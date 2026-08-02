Mỹ nhân tóc đỏ gây sốt trong "Spider-Man 4", nhan sắc như búp bê

Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình, Sadie Sink còn được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ triển vọng của Hollywood. Sinh năm 2002 tại bang Texas (Mỹ), cô sớm bộc lộ niềm yêu thích nghệ thuật và bắt đầu diễn xuất từ khi còn nhỏ. Trước khi được biết đến trên màn ảnh, Sadie từng tham gia các vở nhạc kịch Broadway như Annie và The Audience, Romeo&Juliet,...