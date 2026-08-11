Cuộc sống viên mãn bên chồng Tây của "nữ hoàng nhạc dance" tuổi 49

Ở tuổi xấp xỉ 50, ca sỹ Thu Minh không còn đi diễn quá nhiều mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng con ở Singapore.
Thu Minh là một trong những giọng ca hàng đầu của Vpop với sự nghiệp kéo dài hơn 30 năm. Chị khởi đầu ấn tượng khi giành giải cao tại cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1993 và nhanh chóng khẳng định tên tuổi nhờ giọng soprano nội lực, kỹ thuật vững vàng.
Được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc dance”, Thu Minh ghi dấu với loạt ca khúc sôi động như “Nhớ anh”, “Chuông gió”, “Bay”... Sau nhiều thập kỷ làm nghề, giọng ca sinh năm 1977 vẫn được nhiều khán giả yêu mến và dành sự quan tâm.
Năm 2012, Thu Minh kết hôn với doanh nhân người Hà Lan. Họ có một con trai. Đến năm 2019, gia đình nữ ca sỹ sang Singapore định cư. Từ khi qua nước ngoài sống, Thu Minh hoạt động âm nhạc ít hơn, dành thời gian chăm sóc tổ ấm.
Thu Minh từng chia sẻ, ông xã cô là người cực kỳ tôn trọng vợ, luôn đồng hành và ủng hộ cô trong mọi quyết định.
Nữ ca sỹ thoải mái tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho gia đình và hát vì đam mê thay vì phải tất bật chạy show để kiếm tiền như trước.
Thu Minh có cuộc sống vật chất khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô thường xuyên xuất hiện với hàng hiệu xa xỉ, di chuyển bằng siêu xe và ở trong căn biệt thự sang trọng.
Khác với hình ảnh sôi nổi trước đây, Thu Minh hiện chọn lối sống kín tiếng hơn, ưu tiên thời gian cho gia đình. Thỉnh thoảng, cô trở về Việt Nam để hát trên sân khấu lớn hoặc đảm nhận vai trò giám khảo trong một số chương trình.
Tháng 6/2026, Thu Minh tổ chức minishow tại TP.HCM, đánh dấu lần trở lại đáng chú ý sau thời gian ít xuất hiện. Trong chương trình kéo dài khoảng ba giờ, cô hát lại nhiều ca khúc gắn với tên tuổi mình, đồng thời thử sức với acoustic, bolero.
Thu Minh từng nói cô không muốn mải miết đi tìm danh vọng, gây áp lực cho chồng con. Vì thế, cô vẫn đi hát nhưng là để tận hưởng niềm vui, thỏa mãn niềm đam mê với nghề chứ không vì áp lực tiền bạc hay giữ gìn tên tuổi. Chương trình nào hợp lý về thời gian, thuận tiện, cô mới nhận lời.
Dù không đi hát nhiều song Thu Minh vẫn giữ được phong độ, sự nhiệt huyết với âm nhạc. Sắc vóc trẻ đẹp của “nữ hoàng nhạc dance” vẫn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.
Trên trang cá nhân, giọng ca “Đường cong” thường chia sẻ hình ảnh đời thường, khoe vóc dáng săn chắc.
Cô tìm kiếm trải nghiệm mới qua những chuyến đi cùng gia đình.
Nữ ca sỹ cho biết luôn nhìn nhận sự việc ở nhiều góc độ, không đặt nặng đúng sai nên tránh được suy nghĩ tiêu cực.