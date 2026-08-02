Lý do Hương Tràm và Thu Minh rạn nứt suốt 14 năm

Thu Minh và Hương Tràm từng vướng mâu thuẫn và dính nghi vấn "cạch mặt" sau cuộc thi The Voice 2012.

Hương Tràm và Thu Minh từng được xem là một trong những cặp thầy trò nổi bật của Giọng hát Việt (The Voice) mùa đầu tiên. Cả hai biết nhau từ năm 2012, khi Hương Tràm mới 17 tuổi và gây chú ý ngay ở vòng Giấu mặt với ca khúc "I Will Always Love You". Phần trình diễn thuyết phục Thu Minh, giúp nữ ca sĩ trẻ lựa chọn về đội của cô.

Dưới sự dẫn dắt của HLV, Hương Tràm tiến vào đêm chung kết và đăng quang Quán quân The Voice Việt Nam mùa đầu tiên. Thời điểm đó, Hương Tràm nhiều lần dành những lời trân trọng cho Thu Minh và xem cô là người phù hợp để dìu dắt mình trên con đường âm nhạc.

Hương Tràm và Thu Minh từng được xem là một trong những cặp thầy trò nổi bật của Giọng hát Việt. Ảnh: FBNV

Sau khi Giọng hát Việt 2012 khép lại, mối quan hệ giữa Thu Minh và Hương Tràm nhiều năm liền trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Nguồn cơn được nhắc đến từ cuối năm 2013, khi Thu Minh chia sẻ trước truyền thông rằng Hương Tràm không chủ động liên lạc hay hỏi thăm cô sau khi bước ra khỏi cuộc thi. Phát ngôn này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc hai cô trò "cạch mặt".

Ít ngày sau, Hương Tràm đăng tải một bức tâm thư dài trên trang cá nhân để giải thích về những khúc mắc giữa hai người. Nữ ca sĩ khẳng định: "Không có Thu Minh thì không thể có Hương Tràm ngày hôm nay", đồng thời cho biết khoảng cách giữa hai cô trò xuất phát từ lịch trình bận rộn, khác biệt thế hệ và việc cô đã có công ty quản lý riêng sau cuộc thi. Hương Tràm cũng nhiều lần gửi lời xin lỗi đến người thầy của mình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từng thừa nhận rằng cô chưa nhận được sự tha thứ trực tiếp từ Thu Minh.

Thu Minh và Hương Tràm từng vướng mâu thuẫn và dính nghi vấn "cạch mặt" sau cuộc thi The Voice 2012. Ảnh: Tổng hợp

Phía Hương Tràm cũng nhiều lần gửi lời xin lỗi đến người thầy của mình, song nữ ca sĩ từng thừa nhận chưa nhận được sự tha thứ. Ảnh: Tổng hợp

Năm 2017, tại họp báo trước thềm liveshow, Thu Minh lần đầu lên tiếng về những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ với Hương Tràm. Nữ ca sĩ khẳng định giữa hai người chưa bao giờ xảy ra xích mích và cho biết: "Chúng tôi chưa bao giờ có xích mích bởi xích mích được tạo ra từ hai phía và hai bên cùng tranh luận. Tôi chưa bao giờ lên tiếng nên không thể tính là người trong xích mích đó".

Đến năm 2019, Hương Tràm tiếp tục có động thái hướng về người thầy cũ khi tiết lộ đã viết một lá thư tay gửi Thu Minh. Trước thềm liveshow đầu tiên của học trò mang tên Hộp Thư Số 1, Thu Minh cũng âm thầm gửi lời chúc chương trình thành công thông qua một người thân của Hương Tràm. Những động thái này được xem là tín hiệu tích cực trong mối quan hệ giữa hai cô trò, phần nào xoa dịu những đồn đoán về rạn nứt kéo dài từ sau The Voice 2012.

Đến năm 2019, Hương Tràm đã viết một lá thư tay gửi Thu Minh. Ảnh: FBNV

Tối 1/8, Hương Tràm chính thức mở màn concert thu hút hàng nghìn khán giả. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ lần lượt tái hiện nhiều dấu mốc trong hành trình hoạt động nghệ thuật thông qua loạt ca khúc quen thuộc. Chương trình còn có sự góp mặt của các khách mời Phan Mạnh Quỳnh, Lâm Bảo Ngọc, Phúc Du và 52Hz. Tuy nhiên, màn xuất hiện nhận được nhiều sự chú ý nhất thuộc về Thu Minh.

Sự góp mặt của Thu Minh khiến khán giả tại đêm nhạc bất ngờ, đồng thời đánh dấu lần hiếm hoi hai cô trò đứng chung sân khấu sau gần 14 năm kể từ The Voice 2012. Khoảnh khắc này cũng được xem là một dấu mốc đáng chú ý sau nhiều năm mối quan hệ giữa Hương Tràm và Thu Minh vướng những đồn đoán về rạn nứt.

Trên sân khấu, Hương Tràm xúc động hướng về người thầy năm xưa và chia sẻ: "Không thể ngờ rằng, rất nhiều ước mơ của em đã thành hiện thực ở đêm diễn này, trong đó có sự xuất hiện của chị".