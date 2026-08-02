Cận nhan sắc dàn thí sinh Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026

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TPO - Gần 100 thí sinh có mặt từ sáng 1/8 tại TPHCM để tham dự vòng Sơ khảo khu vực phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhiều gương mặt gây chú ý với vẻ đẹp tự nhiên, sự tự tin và phong thái rạng rỡ trước khi bước vào các phần thi.