này gây cú sốc lớn cho đạo diễn Charlie Nguyễn cùng ê-kíp, khiến khoản kinh phí đầu tư lên tới 16 tỷ đồng bị mất trắng và cắt đứt hoàn toàn cơ hội sửa đổi để ra rạp của bộ phim.

Sau tất cả, bản thể Bụi Đời Chợ Lớn "final", hoàn thiện đã không có cơ hội được lên sóng. Bụi đời Chợ Lớn khép lại hành trình của mình bằng một số phận không trọn vẹn. Dù không thể phủ nhận sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt võ thuật và bối cảnh, bộ phim lại là một bài học thực tế đắt giá đối với các nhà làm phim Việt Nam về quy trình quản lý nhà nước. Sự nghiêm khắc trong khâu kiểm duyệt đối với tác phẩm này đã góp phần định hình rõ ràng hơn ranh giới giữa tự do sáng tạo nghệ thuật và việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.