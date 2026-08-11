Dàn mỹ nhân đình đám hội tụ: Tiểu Vy sáng bừng visual, Thiên Ân - Kỳ Duyên quấn quýt không rời

Việc quy tụ nhiều gương mặt nổi bật từ nhiều lĩnh vực cũng khiến sự kiện này trở thành tâm điểm được quan tâm trong những ngày qua.

Vào ngày 13/8 tới, một sự kiện lớn quy tụ hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi trong showbiz Việt sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm show bridal đầu tiên, store của NTK Đỗ Long đã trở thành điểm hẹn của hàng loạt gương mặt đình đám trong làng giải trí và thời trang Việt. Từ Hoa hậu, Á hậu, ca sĩ, diễn viên đến những content creator có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhiều tên tuổi quen thuộc đồng loạt xuất hiện, tạo nên màn hội tụ thu hút sự chú ý.

Nổi bật trong dàn khách mời là những nàng hậu đình đám như Tiểu Vy, Khánh Vân, Kỳ Duyên và Thiên Ân... 2 nàng hậu Kỳ Duyên - Đoàn Thiên Ân kè kè xuất hiên bên nhau, cùng tới để thử đồ xuất hiện trong show diễn. Ngay khi bước vào cửa hàng, nàng hậu sinh năm 2000 đã bị soi hành động khoác tay tình tứ với Hoa hậu Kỳ Duyên.

Trong clip, netizen còn dành nhiều lời khen ngợi cho Hoa hậu Tiểu Vy. Cô xuất hiện với váy 2 dây màu đen khoe vóc dáng mảnh mai và nụ cười sáng. Không chỉ có các người đẹp, nhiều ca sĩ, diễn viên và content creator đình đám cũng góp mặt. Sự xuất hiện đa dạng của các khách mời khiến The Prime trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, đồng thời phần nào cho thấy sức hút của sự kiện trước thềm show bridal được mong chờ.

Dàn người đẹp Việt tới fitting đồ để chuẩn bị cho show diễn được tổ chức vào ngày 13/8. Nguồn: Đỗ Long

Nổi bật trong dàn khách mời là những nàng hậu đình đám như Tiểu Vy, Kỳ Duyên và Thiên Ân... Nguồn: Đỗ Long

Việc quy tụ nhiều gương mặt nổi bật từ nhiều lĩnh vực cũng khiến sự kiện này trở thành tâm điểm được quan tâm trong những ngày qua. Không chỉ đơn thuần là một sự kiện thời trang, màn hội tụ của dàn khách mời còn tạo nên hiệu ứng đáng chú ý trên mạng xã hội, khi loạt hình ảnh của các người đẹp và nghệ sĩ liên tục được chia sẻ.

Trước thềm show bridal đầu tiên, sự xuất hiện của Tiểu Vy, Thanh Thủy, Kỳ Duyên, Thiên Ân cùng dàn khách mời đình đám càng khiến công chúng thêm tò mò về những gì sẽ được trình làng trên sàn diễn.

Việc quy tụ nhiều gương mặt nổi bật từ nhiều lĩnh vực cũng khiến sự kiện này trở thành tâm điểm được quan tâm trong những ngày qua. Ảnh: Đỗ Long

Thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động liên quan đến danh hiệu, Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân tích cực mở rộng hình ảnh trong nhiều lĩnh vực, từ điện ảnh, thời trang, quảng cáo, sự kiện đến giải trí. Tiểu Vy sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch thời trang, quảng cáo và sự kiện lớn. Người đẹp cũng từng thử sức với lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong một số dự án điện ảnh, qua đó từng bước xây dựng hình ảnh đa năng hơn.

Trong khi đó, Thiên Ân cũng có hoạt động khá sôi nổi sau khi giành danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Bên cạnh việc xuất hiện tại nhiều sự kiện, người đẹp tích cực tham gia các hoạt động thời trang, quảng cáo và giải trí, đồng thời thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.