"Công chúa Cbiz" mắc bệnh tim, tìm mẹ xin tiền điều trị thì phát hiện sự thật kinh hoàng

Gia đình lại là nơi khiến nữ ca sĩ này chịu nhiều đau khổ nhất.

Vào ngày 24/8, mối quan hệ giữa "công chúa Cbiz" Trương Thiều Hàm và mẹ đã trở thành tâm điểm mạng xã hội Weibo. Được biết tại concert ở Thành Đô ngày 23/8, nữ ca sĩ đã phải thở oxy do khó chịu ở tim. Sau khoảng 3 phút nghỉ ngơi, Trương Thiều Hàm trở lại sân khấu để hoàn thành toàn bộ concert và xin lỗi khán giả. Sau khi concert kết thúc, Trương Thiều Hàm đăng đăng bài thông báo cô vẫn an toàn và khỏe mạnh.

Trương Thiều Hàm vốn mắc chứng sa van hai lá di truyền (tình trạng lá van tim bị phồng khi tim co bóp dẫn tới van đóng không kín và gây ra hiện tượng hở van hai lá) ở tim. Vào năm 2008, tình trạng trở nặng nên cô phải phẫu thuật. Khi đó, giọng ca sinh năm 1982 đã cầu xin mẹ đưa chi phí điều trị là 1 triệu tệ (3,8 tỷ đồng). Mẹ Trương Thiều Hàm từ chối, từ đó cô phát hiện mẹ đã chiếm đoạt toàn bộ tiền tiết kiệm nhiều năm của mình. Từ khi bước vào showbiz năm 15 tuổi, toàn bộ thu nhập của cô đều do mẹ giữ hết và chỉ đưa lại một ít sinh hoạt phí.

Trương Thiều Hàm phải thở oxy do khó chịu ở tim ở concert ngày 23/8. Ảnh: Weibo

Từ đó, câu chuyện cô bị mẹ bỏ rơi giữa lúc bệnh tật được nhắc lại. Ảnh: Weibo

Là sao hạng A nhưng Trương Thiều Hàm phải muối mặt vay tiền bạn bè để phẫu thuật. Sau khi xuất viện về nhà, "công chúa Cbiz" phát hiện nhà mình bị niêm phong, hơn 100 triệu Đài tệ (gần 82 tỷ đồng) tài sản của mình đã được chuyển sang tên mẹ, khiến cô trắng tay chỉ sau một đêm. Quá đáng hơn, bố mẹ còn hợp tác cùng chú còn tung tin Trương Thiều Hàm bất hiếu, bỏ rơi người thân, nghiện rượu và ma túy.

Những tin đồn này giáng mạnh vào danh tiếng của nữ ca sĩ, khiến cô bị mất các hợp đồng và bị công ty quản lý quay lưng, sự nghiệp tụt dốc không phanh. Sau cùng, Trương Thiều Hàm phải mở họp báo, công khai giấy xét nghiệm âm tính với chất cấm, bật khóc tuyên bố cắt đứt quan hệ với bố mẹ.

Trương Thiều Hàm phải mở họp báo minh oan cho bản thân, tuyên bố cắt đứt với gia đình. Ảnh: Weibo

Trương Thiều Hàm uất ức, mệt mỏi chia sẻ về bi kịch gia đình phải trải qua: "Số tiền tiết kiệm trong 10 năm làm việc của tôi bị mẹ lấy sạch. Giờ tôi thành người phá sản, không còn 1 xu dính túi. Tôi như chết đi sau khi mẹ ôm hết tiền bỏ trốn, rồi lên báo vu oan tôi nghiện ngập, bất hiếu. Tôi gánh vác gia đình từ năm 15 tuổi. Tôi làm lụng chăm chỉ để trả nợ cho mẹ, lo tiền chữa bệnh cho cha. Tôi không hiểu vì sao gia đình lại dồn tôi vào bước đường cùng như vậy. Có người bảo tôi xin lỗi cha mẹ, tôi nên xin lỗi họ điều gì đây. Tôi không hề làm ra chuyện gì có lỗi với họ. Những gì tôi có thể làm, kể cả những chuyện không cần làm, tôi cũng đã làm cho họ rồi".

Kể từ đó, cô được minh oan, từ từ vực dậy sự nghiệp từ đống tro tàn. Hiện nay, nữ ca sĩ đã vượt qua được nỗi đau gia đình, tiếp tục ca hát và mở nhiều concert lớn, có lượng người hâm mộ đông đảo.

Nữ ca sĩ vực dậy sự nghiệp từ đống tro tàn. Ảnh: Weibo

Trương Thiều Hàm sinh năm 1982, được mệnh danh là "Tiểu thiên hậu", "Công chúa tiểu muội", "Búp bê màn ảnh", "Nữ thần thanh xuân" ở showbiz Trung Quốc. Cô nổi tiếng từ năm 19 tuổi và thành công trên 2 lĩnh vực diễn xuất, âm nhạc. Tất cả phim thần tượng do Trương Thiều Hàm đóng chính như Người Tình Valentine, Chuyện Tình Biển Xanh (Hoắc Kiến Hoa, Hứa Thiệu Dương), Cá Heo Yêu Mèo (đóng cùng Bành Vu Yến), Công Chúa Tiểu Muội (diễn chính với Ngô Tôn)... đều gây tiếng vang lớn vào đầu thập niên 2000.

Với sự nghiệp đỉnh cao, Trương Thiều Hàm sở hữu khối tài sản kếch xù. Năm 2021, người đẹp này vung tiền mua luôn 1 hòn đảo ở Thái Bình Dương để xây khu nghỉ dưỡng cho riêng mình. Ngoài ra, cô còn sở hữu biệt thự 41 triệu HKD (139 tỷ đồng) ở Thượng Hải và nhiều bất động sảng hạng sang khác ở Đài Loan (Trung Quốc), Canada.

Ảnh: Weibo

Trương Thiều Hàm có sự nghiệp thành công dài hơn 20 năm. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo