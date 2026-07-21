Từ giờ hãy gọi Trương Lăng Hách là "đô đốc son bóng"

Trương Lăng Hách lại thêm một meme vào "vũ trụ mỹ phẩm" của mình.

Ngay từ khi lên sóng, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn đã nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ được thảo luận nhiều nhất hiện nay. Tác phẩm thu hút nhờ cặp sao Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên, bối cảnh thời Dân Quốc và chuyện tình ngược tâm giữa hai nhân vật chính. Tuy nhiên, song song với sức hút, bộ phim cũng liên tục vấp phải nhiều tranh cãi, từ kỹ xảo, lời thoại cho đến phần trang điểm của dàn diễn viên. Trong đó, Trương Lăng Hách bất ngờ trở thành tâm điểm ở mọi khung hình, khi cư dân mạng cho rằng lớp makeup của anh đang lấn át cả nhân vật.

Nếu trước đó ở Trục Ngọc, nam diễn viên từng viral với biệt danh "tướng quân kem nền" vì lớp nền mịn màng, trắng bật tông như đang quay quảng cáo mỹ phẩm giữa chiến trường, thì sang Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn, anh lại được cư dân mạng ưu ái đặt thêm một danh xưng mới: "đô đốc son bóng".

Lý do đến từ đôi môi được đánh son quá đậm và quá bóng trong nhiều phân cảnh. Không ít khán giả nhận xét màu son hồng đỏ cùng hiệu ứng căng bóng khiến gương mặt Trương Lăng Hách nhìn giống như beauty blogger hơn là một vị quân phiệt thời Dân Quốc. Thậm chí, nhiều khoảnh khắc cận mặt còn cho thấy viền môi được tô rất kỹ, lớp son tint đỏ nổi rõ đến mức phân tán sự chú ý của người xem khỏi bộ phim. Những hình ảnh chụp màn hình nhanh chóng lan truyền trên Weibo và Xiaohongshu, kéo theo loạt bình luận hài hước gọi anh là "quân phiệt son tint", hay ví von rằng đây là "đô đốc vừa ra trận vừa tranh thủ review son bóng".

Thực tế, việc diễn viên nam sử dụng son môi khi ghi hình không phải điều hiếm gặp. Dưới ánh đèn trường quay và qua ống kính, một lớp son nhẹ giúp gương mặt bớt nhợt nhạt, tổng thể hình ảnh bắt sáng và có sức sống hơn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ê-kíp trang điểm của Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn đã xử lý hơi quá tay với Trương Lăng Hách. Đặc biệt ở một bộ phim lấy bối cảnh Dân Quốc, hình tượng nam chính vốn cần sự gai góc và mạnh mẽ, đôi môi đỏ hồng, bóng rõ trong nhiều cảnh quay vô tình tạo cảm giác lệch tông với tạo hình nhân vật.

Trên mạng xã hội, chủ đề này nhanh chóng trở thành "mỏ meme" mới. Không ít khán giả ghép ảnh Trương Lăng Hách ở hai bộ phim liên tiếp rồi hài hước nhận xét nam diễn viên đang sở hữu "vũ trụ mỹ phẩm" của riêng mình: hết "tướng quân kem nền", giờ lại đến "đô đốc son bóng". Một số người cho rằng đây chỉ là lỗi của đội ngũ hóa trang chứ không phải vấn đề của diễn viên, trong khi số khác mong ê-kíp sớm điều chỉnh cách makeup ở các tập sau để ngoại hình của nhân vật tự nhiên và phù hợp với bối cảnh hơn.

Một số bình luận của netizen: - Sao cái môi bóng nhẫy bóng lưỡng như vừa ăn một tấn dầu mỡ vậy. - Hết tướng quân kem nền lại đến đô đốc son bóng. - Cơ địa viral nhờ mỹ phẩm. Các brand mỹ phẩm ơi hãy để ý đến anh tôi. - Ông này môi dày với trề nên diễn kỳ kỳ ý. Không biết cậu có xem lại cảnh mình diễn không. - Ừm trong Vân Chi Vũ nhìn môi còn đỏ choét hơn cơ.

Lấy bối cảnh Thượng Hải thời Dân Quốc, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) và Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên). Mộ Dung Thanh Dịch vốn là con trai út của một gia tộc quân phiệt, nhưng từ nhỏ bị đánh tráo nên phải lớn lên trong một gia đình nghèo, thường xuyên chịu sự ngược đãi của cha nuôi. Trong một lần bỏ trốn khi còn thiếu niên, anh được cô gái tốt bụng Nhậm Tố Tố cứu giúp. Tuy nhiên, hành động này vô tình khiến cả gia đình cô bị cuốn vào biến cố diệt môn.

Nhiều năm sau, Thanh Dịch tìm lại được thân phận thật và tái ngộ Tố Tố. Hai người dần nảy sinh tình cảm giữa những âm mưu tranh quyền đoạt vị trong gia tộc họ Mộ Dung. Thế nhưng, để bảo vệ người mình yêu và cứu những người vô tội, Nhậm Tố Tố buộc phải giả chết, để lại Thanh Dịch sống trong đau khổ và ngập tràn thù hận suốt ba năm. Khi Tố Tố trở lại, cô mang thân phận mới là Phương Mục Lan và còn trở thành vị hôn thê của anh trai Mộ Dung Thanh Dịch, khiến mối quan hệ giữa hai người rơi vào vòng xoáy yêu - hận, hiểu lầm và giằng xé. Trong lúc đối đầu với những âm mưu bên trong gia tộc, họ cũng phải đối mặt với biến động thời cuộc và cùng sát cánh chống lại thế lực thù địch, bảo vệ đất nước.

Dù hot là vậy, bộ phim cũng hứng cả "rổ gạch đá" vì để lộ rất nhiều sạn. Về mặt hình ảnh, ê-kíp phim cũng bị cho là lạm dụng bộ lọc làm đẹp. Khung hình gần như luôn phủ một lớp filter dày, khiến gương mặt các diễn viên mịn bất thường, mất chi tiết da và thiếu cảm giác chân thực. Cách xử lý ánh sáng cũng gây tranh cãi khi hai diễn viên chính gần như luôn xuất hiện với làn da trắng phát sáng ở mọi bối cảnh, từ trong nhà đến ngoài trời, tạo cảm giác giống một bộ ảnh thời trang hơn là phim chính kịch lấy bối cảnh Dân Quốc.

Không chỉ gây tranh cãi về mặt hình ảnh, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn còn bị chê ở khía cạnh diễn xuất. Trong nhiều phân cảnh được xem là cao trào cảm xúc, Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên bị nhận xét chưa tạo được sự bùng nổ cần thiết. Cả hai thường xuyên giữ một biểu cảm xuyên suốt, ánh mắt và đài từ thiếu biến hóa, khiến những khoảnh khắc vốn cần sự giằng xé nội tâm lại trở nên nhạt nhòa. Không ít khán giả cho rằng phản ứng hóa học giữa cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" ngoài đời không thể chuyển hóa thành sức nặng trên màn ảnh, khiến người xem khó đồng cảm với chuyện tình của hai nhân vật.

Kịch bản cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì bị đánh giá lạm dụng các mô-típ ngôn tình cũ. Trong đó, mối quan hệ mang màu sắc "chị dâu - em chồng" giữa các nhân vật được xây dựng theo hướng nhập nhằng, liên tục cài cắm những tình huống mập mờ nhằm tạo kịch tính nhưng lại khiến nhiều khán giả cảm thấy gượng ép, thậm chí lệch chuẩn. Bên cạnh đó, nhiều câu thoại được cho là quá sến, nặng tính ngôn tình, thiếu tự nhiên và không phù hợp với bối cảnh thời Dân Quốc, khiến cảm xúc của nhiều phân đoạn bị giảm đáng kể.

Hiệu ứng kỹ xảo của bộ phim cũng trở thành đề tài bị cư dân mạng "mổ xẻ". Nhiều phân cảnh sử dụng phông xanh bị đánh giá xử lý sơ sài, khiến bối cảnh trông giả, thiếu chiều sâu và dễ lộ dấu vết hậu kỳ. Một bộ phận khán giả thậm chí cho rằng chất lượng CGI chưa tương xứng với quy mô đầu tư của dự án, còn lép vế trước nhiều bộ phim truyền hình kinh phí thấp.