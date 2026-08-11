Đã có tung tích nam thần mặt dày nhất bê bối Burning Sun sau 7 năm biến mất bí ẩn, ngoại hình hiện tại không tin nổi

Cuộc sống của nam thần mặt dày nhất trong vụ bê bối tình dục Burning Sun ở thời điểm hiện tại đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Lee Jong Hyun (cựu thành viên CNBLUE) từng là nam thần “vạn người mê”, sở hữu lượng fan hùng hậu khắp châu Á trong thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp. Nhưng sau khi dính líu tới bê bối Burning Sun của Seungri - Jung Joon Young, Lee Jong Hyun đã hoàn toàn sụp đổ hình tượng và bị đuổi cổ khỏi showbiz. Cựu thành viên CNBLUE giải nghệ, rời làng giải trí hồi tháng 8/2019. Suốt 7 năm qua, không ai biết mỹ nam họ Lee làm gì, ở đâu và sống ra sao. Mãi tới tận thời điểm hiện tại, Lee Jong Hyun mới tự để lộ tung tích của mình.

Vào tối 10/8, Lee Jong Hyun bất ngờ xuất hiện trên trang cá nhân sau 7 năm biến mất bí ẩn không chút tăm hơi. Trong bài đăng mới, anh tiết lộ hiện mình đang làm nhân viên văn phòng sau khi từ giã làng giải trí, đồng thời chia sẻ những hình ảnh đang chăm chỉ, bận rộn ở nơi làm việc. Trong ảnh, cựu thành viên CNBLUE tập trung hoàn thành công việc trên máy tính, tích cực tham gia các buổi họp cùng đồng nghiệp và đích thân kiểm tra các sản phẩm dùng thử,... Được biết, mỹ nam 1 thời hiện làm việc ở bộ phận marketing trong lĩnh vực làm đẹp. Đáng chú ý, Lee Jong Hyun gây ngỡ ngàng khi vừa xuất hiện với diện mạo phát tướng, khác xa so với hình ảnh lung linh hồi còn hoạt động ở Kbiz.

Lee Jong Hyun bỗng lộ diện với gương mặt tròn xoe và diện mạo phát tướng, trông khác xa so với thời còn hoạt động trong làng giải trí (ảnh phải). Ảnh: Naver

Anh hiện làm nhân viên văn phòng sau khi rời xa ánh đèn sân khấu. Ảnh: IGNV

Cũng trong bài đăng mới đây, Lee Jong Hyun tâm sự: “Tôi đã để trống tài khoản mạng xã hội này trong hơn 7 năm. Tài khoản của tôi đã bị hack. Sau khi lấy lại được quyền truy cập tài khoản, tôi vẫn đang yêu cầu chỉnh sửa ID và phần giới thiệu. Đã có vài năm tôi sống tách biệt với thế giới. Sau đó, tôi đã học cách làm việc để có thể sinh tồn trong thế giới này. Trong hơn 7 năm qua, tôi đã tìm thấy cảm giác thú vị với lĩnh vực marketing làm đẹp và đang làm việc 1 cách chuyên nghiệp nhất có thể. Trong hình là 1 ngày làm việc bình thường của tôi dạo này. Tôi tham gia các buổi họp, phân tích đánh giá sản phẩm và suy nghĩ làm thế nào để đạt được kết quả cao hơn trong công việc. Tôi ra ngoài từ sáng và trở về nhà vào tối muộn. Tôi nhận ra việc sống và làm việc 1 cách bình thường như thế này khó khăn đến nhường nào. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều rất tuyệt vời”.

Còn nhớ hồi đầu năm 2019, Lee Jong Hyun bị phanh phui chuyện có liên quan đến nhóm chat đồi trụy của Seungri - Jung Joon Young. Tuy không tham gia quay clip nóng song Lee Jong Hyun lại có những lời lẽ bình luận khiếm nhã về những phụ nữ, khiến dư luận phẫn nộ. Sau sự việc, công chúng yêu cầu Lee Jong Hyun rời nhóm CNBLUE và giải nghệ. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn nhất quyết ở lại nhóm, công ty quản lý còn bênh vực khi khẳng định anh đã ăn năn, hối hận rất nhiều. Cũng từ đây, Lee Jong Hyun bị gán mác là nam thần mặt dày nhất trong vụ bê bối Burning Sun.

Lee Jong Hyun mặt dày, nhất quyết không rời CNBLUE sau khi bị phát hiện dính dáng tới Burning Sun. Ảnh: Nate

Trên thực tế, Lee Jong Hyun không hề hối hận và tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Chỉ sau vài tháng bị phát giác có liên quan tới Burning Sun, nam ca sĩ họ Lee lại bại lộ chuyện tán tỉnh hotgirl mạng 1 cách vô duyên. Cụ thể, vào tháng 8/2019, Park Min Jung - BJ tiếng tăm của kênh AfreecaTV đã công khai tin nhắn Lee Jong Hyun thả thính cô trên Instagram. Nam idol gửi tin nhắn đầu tiên với nội dung: “Anh thích xem kênh Youtube của em lắm, hãy đăng thêm nhiều video hay ho nữa nhé”. Khi không được phản hồi, Lee Jong Hyun tiếp tục “tấn công” đàng gái dồn dập: “Mỡ bụng em dễ thương thật đấy”.

Vụ lùm xùm đã khiến nam ca sĩ họ Lee bị công ty chủ quản đuổi khỏi nhóm CNBLUE. Kể từ đó, anh mất hút khỏi làng giải trí và sau 7 năm mới đột nhiên “trồi lên” và xuất hiện trở lại trước công chúng mới đây.

Cuối cùng, anh cũng bị công ty đuổi cổ khỏi nhóm sau liên hoàn phốt. Ảnh: Naver

Nguồn: Spotvnews