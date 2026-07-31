Viral nhất Rồng Xanh 2026: Tiếng gào thét khi Shin Min Ah lên trao giải khiến Kim Woo Bin ngượng chín người

Cả MXH đều ngại "ngang" khi xem khoảnh khắc này.

Tối nay 31/7, Lễ trao giải Truyền hình Rồng Xanh lần thứ 5 (Blue Dragon Series Awards 2026) đã chính thức diễn ra tại Paradise City, Incheon, Hàn Quốc, quy tụ dàn siêu sao quyền lực hàng đầu Kbiz như Hyun Bin, Go Youn Jung, Kim Go Eun, Park Bo Young... Bên cạnh những màn vinh danh giải thưởng danh giá, thảm đỏ lộng lẫy thì khoảnh khắc đáng nhớ và đang được chia sẻ rầm rộ nhất trên khắp các nền tảng mạng xã hội lúc này lại là một màn tương tác "cười ra nước mắt". Người chiếm trọn spotlight chính là "hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo cùng cặp đôi đình đám Shin Min Ah - Kim Woo Bin.

Khoảnh khắc viral nhất Rồng Xanh 2026. (Nguồn: X)

Cụ thể, khi Shin Min Ah bước ra sân khấu với tư cách là người lên trao giải, bầu không khí dưới khán phòng bỗng chốc bị phá vỡ bởi những tiếng hét thất thanh. Không ai khác, Lee Kwang Soo đã cố tình hét thật to hai lần liên tiếp để trêu người bạn thân Kim Woo Bin - cũng là ông xã của Shin Min Ah - đang ngồi ngay kế bên. Lúc này, Kim Woo Bin chỉ biết quay sang đẩy nhẹ người bạn như muốn nhắc khéo: "Thôi đi!" và phải điều chỉnh lại cơ mặt vì quá ngại ngùng. Đến MC cũng phải nhắc "hoàng tử châu Á" giữ bình tĩnh.

Lee Kwang Soo phấn khích khi Shin Min Ah xuất hiện. (Ảnh: X)

Kim Woo Bin ngại quá, phải chỉnh lại cơ mặt để bình tĩnh hơn. (Ảnh: X)

Thế nhưng, máu "hài hước" và đam mê trêu bạn của Lee Kwang Soo chưa dừng lại. Khi Shin Min Ah cất lời chào khán giả, Lee Kwang Soo lại tiếp tục hét thêm một lần nữa, khiến nữ diễn viên cũng không nhịn được cười, phải che mặt trước màn "cổ vũ" có một không hai của người bạn thân của chồng mình.

Shin Min Ah cũng ngại theo. (Ảnh: X)

Khoảnh khắc ngọt ngào nhưng tấu hài này ngay lập tức đã trở thành tâm điểm "bùng nổ" trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Đa số netizen đều tỏ ra vô cùng phấn khích trước độ lầy lội của Lee Kwang Soo cũng như biểu cảm đáng yêu của vợ chồng Kim Woo Bin.

Bình luận từ netizen: - Woo Bin kiểu: Không biết giấu mặt vào đâu nữa - Khi bạn không ngại người ngại sẽ là người khác - Đang có cam chứ không có cam là tới công chiện rồi - Ngại hết cả Woo Bin - Ngồi ở nhà mà cũng giật mình nghe tiếng hét của ổng - Giống mấy đứa bạn thân thấy crush của bạn mình đi ngang

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên bộ đôi này "tạo bão" tại Rồng Xanh. Nhìn lại mùa giải Rồng Xanh 2025 năm ngoái, cả hai cũng từng có một khoảnh khắc viral tương tự khi bạn gái của Lee Kwang Soo là nữ diễn viên Lee Sun Bin đã công khai thể hiện tình cảm với anh. Lúc đó, Kim Woo Bin đứng kế bên cũng bật cười khiến Kwang Soo ngại ngùng. Màn tương tác "lầy lội" năm nay của càng cho thấy họ có một tình bạn bền chặt và thoải mái.

Lee Kwang Soo và Kim Woo Bin cũng từng viral ở Rồng Xanh 2025. (Ảnh: X)

Những ai theo dõi showbiz Hàn đều biết Lee Kwang Soo và Kim Woo Bin là đôi bạn thân thiết khăng khít ngoài đời, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhóm bạn thân nổi tiếng gồm cả Jo In Sung, D.O. (EXO). Họ không chỉ đồng hành cùng nhau từ công việc cho đến những chuyến du lịch mà còn luôn có mặt để ủng hộ đối phương trong những cột mốc quan trọng của cuộc sống. Sự thấu hiểu và gắn bó suốt nhiều năm qua giúp cả hai vô cùng thoải mái khi tương tác, thậm chí chẳng ngại "bóc phốt" hay troll nhau không thương tiếc ngay trước ống kính truyền thông.

Hội bạn thân có tiếng của showbiz Hàn. (Ảnh: Allkpop)

Đêm trao giải Rồng Xanh 2026 đã khép lại trọn vẹn không chỉ bởi những chiếc cúp vàng tìm được chủ nhân xứng đáng, mà còn nhờ chính những khoảnh khắc tự nhiên, hài hước như thế này. Sự đáng yêu của hội bạn thân quyền lực Kwang Soo - Woo Bin chắc chắn sẽ còn là chủ đề bàn tán rôm rả của các mọt phim trong nhiều ngày tới.