Đường Yên "vượt mặt" Chương Tử Di

Vừa qua, tại Bắc Kinh, khi tham dự một sự kiện của nhãn hàng trang sức nổi tiếng, sự góp mặt của Chương Tử Di và Đường Yên đã thu hút sự chú ý của mọi người

Xuất hiện với vai trò đại sứ toàn cầu của thương hiệu, Chương Tử Di gây ấn tượng khi diện chiếc váy trắng cổ chữ V sâu kết hợp áo khoác lông sang trọng. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất lại không phải trang phục mà là sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt của nữ diễn viên 47 tuổi. So với vẻ thanh tú trước đây, gương mặt của Chương Tử Di trong lần xuất hiện này trông tròn trịa hơn, hai má đầy đặn và biểu cảm có phần cứng. Không ít người đặt nghi vấn nữ diễn viên vừa can thiệp thẩm mỹ.

Chương Tử Di lộ dấu hiệu tăng cân khá rõ. (Ảnh: Weibo)

Trước những suy đoán đó, nguồn tin từ giới giải trí cho biết Chương Tử Di thực chất đã tăng khoảng 10kg để chuẩn bị cho vai diễn trong một dự án điện ảnh mới. Việc tăng cân khiến gương mặt của cô trở nên tròn hơn, tạo cảm giác khác biệt so với hình ảnh thanh mảnh quen thuộc nhiều năm qua.

Cách đây ít lâu, khi tham dự lễ trao giải của Hiệp hội Biên kịch Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), Chương Tử Di tiết lộ cô sẽ bắt đầu quay một bộ phim mới vào tháng 4 tới. Song song đó, dự án điện ảnh do chính Chương Tử Di đạo diễn và đóng chính mang tên "Bơi qua bờ biển 100 mét" vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị kịch bản. Có lẽ áp lực công việc cùng với yêu cầu thay đổi ngoại hình về nhân vật đã khiến Chương Tử Di thay đổi vóc dáng.

Đường Yên đứng ở vị trí trung tâm. (Ảnh: Weibo)

Trái ngược với những tranh luận xoay quanh đàn chị, Đường Yên là đại sứ của thương hiệu tại Trung Quốc lại nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Xuất hiện tại sự kiện với phong thái rạng rỡ và vẻ ngoài trẻ trung, nữ diễn viên được nhiều cư dân mạng nhận xét là chiếm trọn khung hình. Cô còn được ưu ái đứng ở vị trí trung tâm bức ảnh chụp chung cùng mọi người. Tuy Chương Tử Di là đại sứ toàn cầu nhưng buổi lễ ra mắt ở đại lục nên có thể Đường Yên được xếp tại vị trí quan trọng hơn.

Không ít bình luận trên Weibo cho rằng tại sự kiện lần này, Đường Yên đã "vượt mặt" Chương Tử Di về độ nổi bật, từ thần thái, phong cách cho đến vẻ ngoài tươi tắn, nữ diễn viên được đánh giá là giữ phong độ ổn định sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Các nghệ sĩ tham gia sự kiện qua ống kính thông thường, không chỉnh sửa. (Ảnh: Weibo)

Bên cạnh hai nữ minh tinh, sự kiện còn có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng khác như Trương Nhược Quân, Chung Sở Hy, Vương Tinh Việt, Lý Quân Nhuệ cùng thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc (G)I-DLE – Tống Vũ Kỳ.