2026 rồi vẫn còn phim ngôn tình Trung Quốc thua xa cả phim hoạt hình: Không có dở nhất chỉ có dở hơn

Người xem không khỏi rợn người, nổi gai ốc trước chất lượng dở tệ của bộ phim.

Được kỳ vọng là một trong những bộ phim ngôn tình Dân quốc đáng chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2026 nhờ màn kết hợp của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ thời điểm phát sóng. Tác phẩm sở hữu câu chuyện yêu - hận đan xen trong bối cảnh gia tộc, báo thù đậm màu sắc melodrama, kết hợp cùng cặp diễn viên chính có ngoại hình nổi bật, qua đó tạo nên sức hút lớn trên các diễn đàn và mạng xã hội Trung Quốc.

Ảnh: Weibo

Lấy bối cảnh Thượng Hải thời Dân Quốc, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) và Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên). Mộ Dung Thanh Dịch vốn là con trai út của một gia tộc quân phiệt, nhưng từ nhỏ bị đánh tráo nên phải lớn lên trong một gia đình nghèo, thường xuyên chịu sự ngược đãi của cha nuôi. Trong một lần bỏ trốn khi còn thiếu niên, anh được cô gái tốt bụng Nhậm Tố Tố cứu giúp. Tuy nhiên, hành động này vô tình khiến cả gia đình cô bị cuốn vào biến cố diệt môn.

Ảnh: Weibo

Nhiều năm sau, Thanh Dịch tìm lại được thân phận thật và tái ngộ Tố Tố. Hai người dần nảy sinh tình cảm giữa những âm mưu tranh quyền đoạt vị trong gia tộc họ Mộ Dung. Thế nhưng, để bảo vệ người mình yêu và cứu những người vô tội, Nhậm Tố Tố buộc phải giả chết, để lại Thanh Dịch sống trong đau khổ và ngập tràn thù hận suốt ba năm. Khi Tố Tố trở lại, cô mang thân phận mới là Phương Mục Lan và còn trở thành vị hôn thê của anh trai Mộ Dung Thanh Dịch, khiến mối quan hệ giữa hai người rơi vào vòng xoáy yêu - hận, hiểu lầm và giằng xé. Trong lúc đối đầu với những âm mưu bên trong gia tộc, họ cũng phải đối mặt với biến động thời cuộc và cùng sát cánh chống lại thế lực thù địch, bảo vệ đất nước.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng ban đầu, sức hút của Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn lại đến từ làn sóng tranh cãi nhiều hơn là những lời khen. Mới đây, dân mạng lan truyền đoạn clip cắt từ một phân cảnh cặp đôi chính ngồi trên chiếc phi cơ riêng. Tại đây, 2 diễn viên mang đến cuộc hội thoại không thể sến rện và gượng gạo hơn. Netizen nổi hết gai ốc trước một loạt câu thoại như: "Nhậm Tố Tố, thứ tôi quan tâm là sống chết sao", "Anh yêu tôi hay hận tôi - Tôi hận em. Hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống em!", Mộ Dung Thanh Dịch, tránh xa tôi. Sống tốt nhé!"...

Phân cảnh lái chuyên cơ trong phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn khiến dân tình nổi gai ốc



Ở phân cảnh này, Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên cũng để lộ hết các yếu điểm diễn xuất. 2 người bị bó buộc trong một biểu cảm, đài từ và cảm xúc đơ cứng dù đây được coi là một trong những cao trào về mối quan hệ giữa 2 nhân vật. Màn thể hiện yếu kém của cặp "tiên đồng ngọc nữ" khiến ngàn xem không khỏi thất vọng và tụt mood.

Ekip còn bị cho là đã lạm dụng bộ lọc màu, khiến khung hình luôn phủ một lớp hiệu ứng dày, làm gương mặt các diễn viên trở nên mờ mịn bất thường, thiếu độ sắc nét. Bên cạnh đó, cách xử lý ánh sáng cũng bị chê thiếu tự nhiên khi hai nhân vật chính gần như luôn xuất hiện với làn da trắng phát sáng ở mọi bối cảnh, bất kể trong nhà hay ngoài trời.

Kỹ xảo của Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn cũng trở thành tâm điểm bị cư dân mạng mang ra bàn tán. Nhiều khán giả cho rằng các cảnh quay sử dụng phông xanh được xử lý khá sơ sài, khiến bối cảnh trông giả trân và thiếu chiều sâu. Thậm chí, không ít ý kiến nhận xét chất lượng kỹ xảo còn lép vế trước cả nhiều bộ phim truyền hình có kinh phí thấp hay phim hoạt hình Một số bình luận gay gắt hơn còn mỉa mai phần hình ảnh mang cảm giác đậm mùi AI, đến mức hài hước cho rằng nếu chụp màn hình phim rồi đăng lên Tiểu Hồng Thư, hệ thống còn có thể nhận diện đó là nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Theo nhiều khán giả, phục trang trong phim thiếu sự đồng nhất về phong cách khi pha trộn giữa yếu tố hiện đại và trang phục thời Dân quốc, khiến tổng thể trở nên lạc quẻ và mất đi tính thẩm mỹ. Ngay cả loạt poster quảng bá cũng bị đánh giá chưa tạo được cảm giác của một dự án truyền hình được đầu tư bài bản, mà giống ảnh cosplay hoặc sản phẩm quảng bá cho các phim ngắn phát hành trên nền tảng trực tuyến hơn.

Một số bình luận của netizen: - Kỹ xảo của phim làm tui nhớ đến mấy bộ phim Ấn Độ mà hồi nhỏ tui hay coi. - Còn không bằng chuyện tình trái cây máu cún tui xem trên douyin. - Đạo diễn lấy chứng chỉ hành nghề bên Ấn về đúng không. - Sao cái kỹ xảo giả trân, sến rện vậy. Hoạt hình còn oke hơn rất nhiều. - Nếu quay và chiếu vào 1997 có lẽ phim sẽ hot. Thoại sượng trân gì đâu.

Theo Sina