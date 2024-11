NSND Thanh Lam: "Thu Minh toàn cho tôi cơm thừa canh cặn"

Thanh Lam thách đấu Thu Minh

Sau vòng loại live show 2 Bài hát của chúng ta - Our song Việt Nam, các thành viên tiếp tục chia thành 2 liên minh. Theo đó, liên minh 1 gồm: Thu Minh, Quang Linh , Lương Bích Hữu, Vũ Thảo My, OgeNus và Phạm Anh Duy. Các thành viên còn lại: Thanh Lam, Hoàng Hải, Mai Tiến Dũng, LyLy, Orange và Lâm Bảo Ngọc thuộc liên minh 2.

Dàn sao chia thành các cặp đấu song ca để bước vào lượt thi đấu đầu tiên của live show 3. NSND Thanh Lam được bầu làm đội trưởng nên cô cho rằng liên minh 1 sẽ trao vị trí tương tự cho Thu Minh. Tuy vậy, Thu Minh nhường cơ hội cho ca sĩ trẻ OgeNus khiến Thanh Lam bất ngờ.

Thanh Lam và Thu Minh đối đầu

"Bên kia đội trưởng trẻ vậy, còn bên này đội trưởng lại già như thế này. Tôi có thể nhường chức đội trưởng lại cho ca sĩ trẻ Orange được không? Tôi không muốn mình ở tuổi này còn đi đấu với bạn trẻ thế kia. Tôi đề cử Orange lên đấu thay tôi" - Thanh Lam lên tiếng.

Thu Minh không đồng ý với đề nghị này và nhận được lời “tố” từ đàn chị: "Từ đầu chương trình tới giờ, tôi tưởng Thu Minh yêu thương tôi nhưng không phải như vậy. Thu Minh toàn cho tôi cơm thừa canh cặn, còn nói tôi là con cá dọn bể. Bây giờ, tôi nói thật với Thu Minh, hình ảnh này tôi thấy không phù hợp, phải thách đấu thôi".

Lúc này, Thu Minh không đáp lời mà nhờ đàn em là Phạm Anh Duy, OgeNus phát ngôn hộ. Không chịu thua, Thanh Lam đối lại khiến MC Trấn Thành chỉ biết cười ngặt nghẽo: "Ý Thu Minh là không thèm chấp tôi. 'Em lúc nào cũng bề trên với chị'".

Thanh Lam tiết chế, Quang Linh rap, đu dây

Mở màn live show 3 là cặp Mai Tiến Dũng - LyLy với ca khúc Em không quay về được phối rock máu lửa. LyLy thể hiện sự đa tài khi có phần solo trống, trong khi Mai Tiến Dũng ghi thêm điểm với màn trình diễn cùng guitar điện.

Đưa bản hit Hào quang từ chương trình Anh trai say hi lên sân khấu là cặp Thu Minh - Vũ Thảo My. Bản phối mới có phần đằm thắm, lả lướt hơn, dù vậy cả hai vẫn tiếc nuối vì không có nhiều thời gian chuẩn bị. Trong quá trình thi, Thu Minh bị ốm nặng nhưng vẫn hoàn thành tốt nốt cao.

Các cặp diễn trong live show 3 Bài hát của chúng ta

Với bản phối kết hợp 3 thể loại nhạc electronic, hiphop và rock, Lương Bích Hữu cùng OgeNus mang đến bản mashup Xin anh đừng - Đôi mi em đang u sầu . Điểm nhấn của ca khúc là phân đoạn opera của Lương Bích Hữu và phần melody hoàn toàn mới do OgeNus sáng tác riêng.

Chung sân khấu cùng Orange, Thanh Lam tiết chế và xử lý ca khúc khác với phong cách thường thấy. Nơi mình dừng chân của Thanh Lam và Orange khiến khán giả bất ngờ khi rũ bỏ hình tượng gai góc để kể lại câu chuyện tình yêu với bản phối đậm chất ballad.

Có sự thay đổi ngoạn mục trong live show 3 phải kể đến Quang Linh. Giọng ca “chim sáo ngày xưa” xuất hiện cùng tạo hình mới mẻ: mặc áo lưới, đánh mắt khói hát rock cá tính, trẻ trung không kém cạnh “anh trai” Phạm Anh Duy. Cả hai thể hiện ca khúc Đừng ngoảnh lại . Không chỉ thể hiện khả năng rap, Quang Linh cùng Phạm Anh Duy còn có màn đu dây khiến khán giả phấn khích.Quang Linh chia sẻ phần rap này do Phạm Anh Duy viết và vì mình có tuổi rồi nên đoạn rap cũng được viết "nương theo tuổi" để anh dễ dàng thể hiện.

Quang Linh rap, đu dây khi kết hợp cùng Phạm Anh Duy

Ở sân khấu song ca cuối, Hoàng Hải cùng Lâm Bảo Ngọc hát mashup Shh, Chỉ ta biết thôi . Không chỉ khoe nốt cao, "bố Gấu" còn mạnh dạn thể hiện khả năng vũ đạo, còn Lâm Bảo Ngọc lần đầu "bắn" rap với phần rap được cô viết mới.

Khép lại đêm thi là sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ Anh Tú với bản tình ca Khóa ly biệt.

Tuần sau, Our Song tiếp tục live show 3 với lượt thi thứ 2 cùng những màn kết hợp đọ vocal và performance giữa hai liên minh.