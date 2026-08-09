Căn nhà ở quê của Hoa hậu Tiểu Vy

Trước khi bước vào showbiz, Tiểu Vy từng chia sẻ gia đình có cuộc sống ổn định, không quá dư dả.

Hoa hậu Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, nàng hậu có cuộc sống khá ổn định và vẫn dành nhiều sự quan tâm cho gia đình. Ít ai biết, bên cạnh căn nhà mới mà cô từng mua tặng bố mẹ, gia đình Tiểu Vy còn sở hữu một không gian sống mang đậm nét đặc trưng của phố cổ Hội An.

Căn nhà nằm trên đường Phan Bội Châu, phường Sơn Phong, TP. Hội An, gắn bó với tuổi thơ của Tiểu Vy. Khác với căn nhà mới tại TP.HCM được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, không gian ở quê của gia đình nàng hậu mang vẻ mộc mạc, hoài cổ và gần gũi.

Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 18. Ảnh: FBNV

Cô và gia đình từng sinh sống trong căn nhà ở Hội An. Ảnh: FBNV

Căn nhà ở quê của gia đình Tiểu Vy gây ấn tượng với gam màu vàng đặc trưng của phố cổ Hội An. Phần cửa được làm bằng gỗ, kết hợp đèn treo và nền gạch men nhỏ mang hơi hướng hoài cổ. Phía trước nhà được phủ nhiều cây xanh, tạo cảm giác thoáng mát, yên bình. Từ màu sắc, chất liệu đến cách bài trí, ngôi nhà mang đậm nét mộc mạc, đặc trưng của phố Hội.

Bên trong, không gian được sắp xếp gọn gàng, tiện nghi với gam màu ấm làm chủ đạo. Cây xanh được bố trí ở nhiều góc, tạo cảm giác gần gũi và hài hòa. Đây cũng là nơi mẹ Tiểu Vy kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Căn nhà ở quê của gia đình Tiểu Vy gây ấn tượng với gam màu vàng đặc trưng của phố cổ Hội An. Ảnh: Tổng hợp

Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật và có những thành tựu nhất định, Tiểu Vy đã mua một căn nhà mới để dành tặng bố mẹ. Căn nhà được nàng hậu mua vào tháng 6/2023, sau đó dành khoảng 5 tháng để sửa sang, hoàn thiện trước khi gia đình chuyển vào sinh sống.

Căn nhà có thiết kế 1 trệt, 1 lầu theo phong cách hiện đại, sang trọng. Mặt tiền sử dụng những khung cửa kính lớn, giúp không gian bên trong đón nhiều ánh sáng và trở nên thoáng đãng hơn.

Tầng 1 là khu vực sinh hoạt chung với phòng khách và phòng ăn, trong khi tầng 2 được bố trí các phòng ngủ của gia đình. Phần ban công cũng được trồng thêm cây xanh, tạo điểm nhấn và mang đến cảm giác gần gũi cho tổng thể ngôi nhà.

Tiểu Vy đã mua căn nhà này từ tháng 6/2023 để tặng cho bố mẹ. Ảnh: FBNV

Thời điểm chia sẻ về món quà dành cho bố mẹ, Tiểu Vy từng viết: "Gia đình đã luôn là động lực lớn nhất để Vy chăm chỉ làm việc trong suốt 5 năm. Lần về quê này, Vy về cùng ngôi nhà mới, một món quà dành tặng cho ba mẹ. Mọi người sẽ luôn là động lực để con chăm chỉ làm việc và cố gắng cống hiến những gì tốt đẹp nhất".

Món quà này được xem là thành quả của Tiểu Vy sau 5 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Nàng hậu vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bố mẹ và từng chia sẻ gia đình là động lực để cô nỗ lực trong công việc.

Đây chính là thành quả cô vất vả làm việc suốt 5 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: FBNV

Trước khi bước vào showbiz, Tiểu Vy từng chia sẻ gia đình có cuộc sống ổn định, không quá dư dả. Mẹ cô là người kinh doanh và giữ vai trò trụ cột kinh tế trong gia đình, trong khi bố từng gặp vấn đề về sức khỏe. Có lẽ cũng từ những điều đó, nàng hậu luôn dành nhiều tình cảm cho bố mẹ và đặt gia đình làm động lực để cô nỗ lực xây dựng sự nghiệp.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy từng chia sẻ mong muốn lớn nhất của cô là có thể chăm lo cho bố mẹ nhiều hơn. Việc mua nhà tặng gia đình vì thế không chỉ là một món quà vật chất mà còn được xem là thành quả sau nhiều năm nàng hậu làm việc và trưởng thành trong showbiz.