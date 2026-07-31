Trai đẹp hệ chiến đang khiến netizen đổ rầm rầm: Ánh mắt bờ môi đều tuyệt đỉnh, khí chất bắn xuyên chín 9 tầng mây

Mỹ nam này đang nhận vô số lời khen ngợi vì vừa đẹp trai vừa diễn quá đỉnh.

Ngự Đình Dao bất ngờ lên sóng mà gần như không có quá trình quảng bá hay hâm nóng trước ngày phát sóng. Dẫu vậy, bộ phim vẫn nhanh chóng tạo nên sức hút lớn trên mạng xã hội nhờ chất lượng vượt kỳ vọng. Tác phẩm nhận nhiều phản hồi tích cực bởi kịch bản cuốn hút cùng phần nhìn được đầu tư kỹ lưỡng. Từ bối cảnh, trang phục, góc máy cho đến màu sắc hình ảnh đều mang đến cảm giác chỉn chu, góp phần tái hiện một thế giới cổ trang đẹp mắt.

Bên cạnh đó, diễn xuất ổn từ dàn diễn viên cũng là một yếu tố giúp bộ phim ghi điểm với khán giả. Một trong số những người được khen ngợi nhiều nhất là nam chính Trần Triết Viễn. Trong phim, mỹ nam sinh năm 1996 đảm nhận vai hoàng đế Anh Quả.

Trần Triết Viễn thể hiện khí thế của một bậc quân vương trẻ tuổi rất tốt (vietsub: fanpage Trần Triết Viễn 陈哲远 1st VNFC • YUANBAO's Home)

(vietsub: fanpage Trần Triết Viễn 陈哲远 1st VNFC • YUANBAO's Home)

Khán giả đánh giá Trần Triết Viễn đã khắc họa thành công hình ảnh một vị quân vương trẻ tuổi vừa có bản lĩnh, vừa sở hữu đầu óc mưu lược. Nhân vật Anh Quả hiện lên với khí chất mạnh mẽ, quyết tâm đối đầu với những thế lực thao túng triều đình để từng bước xây dựng một thời kỳ thái bình thịnh trị. Từ ánh mắt, biểu cảm cho đến cách thoại, nam diễn viên đều tạo được cảm giác uy nghi của một bậc đế vương trẻ tuổi cũng như tinh thần thay đổi thời cuộc.

Không ít người còn cho rằng ở lứa diễn viên trẻ của màn ảnh Trung Quốc hiện nay, Trần Triết Viễn là một trong những người phù hợp nhất với hình tượng nam chính hoàng tộc trong các tác phẩm có yếu tố quyền mưu. Anh không chỉ đẹp trai ngời ngời, mà còn thể hiện được khí chất sắc bén, phong thái quyết đoán và cảm giác sát phạt cần có của nhân vật, hoàn toàn thuyết phục người xem.

(edit: fanpage Trần Triết Viễn 陈哲远 1st VNFC • YUANBAO's Home)

Đây cũng không phải lần đầu Trần Triết Viễn được đánh giá cao khi đảm nhận dạng vai này. Trước đó, anh từng gây ấn tượng với vai Đại hoàng tử Phượng Tùy Ca trong Nhất Tiếu Tùy Ca. Dù là Phượng Tùy Ca hay Anh Quả, cả hai đều là những nhân vật có ý chí mạnh mẽ, quyết đoán và luôn sẵn sàng bước vào những cuộc đấu sinh tử để bảo vệ lý tưởng của mình.

Điều đáng khen hơn cả là Trần Triết Viễn đang cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của mình. Hai vai diễn kể trên gần như đối lập hoàn toàn với Đoàn Gia Hứa - chàng trai dịu dàng, ấm áp trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, vai diễn từng giúp tên tuổi anh bứt phá mạnh mẽ và được đông đảo khán giả châu Á yêu mến. Chính sự khác biệt rõ rệt này, cộng thêm những vai diễn đáng xem như Lâm Thiếu Bạch của Đêm Tối Và Bình Minh hay Lý Toản của Cây Ô Liu Màu Trắng, tất cả đều cho thấy phạm vi diễn xuất ngày càng rộng của nam diễn viên sinh năm 1996.