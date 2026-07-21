Vẻ ngoài lịch lãm, lạnh lùng và uy nghiêm giúp những nam thần này gây ấn tượng trong lòng khán giả.

Sức nóng từ bộ phim truyền hình thuộc thể loại Dân quốc Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn do Trương Lăng Hách đóng chính đang càn quét khắp các diễn đàn mạng xã hội. Lấy bối cảnh Thượng Hải đầy biến động, tác phẩm không chỉ mang tới những thước phim ngược tâm gay cấn mà còn khiến hội chị em "bấn loạn" trước tạo hình quân phục đầy mạnh mẽ của nam chính. Ngay lập tức, cõi mạng đã rầm rộ mở ra một cuộc bình chọn để tìm ra những cực phẩm nam thần sở hữu visual đỉnh cao nhất trong dòng phim kịch tính này.

Cùng điểm qua bảng xếp hạng 10 gương mặt mặc quân phục Dân quốc khiến khán giả phải ngắm nhìn mãi không chán.

1. Trần Vỹ Đình

Vị trí quán quân của bảng xếp hạng chắc chắn không ai có thể làm lung lay ngoài "ông tổ ngành quân phục" Trần Vỹ Đình. Hóa thân vào vai sĩ quan Trương Khải Sơn trong Lão Cửu Môn, nam tài tử đã tạo nên một hình tượng nhân vật kinh điển trong lòng mọt phim Hoa ngữ. Chiếc áo choàng dài quân đội phối cùng thần thái sắc lạnh, vừa nam tính vừa có chút bá đạo cùng khí chất ức người của anh đã làm xiêu lòng hàng triệu người xem.

2. Chung Hán Lương

Không phải tự nhiên mà vai diễn của Chung Hán Lương trong Không Kịp Nói Yêu Em viral cực mạnh trở lại dù đã chiếu từ 13 năm trước. Vai diễn Bái Lâm thâm tình nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn trong tác phẩm ngược luyến này cho đến nay vẫn là chuẩn mực trên màn ảnh Hoa ngữ. Khi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh đặc trưng, nam diễn viên toát lên vẻ thâm trầm, sắc sảo của một kẻ đứng đầu quân phiệt.

3. Trần Hiểu

Xếp ở vị trí thứ ba là mỹ nam cổ điển Trần Hiểu với nhan sắc thanh tú như bước ra từ những bức ảnh Thượng Hải xưa cũ trong Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dù khoác lên mình bộ trang phục quân đội nghiêm trang, nam diễn viên vẫn giữ được nét thư sinh, hào hoa phong nhã cực kỳ cuốn hút, mang đến một làn gió mới với dòng phim Dân quốc.

4. Trương Lăng Hách

Trở lại với vai thiếu soái Mộ Dung Thanh Dịch trong Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, Trương Lăng Hách ghi danh vào vị trí thứ tư trong BXH này. Có lợi thế về chiều cao, anh cân đẹp mọi bộ quân phục từ tối màu cho đến phục trang dạ hội thêu chỉ vàng sang trọng. Dù vấp phải nhiều sự so sánh với các đàn anh, visual "tràn màn hình" của nam thần thế hệ mới này vẫn là điều không thể phủ nhận.

5. Đinh Vũ Hề

Dù lần đầu thử sức với thể loại huyền nghi Dân quốc qua dự án phim Hồ Sơ Nam Bộ, Đinh Vũ Hề cũng đã nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Hóa thân vào vai đặc vụ bí mật Trương Hải Hà, nam minh tinh xuất hiện với mái tóc vuốt ngược gọn gàng và phong thái điềm đạm. Bộ quân phục sẫm màu ôm sát cơ thể tôn lên trọn vẹn vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thần thái có phần ngang tàng, quyền quý của anh.

6. Trần Tinh Húc

Trong Nhất Kiến Khuynh Tâm. Trần Tinh Húc vào vai Đàm Huyền Lâm khôn ngoan và có phần tinh quái. Khí chất nam tính áp đảo cùng bờ vai rộng vững chãi giúp anh trở thành một trong những gương mặt Dân quốc được yêu thích nhất thời gian qua.

7. Hứa Khải

Thứ 7 là lãng tử ngang tàng Hứa Khải với vai Cố Yến Tranh ngỗ ngược trong tác phẩm Trường Quân Đội Liệt Hỏa. Khác với số đông sĩ quan nghiêm túc, nhân vật của anh mang "vibe" bất cần đời, có chút lưu manh nhưng cực kỳ quyến rũ. Kiểu tóc undercut sành điệu kết hợp cùng chiếc mũ kê-pi đội lệch sang một bên đã tạo nên một visual bất bại.

8. Nhậm Gia Luân

Nhậm Gia Luân trong Thu Thiền là một sĩ quan tên Diệp Xung. Anh khoác lên mình những bộ quân phục phối thắt lưng da vô cùng ôm dáng. Khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề, nam diễn viên lập tức đốn tim khán giả nhờ khí chất "cấm dục", lạnh lùng và vô cùng nghiêm nghị. Thần thái sắc sảo pha chút trầm mặc của anh lột tả hoàn hảo hình tượng một chiến sĩ tình báo hoạt động ngầm kiên cường, đầy bản lĩnh giữa thời chiến.

9. Trương Nhược Quân

Trương Nhược Quân ghi dấu ấn bằng nét nam tính dũng mãnh và diễn xuất chắc tay. Qua Pháp Sư Vô Tâm, anh đốn tim khán giả với hình tượng sĩ quan phản diện si tình Trương Hiển Tông. Tạo hình khoác áo choàng quân phục, đội mũ kê-pi cùng ánh mắt sắc lạnh đầy bản lĩnh là một trong những phân cảnh kinh điển giúp anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả yêu thích dòng phim Dân quốc.

10. Đậu Kiêu

Đảm nhận vai tam thiếu gia Tiêu Bắc Thần trong Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ, mỗi khi khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề, Đậu Kiêu chinh phục hội chị em nhờ vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thần thái vừa mạnh mẽ, quyết đoán mà lại si tình. Ánh mắt nửa ngạo nghễ, bất cần đời của một công tử phong lưu nhưng lại vô cùng thâm trầm, điềm đạm khi ra trận đã tạo nên một hình mẫu thiếu soái Dân quốc lý tưởng trên màn ảnh.