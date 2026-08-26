Mẹ đơn thân được đại gia Việt kiều rước về làm vợ, sang Mỹ định cư nhưng cuối cùng có cái kết buồn

Sau biến cố hôn nhân, mỹ nhân đình đám một thời có chia sẻ gây chú ý khi trở về Việt Nam.

Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, Kim Hiền mới đây trở về Việt Nam và có những chia sẻ đầy cảm xúc. Những dòng tâm sự của nữ diễn viên lập tức thu hút sự chú ý, nhất là khi cô vừa trải qua biến cố hôn nhân sau gần 10 năm gắn bó với doanh nhân Việt kiều.

Trên trang cá nhân, Kim Hiền đăng tải loạt ảnh vi vu quanh các địa điểm ở TP.HCM. Nữ diễn viên tìm đến những nơi gắn với tuổi thơ, nơi cô từng lớn lên, căn nhà mẹ từng ở và cả một ngôi nhà lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình.

Kim Hiền dạo quanh những góc phố quen thuộc trong chuyến trở về Việt Nam

Kèm theo loạt ảnh, Kim Hiền viết một bài chia sẻ dài, cho thấy nhiều cảm xúc khi đứng trước những nơi từng rất thân thuộc: "Lần trở về Việt Nam này, Hiền đã đi lại những nơi của ngày xưa… nơi Hiền từng lớn lên, căn nhà mẹ từng ở, và cả một ngôi nhà đã từng lưu giữ rất nhiều dấu chân, tiếng cười Sonic và những tháng năm không thể nào quên.

Có những nơi ngày trước mình chỉ cần mở cửa là bước vào… còn hôm nay, mình chỉ đứng ở phía ngoài và lặng lẽ nhìn vào. Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng thời gian đã đi qua. Và mình cũng đã khác. Hiền chọn giữ những điều đẹp nhất ở lại trong tim không buồn, không tiếc, chỉ biết ơn vì mình đã từng có những tháng năm ấy, từng được yêu thương và từng có một nơi để gọi là nhà".

Nữ diễn viên xúc động nhớ lại những góc nhỏ gắn liền tuổi thơ của mình

Hồi đầu năm 2026, thông tin Kim Hiền và doanh nhân Việt kiều ly hôn nhận nhiều sư quan tâM, từ cư dân mạng. Được biết, Kim Hiền nộp đơn ly hôn tại Tòa Thượng thẩm bang California, Orange County vào tháng 5/2023. Sau quá trình giải quyết, cuộc hôn nhân chính thức chấm dứt vào ngày 17/7/2025.

Kim Hiền và chồng cũ có 1 con gái chung. Theo phán quyết của tòa án, quyền nuôi con được giải quyết theo hình thức đồng nuôi. Cụ thể, Kim Hiền và chồng cũ chia sẻ quyền giám hộ pháp lý, cùng tham gia quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến giáo dục, y tế và phúc lợi của con.

Chuyến trở về Việt Nam của Kim Hiền nhận nhiều chú ý, đặc biệt là sau khi cô vừa trải qua biến cố hôn nhân tại Mỹ

Đường tình lận đận của Kim Hiền

Kim Hiền từng trải qua một cuộc hôn nhân đầu tiên đầy biến cố với 1 DJ. Cô có khoảng 6 năm gắn bó, có con trai Sonic trước khi quyết định tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, chỉ khoảng 2 tháng sau ngày cưới, nữ diễn viên phát hiện chồng phản bội. Đáng nói, chuyện này xảy ra đúng vào dịp cả hai dự định kỷ niệm 6 năm yêu nhau.

Khi ấy, Kim Hiền từng trải lòng về cú sốc mà cô phải đối diện: "Cuộc sống không thể lường trước được mọi việc và bản thân Kim Hiền cũng vậy. Hiền vẫn cứ ngỡ mình đang hạnh phúc cho đến khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất, dành trọn tình cảm lại phản bội mình. Đau lòng hơn chuyện đó lại xảy ra đúng vào ngày bọn mình sẽ tổ chức kỉ niệm 6 năm yêu và sống hạnh phúc bên nhau".

Kim Hiền từng chấm dứt cuộc hôn nhân đầu tiên vì chồng ngoại tình

Sau đổ vỡ, Kim Hiền có thêm một lần bước vào hôn nhân. Tháng 7/2014, cô tổ chức đám cưới với doanh nhân Việt kiều. Hôn lễ được tổ chức kín đáo với sự góp mặt của người thân và bạn bè thân thiết. Vợ chồng Việt Hương còn đứng ra làm chủ hôn, thay mặt gia đình nhà gái lo liệu các nghi thức. Lễ đón dâu diễn ra tại nhà riêng của Việt Hương ở Mỹ, trong khi hôn lễ được thực hiện theo phong cách truyền thống Việt Nam với áo dài và đầy đủ nghi thức cưới hỏi.

Sau khi kết hôn, Kim Hiền và con trai riêng sang Mỹ định cư. Nữ diễn viên sau đó chào đón thêm một nhóc tỳ. Kể từ khi kết hôn, Kim Hiền dần rút khỏi showbiz, chủ yếu dành thời gian cho gia đình và chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Từng nói về quyết định rời xa ánh đèn sân khấu, Kim Hiền cho biết cô không hối tiếc mà xem đây là lựa chọn giúp cuộc sống bước sang một trang mới. Tuy nhiên, sau gần 1 thập kỷ đồng hành thì cuộc hôn nhân tại Mỹ khép lại với cái kết buồn.

Sau khi cuộc hôn nhân thứ hai đi đến hồi kết, Kim Hiền dần lựa chọn cuộc sống kín tiếng, bình yên hơn tại Mỹ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chủ yếu cập nhật những khoảnh khắc đời thường bên hai con Sonic và Yvona. Không còn xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động showbiz, cuộc sống hiện tại của Kim Hiền xoay quanh gia đình, chăm sóc các con và tận hưởng những niềm vui giản dị, nhẹ nhàng mỗi ngày.

Kim Hiền có cuộc sống yên bình sau khi ly hôn lần 2

Ảnh: FBNV