Một khoảnh khắc khi lên trao giải của Hương Giang khiến cô rơi vào tâm điểm tranh cãi.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ gây chú ý bởi màn đăng quang của tân Hoa hậu Emoura Phạm mà còn kéo theo một ồn ào bất ngờ liên quan đến Hương Giang - thành viên ban giám khảo. Chỉ từ vài giây biểu cảm khi lên sân khấu trao giải, nàng hậu bị nghi vấn không hài lòng với kết quả chung cuộc.

Trong đêm chung kết, Hương Giang lên sân khấu trao hoa và cúp cho Á hậu 1 Ngô Bảo Ngọc. Trong một vài góc quay được lan truyền đã bắt cận gương mặt Hương Giang xuất hiện với biểu cảm khá nghiêm túc. Tuy nhiên, ngay sau khi MC công bố Ngô Bảo Ngọc sẽ là đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International All Stars mùa 2, biểu cảm của Hương Giang lập tức thay đổi. Cô nở nụ cười rạng rỡ, tỏ rõ sự phấn khích và liên tục chúc mừng người đẹp.

Những khoảnh khắc Hương Giang trao giải cho Bảo Ngọc đang chia sẻ rầm rộ

Biểu cảm trước và sau khi Hương Giang biết tin Bảo Ngọc sẽ thi MGI All Stars khiến cư dân mạng bàn tán với những nghi vấn trái chiều

Chính sự thay đổi cảm xúc trong thời gian ngắn đã trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều đoạn clip cắt riêng khoảnh khắc này được lan truyền với những dòng chú thích theo hướng Hương Giang tỏ thái độ khi Emoura Phạm đăng quang, không hài lòng với kết quả và dành sự ưu ái đặc biệt cho Ngô Bảo Ngọc.

Trước làn sóng tranh cãi hướng về mình, trưa 2/8, Hương Giang đã đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để giải thích toàn bộ câu chuyện. Trong bài đăng, Hương Giang công khai tin nhắn với NTK Adrian Anh Tuấn, với nội dung rằng cô không biết trước đàn anh có quen biết với Emoura Phạm. Cô cũng chia sẻ bản thân "đã chấm" Emoura Phạm.

Về những bàn tán về thái độ lúc trai giải, Hương Giang nói rõ: "Cũng may có đoạn tin nhắn này ngay vừa kết thúc chương trình chứ không là trên mạng cứ bảo là Hương Giang thái độ ra mặt với Hoa Hậu, rồi không hài lòng kết quả rồi thiên vị Bảo Ngọc. Giang vui và bất ngờ vì top 2 đều rất tốt, nên khi Á 1 có cơ hội đi thi quốc tế lại đúng cuộc thi MGI All Stars không chỉ Giang mà ai cũng vui, chưa kể Giang cũng không nghĩ là mình sẽ trao giải cho đại diện dự thi tiếp theo tại MGI All Stars ngay tại sân khấu chung kết MGV, nên dù là Bảo Ngọc hay ai thì Giang cũng vui và bất ngờ như nhau.

Chương trình kết thúc tốt đẹp, ai cũng happy rồi mọi người ơi đừng để bất kì khoảnh khắc vài giây nào kèm theo tiêu đề gây hiểu lầm ảnh hưởng đến sự công tâm trong vai trò giám khảo cũng như tình cảm giữa giám khảo và các thí sinh!".

Hương Giang phủ nhận chuyện có thái độ không hài lòng với kết quả hay ưu ái cho Bảo Ngọc

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Emoura Phạm. Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh gốc Nam Phi. Sở hữu chiều cao 1,70m cùng số đo hình thể 80-60-92cm, Emoura Phạm mang vẻ đẹp hiện đại với đường nét lai Tây rõ nét.

Gương mặt nhỏ, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng thần thái sắc sảo giúp cô dễ dàng nổi bật giữa dàn thí sinh. Không theo đuổi hình ảnh mong manh, Emoura xây dựng phong cách khỏe khoắn, cá tính và đậm chất fashion. Ngay từ vòng đầu Miss Grand Vietnam 2026, người đẹp đã được đánh giá là một trong những thí sinh có ngoại hình nổi bật nhất cuộc thi.

Emoura Phạm sẽ đại diện nhan sắc Việt thi Miss Grand International 2026. Trong khi đó, Á hậu 1 thuộc về Ngô Bảo Ngọc, và cô được cử thi Miss Grand International All Stars mùa 2 theo dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Tân Hoa hậu Emoura Phạm

Ảnh: FBNV