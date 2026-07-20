Nữ thần thanh xuân đẹp nhất Trung Quốc cạo trọc đầu

Ngoại hình mới đây của nữ diễn viên khiến người hâm mộ không khỏi sốc.

Ngay từ khi ra mắt, dự án điện ảnh Nhớ Cậu Rồi đã thu hút sự quan tâm nhờ câu chuyện cảm động về tình bạn giữa hai cô gái trẻ cùng thông điệp chữa lành sau những biến cố của cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh nội dung, một trong những chủ đề được khán giả nhắc đến nhiều nhất chính là màn thay đổi ngoại hình của Chương Nhược Nam. Đoạn clip hậu trường ghi lại quá trình nữ diễn viên chuẩn bị cho vai Cao Phàm đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, hé lộ tạo hình khác xa hình tượng ngọt ngào vốn gắn liền với cô.

Trong clip hậu trường, Chương Nhược Nam xuất hiện với mái đầu cạo sát gần như trọc, phần tóc chỉ còn lưa thưa vài milimet, để lộ hoàn toàn đường nét khuôn mặt và vầng trán. Gương mặt được trang điểm theo hướng nhợt nhạt, thiếu sức sống, kết hợp với thần thái mệt mỏi khiến cô gần như không còn vẻ rạng rỡ thường thấy. Ngay sau đó, nữ diễn viên phải đội tóc giả có phần chân tóc được xử lý thưa và ôm sát da đầu để tái hiện hình ảnh bệnh nhân sau quá trình điều trị. Sự thay đổi ngoại hình quá lớn khiến nhiều khán giả ban đầu gần như không nhận ra mỹ nhân sinh năm 1996.

Đoạn clip hậu trường cho thấy tạo hình đầu tóc lưa thưa của Chương Nhược Nam

Đoạn hậu trường nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Phần lớn khán giả dành lời khen cho tinh thần dấn thân của Chương Nhược Nam khi sẵn sàng hy sinh hình tượng để phục vụ vai diễn. Nhiều người cho rằng tạo hình đầu cạo sát cùng gương mặt gần như không trang điểm mang lại cảm giác chân thực, giúp nhân vật Cao Phàm trở nên thuyết phục hơn. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nhận xét đây là một trong những màn thay đổi hình ảnh táo bạo nhất của Chương Nhược Nam kể từ khi bước chân vào làng giải trí, đồng thời kỳ vọng vai diễn sẽ đánh dấu bước chuyển mình của cô trong dòng phim chính kịch.

Một số bình luận của netizen:

- Ui Chương Chược Nam đó hả, trông lạ quá.

- Có phim nào mà chị tui bớt khổ hơn không ạ.

- Hình như cái đầu trọc lưa thưa tóc đó cũng là tóc giả thôi nhỉ.

- Sao bả cứ đóng phim nào là phim đấy số phận tai ương hết vậy.

- Ủa cạo đầu thật à các bác, em không biết.

Nhớ Cậu Rồi là bộ phim điện ảnh chính kịch - chữa lành do đạo diễn Ma Doanh Tâm cầm trịch, quy tụ dàn diễn viên gồm Chương Nhược Nam trong vai Cao Phàm, Kim Tịnh vai Uông Mỹ Lệ, Nhậm Bân vai Hà Quảng Văn và Lý Hiếu Khiêm vai Lư Nghiệp. Tác phẩm kể về hành trình hơn 20 năm của hai cô gái từ khi còn là những nữ sinh vô tư đến lúc trưởng thành, bước chân vào xã hội và trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của nhau. Cao Phàm và Uông Mỹ Lệ cùng chia sẻ mọi bí mật, ước mơ, tình yêu, sự nghiệp, chứng kiến những cột mốc quan trọng trong cuộc đời đối phương và xem nhau như người thân do chính mình lựa chọn.

Thế nhưng, khi Cao Phàm bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo, mối quan hệ ấy phải đối diện với thử thách lớn nhất. Trong cuộc chiến chống chọi với bệnh tật, Uông Mỹ Lệ luôn ở bên chăm sóc, còn Hà Quảng Văn và Lư Nghiệp cũng góp mặt trong hành trình trưởng thành của hai cô gái, tạo nên những lát cắt về tình yêu, tình bạn và sự mất mát. Phim được chuyển thể từ tác phẩm điện ảnh Anh Already Miss You (2015), nhưng được làm mới để phù hợp với bối cảnh và văn hóa Trung Quốc.

Sau ba ngày công chiếu, Nhớ Cậu Rồi đã vượt mốc 100 triệu NDT doanh thu, thu hút hơn 3 triệu lượt khán giả ra rạp và trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ có sức bật đáng chú ý của mùa hè 2026. Thành tích này được đánh giá là vượt kỳ vọng đối với một tác phẩm lấy đề tài tình bạn nữ và không dựa vào các yếu tố hành động hay thương mại.

Bên cạnh câu chuyện giàu cảm xúc, Chương Nhược Nam được xem là "linh hồn" của bộ phim. Không còn hình tượng trong trẻo thường thấy, nữ diễn viên mang đến một Cao Phàm nhiều tầng cảm xúc, từ cô gái luôn mỉm cười, tràn đầy hy vọng đến bệnh nhân kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Diễn xuất tiết chế, đặc biệt ở những phân cảnh nhân vật đối diện bệnh tật và chia ly, được nhiều khán giả nhận xét là chạm đến cảm xúc mà không cần quá nhiều lời thoại. Không ít ý kiến cho rằng đây là một trong những màn thể hiện trưởng thành nhất của Chương Nhược Nam trên màn ảnh rộng từ trước đến nay.