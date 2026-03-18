Sao phim Spider-Man lên tiếng về tin đồn kết hôn

Zendaya trong chương trình talkshow của Jimmy Kimmel (Ảnh: ABC)

Zendaya là khách mời của chương trình Jimmy Kimmel Live! tối thứ Hai để quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt của cô và Robert Pattinson, The Drama. Trước câu hỏi không thể né tránh về việc kết hôn, nữ diễn viên đã chọn cách trả lời khá mập mờ, không phủ nhận, cũng không khẳng định. Khi người dẫn chương trình Jimmy Kimmel hỏi liệu cô ấy có theo dõi tất cả những tin tức gần đây không, Zendaya đã nói đùa: "Thật sao? Tôi chưa thấy tin nào cả".

Người dẫn chương trình cũng đề cập đến những bức ảnh do AI tạo ra về đám cưới của cô và Tom Holland đang lan truyền trên mạng xã hội trong những tuần gần đây. "Nhiều người đã bị chúng đánh lừa” - ngôi sao của phim Euphoria thú nhận khi được hỏi. “Mọi người cứ nói, Ôi trời, ảnh cưới của bạn đẹp quá, và tôi mới đáp lại Này, đó là ảnh do AI tạo ra. Chúng không phải là ảnh thật đâu”.

Loạt ảnh cưới do AI tạo ra của cặp đôi lan truyền trên mạng xã hội

Zendaya cũng xác nhận rằng có cả những người thân thiết với cô cũng nghĩ rằng những bức ảnh do AI tạo ra là thật và đã thực sự tức giận vì nghĩ rằng họ không được mời đến đám cưới.

Những tin đồn về việc cặp đôi lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 1/2025, sau khi Zendaya tham dự lễ trao giải Quả cầu vàng năm ngoái và đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay áp út. Sau đó, TMZ đã xác nhận thông qua các nguồn tin rằng cả hai đã đính hôn. Vào thời điểm đó, TMZ đưa tin rằng lời cầu hôn diễn ra kín đáo và riêng tư, vào khoảng thời gian giữa kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới năm 2024.

Chuyện tình của Zendaya và Tom Holland được cho là bắt đầu khi cả hai lần lượt vào vai Peter Parker và MJ trong loạt phim Spider-Man. Họ đóng chung trong ba phim: Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) và Spider-Man: No Way Home (2021) và cũng sẽ xuất hiện trong phim Spider-Man: Brand New Day sắp tới.

Cả hai cũng đều tham gia diễn xuất trong phim The Odyssey của Christopher Nolan, dự kiến ra mắt tại các rạp chiếu phim vào ngày 17/7.