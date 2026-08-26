Chương Tử Di năm 26 tuổi đẹp không tả xiết, chẳng kém thiên thần Victoria's Secret!

Giữa khung cảnh New York hiện đại, sầm uất và đầy năng lượng, Chương Tử Di khi ấy ở độ tuổi 26 - độ tuổi rực rỡ nhất của thanh xuân - đã khoe trọn sắc vóc rạng ngời, đẹp đến mức không tìm ra điểm chê.

Làng giải trí Hoa ngữ qua bao thế hệ đã sản sinh ra không biết bao nhiêu mỹ nhân khuynh đảo màn ảnh, nhưng để tìm được một biểu tượng sở hữu nét đẹp điện ảnh đạt chuẩn mực quốc tế thì Chương Tử Di mãi mãi là một cái tên đứng ở vị trí độc tôn. Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen "dậy sóng" khi loạt ảnh hậu trường quay quảng cáo mỹ phẩm của Chương Tử Di tại khu Tribeca, New York (Mỹ) vào mùa hè năm 2005 bất ngờ được "đào" lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Giữa khung cảnh New York hiện đại, sầm uất và đầy năng lượng, Chương Tử Di khi ấy ở độ tuổi 26 - độ tuổi rực rỡ nhất của thanh xuân - đã khoe trọn sắc vóc rạng ngời, đẹp đến mức không tìm ra điểm chê. Diện chiếc áo hồng ngọt ngào kết hợp cùng quần jeans năng động, mái tóc buông xõa tự nhiên cùng lớp trang điểm rạng rỡ, tươi tắn, nữ minh tinh toát lên một vẻ đẹp vô cùng hiện đại, cuốn hút hệt như một cô gái phương Tây chính hiệu, nhưng đồng thời vẫn giữ được nét nền nã, thanh lịch và đài các đặc trưng của người con gái Á Đông. Dù là ở góc chụp chính diện hay khoảnh khắc bị "chộp" lén ở góc nghiêng, cô vẫn đẹp bất chấp mọi khung hình.

Loạt ảnh hậu trường quay quảng cáo mỹ phẩm của Chương Tử Di tại khu Tribeca, New York (Mỹ) vào mùa hè năm 2005 bất ngờ được "đào" lại. Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Cô diện chiếc áo hồng ngọt ngào kết hợp cùng quần jeans năng động, khớp với khung cảnh thành phố New York hiện đại và sầm uất. Ảnh: Getty Images

Cận cảnh gương mặt 0 điểm - không điểm nào chê của Chương Tử Di. Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Nữ minh tinh toát lên một vẻ đẹp vô cùng hiện đại, cuốn hút hệt như một cô gái phương Tây chính hiệu. Ảnh: Getty Images

Nhưng đồng thời cô vẫn giữ được nét nền nã, thanh lịch và đài các đặc trưng của người con gái Á Đông. Ảnh: Getty Images

Đặc biệt, tâm điểm chú ý của cư dân mạng lập tức đổ dồn vào khung hình lịch sử khi Chương Tử Di đứng chung khung hình đọ sắc với siêu mẫu đình đám – thiên thần Victoria's Secret Adriana Lima. Mặc dù có đôi chút thua thiệt về chiều cao so với "bông hồng bốc lửa" xứ Brazil, nhưng nhan sắc, khí chất và thần thái của Chương Tử Di hoàn toàn không hề lép vế. Mỗi người một vẻ, một nét đẹp đối lập hoàn hảo: Adriana Lima sắc sảo, bốc lửa và hoang dại, trong khi Chương Tử Di lại rạng rỡ, thanh tú và mang sức hút Á Đông sắc bén.

Bộ ảnh kinh điển này qua bao năm tháng vẫn giữ nguyên giá trị, thỉnh thoảng lại viral khắp các nền tảng mạng xã hội, như một thước phim hoài niệm gợi nhắc lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của một chương rực rỡ nhất trong tuổi xuân sắc của Chương Tử Di. Dù thời gian có trôi đi hay cuộc đời có nhiều ngã rẽ, Chương Tử Di vẫn mãi là một biểu tượng nhan sắc và tài năng không thể thay thế trong lòng người hâm mộ điện ảnh toàn cầu.

Chương Tử Di có thể thua chiều cao Adriana Lima nhưng không thua về nhan sắc. Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Loạt ảnh này được chụp khi Chương Tử Di 26 tuổi - độ tuổi đỉnh cao xuân sắc. Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Dù là ở góc chụp chính diện hay khoảnh khắc bị "chộp" lén ở góc nghiêng, cô vẫn đẹp bất chấp mọi khung hình. Ảnh: Getty Images

Chương Tử Di sinh năm 1979 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô t ốt nghiệp khoa Diễn xuất tại Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc danh tiếng. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhờ sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng với những đường nét thanh tú đậm chất điện ảnh, Chương Tử Di đã lọt vào mắt xanh của các đạo diễn lớn và nhanh chóng bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp với một bệ phóng không thể hoàn hảo hơn.

Sự nghiệp của Chương Tử Di là một chuỗi những kỳ tích vươn tầm quốc tế mà hiếm có diễn viên châu Á nào đạt được. Vào năm 1999, d ưới sự nhào nặn của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, vai diễn đầu tay của cô trong Đường Về Nhà đã giành giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin. Thành tích này đưa tên tuổi Chương Tử Di vụt sáng thành "ngọc nữ" mới của điện ảnh Hoa ngữ.

Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Khoảnh khắc tinh nghịch chụp bảnh của minh tinh sinh năm 1979. Ảnh: Getty Images

Đến năm 2000, Chương Tử Di hóa thân thành Ngọc Kiều Long trong siêu phẩm võ thuật Ngọa Hổ Tàng Long của đạo diễn Lý An. Vai diễn này chính thức giúp cô bước lên hàng ngũ sao hạng A toàn cầu. Bộ phim thắng lớn tại Oscar, giúp nữ minh tinh trẻ tuổi chinh phục khán giả phương Tây bằng cả nhan sắc lẫn võ thuật mãn nhãn.

Năm 2004-2005 đánh dấu những tác phẩm đỉnh cao làm nên tên tuổi của Chương Tử Di là Thập Diện Mai Phục và Hồi Ức Của Một Geisha. Đặc biệt, việc thủ vai chính trong một bộ phim Hollywood lớn như Hồi Ức Của Một Geisha giúp cô nhận được đề cử Quả Cầu Vàng danh giá ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Với gia tài giải thưởng đồ sộ tại các Liên hoan phim quốc tế lớn cùng khả năng biến hóa đa dạng trong mọi thể loại vai diễn, Chương Tử Di được công nhận là một trong "Tứ đại hoa đán" của điện ảnh Trung Quốc.

Ảnh: Getty Images

Bộ ảnh kinh điển này qua bao năm tháng vẫn giữ nguyên giá trị, thỉnh thoảng lại viral khắp các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Getty Images

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ ánh hào quang, đời tư của Chương Tử Di từng trải qua nhiều sóng gió và tốn không ít giấy mực của truyền thông. Sau nhiều cuộc tình đình đám trong quá khứ, cô quyết định kết hôn với nam nhạc sĩ Uông Phong vào năm 2015. Cả hai có với nhau hai con chung và tưởng chừng đã tìm được bến đỗ viên mãn.

Tuy nhiên, vào tháng 10/2023, cặp đôi chính thức tuyên bố đường ai nấy đi sau 8 năm chung sống trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Dù vậy, vượt lên trên những đổ vỡ hôn nhân, Chương Tử Di vẫn giữ vững thái độ điềm tĩnh, bản lĩnh, tập trung toàn lực cho con cái và tiếp tục quay trở lại với đam mê nghệ thuật.

Ảnh: Getty Images

Những bức ảnh gợi nhắc lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của một chương rực rỡ nhất trong tuổi xuân sắc của Chương Tử Di. Ảnh: Getty Images

Nguồn: Weibo, Getty Images



