Cận nhan sắc dàn thí sinh Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Gần 100 thí sinh có mặt từ sáng 1/8 tại TPHCM để tham dự vòng Sơ khảo khu vực phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhiều gương mặt gây chú ý với vẻ đẹp tự nhiên, sự tự tin và phong thái rạng rỡ trước khi bước vào các phần thi.
Từ 7h sáng 1/8, không khí tại địa điểm tổ chức vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam trở nên sôi động khi đông đảo thí sinh có mặt làm thủ tục.
Dù không giấu được sự hồi hộp, nhiều cô gái vẫn tự tin khoe nhan sắc tươi tắn trước ống kính, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục vương miện.
Vòng Sơ khảo phía Nam diễn ra tại TPHCM, quy tụ nhiều thí sinh đến từ TPHCM và các tỉnh, thành như Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Nghệ An...
Trong số đó có nhiều gương mặt từng đạt thành tích ở các cuộc thi sắc đẹp sinh viên. Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing TPHCM Trịnh Ngọc Huyền kỳ vọng tiếp nối thành tích của Hoa hậu Hà Trúc Linh tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
Những gương mặt vượt qua vòng Sơ khảo phía Nam sẽ cùng các thí sinh xuất sắc từ khu vực phía Bắc bước vào vòng Chung khảo toàn quốc.
Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định cuộc thi tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, đồng thời đề cao vẻ đẹp tự nhiên, bản sắc riêng và khát vọng cống hiến của mỗi thí sinh.
Nhiều cô gái lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ, tôn vẻ đẹp tự nhiên.
Ban tổ chức hướng dẫn các thí sinh hoàn thiện hồ sơ trước khi bước vào các phần thi nhân trắc học và phỏng vấn kín.
Vẻ đẹp mộc mạc, rạng rỡ của nhiều thí sinh gây ấn tượng ngay từ vòng đầu.
Nhiều gương mặt lần đầu thử sức tại Hoa hậu Việt Nam mang theo tâm lý háo hức xen lẫn hồi hộp.
Nhiều thí sinh lựa chọn trang phục thanh lịch, tôn vẻ đẹp trẻ trung.
Sự chỉn chu trong tác phong và phong thái giúp nhiều thí sinh tạo ấn tượng ngay từ những phút đầu.
Các thí sinh giữ tinh thần thoải mái trước vòng đánh giá đầu tiên.
Ban giám khảo sẽ đánh giá thí sinh qua nhiều tiêu chí, từ ngoại hình, thần thái đến khả năng giao tiếp.
Không chỉ nhan sắc, sự tự tin và bản lĩnh cũng là yếu tố giúp thí sinh ghi điểm.
Vẻ đẹp tự nhiên tiếp tục là điểm nhấn của nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.
Nụ cười rạng rỡ của các cô gái trước giờ bước vào vòng Sơ khảo.
Những gương mặt 18-20 tuổi chiếm tỷ lệ lớn tại vòng Sơ khảo phía Nam. Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục tìm kiếm những cô gái hội tụ bốn giá trị: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.