Phản ứng của Chi Pu giữa loạt hint tình cảm với trai trẻ kém 11 tuổi

Nhất cử nhất động của Chi Pu và Matthis giữa tin đồn hẹn hò được dân tình chú ý không ngớt.

Những ngày qua, Chi Pu và Matthis bất ngờ trở thành hai cái tên được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Từ loạt chi tiết trùng hợp trong những chuyến đi Thái Lan, Pháp cho đến những tương tác trên mạng xã hội, cả hai liên tục bị netizen "soi" ra nhiều dấu hiệu được cho là có mối liên hệ thân thiết.

Giữa lúc những thông tin này đang phủ sóng mạng xã hội, chiều 25/8, Chi Pu có động thái mới trên trang cá nhân khi đăng tải hình ảnh một món quà từ thương hiệu nước hoa. Điều khiến dân tình chú ý là trong bài đăng lần này, Chi Pu không hề đề cập đến những tin đồn tình cảm đang được bàn luận. Nữ ca sĩ cũng không có bất kỳ động thái nào nhằm xác nhận hay phủ nhận nghi vấn hẹn hò với Matthis. Nhiều người cho rằng đây là phản ứng dễ hiểu bởi từ trước đến nay, Chi Pu khá kín tiếng trong những câu chuyện tình cảm.

Động thái đầu tiên của Chi Pu trên mạng xã hội giữa bàn tán tình cảm

Động thái giữ im lặng của Chi Pu càng khiến cộng đồng mạng tò mò. Bởi trước đó, hàng loạt chi tiết liên quan đến cả hai liên tục được "đào" lại, từ chuyến đi Thái Lan hồi cuối tháng 3 cho đến những hình ảnh tại Pháp hồi giữa tháng 7.

Trong khi đó, Matthis cũng chưa có phản hồi nào liên quan đến những thông tin đang được lan truyền. Trai trẻ kém Chi Pu 11 tuổi hiện chưa có bài đăng nào mới trên mạng xã hội, không trực tiếp nhắc đến nữ ca sĩ hay lên tiếng về nghi vấn tình cảm. Đây cũng là thái độ quen thuộc của mỹ nam sinh năm 2004 mỗi khi được nhắc chung với những mỹ nhân Vbiz trước đó.

Cả Chi Pu và Matthis đều không tỏ thái độ gì liên quan đến "rổ hint" mà dân tình soi ra được

Loạt hint của Chi Pu và Matthis

Trước đó, Chi Pu và Matthis bất ngờ trở thành hai cái tên được cư dân mạng đặt cạnh nhau khi loạt hint du lịch liên tục bị soi ra. Từ chuyến đi Thái Lan hồi cuối tháng 3 cho đến loạt chi tiết trùng hợp trong chuyến du lịch Pháp của Chi Pu hồi giữa tháng 7, mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và chàng trai sinh năm 2004 ngày càng khiến dân tình tò mò.

Dù cả hai chưa lên tiếng về những tin đồn xoay quanh nhưng cư dân mạng vẫn không ngớt "đào" thêm những chi tiết liên quan. Theo đó, khi lướt lại Instagram của nữ ca sĩ, cư dân mạng phát hiện Matthis gần như không bỏ qua các bài đăng mới của Chi Pu kể từ dịp Tết 2026. Từ những hình ảnh đời thường, hoạt động công việc cho đến các đoạn clip ghi lại những chuyến đi, Matthis được cho là đều đặn để lại lượt yêu thích. Tần suất tương tác dày đặc khiến netizen hài hước nhận xét anh chàng "thả tim Chi Pu không trượt phát nào".

Không dừng lại ở đó, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Chi Pu và Matthis đứng cạnh nhau cũng bất ngờ được cư dân mạng "đào" lại. Được quay từ trước, đoạn clip ghi lại hình ảnh cả hai xuất hiện cùng nhau trong dịp Chi Pu ra mắt sản phẩm mới.

Đáng chú ý, biểu cảm và cách tương tác của hai người trong đoạn clip cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của netizen. Matthis liên tục nở nụ cười khi đứng cạnh đàn chị, trong khi Chi Pu cũng giữ thái độ thoải mái, tự nhiên khi tương tác với anh. Những khoảnh khắc tưởng như bình thường này bỗng được chú ý trở lại trong bối cảnh nghi vấn về mối quan hệ giữa cả hai đang trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Cư dân mạng phát hiện Matthis thả tim ảnh Chi Pu "không trượt phát nào"

Biểu cảm của Chi Pu và Matthis khiến cư dân mạng bàn luận

Matthis là ai?

Matthis Metharam sinh năm 2004, sở hữu chiều cao gần 1m9, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng diện mạo được nhận xét mang nét lai Tây. Những hình ảnh đời thường của Matthis từng nhiều lần gây chú ý bởi ngoại hình sáng và phong cách thời trang khá nổi bật.

Trước khi được biết đến với những câu chuyện tình cảm cùng các mỹ nhân Vbiz, Matthis từng theo đuổi Esports chuyên nghiệp. Anh từng thi đấu VALORANT với nickname MaTryXs và góp mặt tại các giải đấu thuộc hệ thống Champions Tour Vietnam. Sau đó, chàng trai sinh năm 2004 chuyển hướng sang thời trang, người mẫu và hoạt động giải trí.

Danh tính của Matthis gây chú ý sau khi hình ảnh anh chàng và Thiều Bảo Trâm xuất hiện cùng nhau. Cả hai sau đó nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện tình tứ ở các nơi công cộng, và từ phía chính chủ cũng không ít lần úp mở về tình cảm trên mạng xã hội. Tuy nhiên mối quan hệ kéo dài được 1 năm thì Thiều Bảo Trâm thông báo tình trạng độc thân vào đầu năm 2025.

Matthis được nhiều biết đến sau tin tức hẹn hò với Thiều Bảo Trâm vào năm 2024

Dù không công khai nhiều thông tin về gia đình, chỉ cần lướt qua những hình ảnh được Matthis chia sẻ trên mạng xã hội cũng có thể thấy chàng trai 2K4 có một cuộc sống khá năng động. Matthis thường xuyên xuất hiện trong những chuyến đi giữa Việt Nam, Pháp và nhiều địa điểm khác. Những bức ảnh trên trang cá nhân cho thấy anh có gu thời trang chỉn chu, thường xuyên sử dụng các món đồ thuộc những thương hiệu cao cấp và xuất hiện tại những không gian sang trọng.

Bên cạnh đó, Matthis có mối quan hệ khá rộng với những gương mặt trong giới giải trí Việt như stylish Hoàng Ku, Á hậu Kim Duyên, MC Thanh Thanh Huyền,... Anh từng xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang, thường xuyên có mặt trong những buổi gặp gỡ cùng các nhân vật có tiếng trong showbiz.

Matthis thân thiết với nhiều celeb Việt, thường xuất hiện ở các sự kiện sang trọng

Thời gian gần đây, mỹ nam 2K4 gây chú ý với fan Thái Lan khi bất ngờ được giới thiệu là thực tập sinh ở công ty giải trí DMD

Ảnh: IGNV