Chia sẻ của em trai trước khi An Tây nhận phán quyết cuối cùng từ tòa án

An Tây bị truy tố 2 tội danh là "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Sau gần 2 năm kể từ khi vụ việc được điều tra, phiên tòa xét xử An Tây đã chính thức diễn ra vào ngày 24/8. Trong phiên tòa xét xử 227 bị cáo thuộc chuyên án VN10 – vụ án ma túy liên quan đến 4 tiếp viên hàng không, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKS) đã đề nghị mức án đối với Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha).

Theo đó, An Tây bị đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và 2-3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt cho hai tội danh, VKS đề nghị An Tây phải chịu mức án từ 9-11 năm tù.

An Tây bị đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và 2-3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước thời điểm tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, em trai của An Tây - Rufino Tây Ba Lô đã có những chia sẻ gửi tới mọi người về tình hình của gia đình. Rufino cho biết anh đã có mặt tại Tòa án Nhân dân TP.HCM để theo dõi phiên tòa và lắng nghe phần bào chữa của luật sư dành cho chị gái.

Dù chỉ có thể nhìn thấy An Tây qua màn hình tại phòng xử án, anh cho biết bản thân vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm, hỏi thăm và động viên gia đình trong suốt thời gian qua. "Gia đình rất biết ơn tình cảm, sự quan tâm và những lời động viên mà mọi người đã dành cho gia đình nói chung và chị An nói riêng", em trai An Tây chia sẻ.

Trước thời điểm tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, em trai của An Tây - Rufino Tây Ba Lô đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Vào tháng 4/2026, viện KSND TP.HCM ra thông báo đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10. Đây là chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023. Đáng nói, trong số 227 bị can liên quan đến vụ việc này có người nổi tiếng là ca sĩ Chi Dân (tên thật Nguyễn Trung Hiếu), và người mẫu An Tây (tên thật Nguyễn Thị An).

Theo cơ quan điều tra, người mẫu An Tây, từ năm 2020, cô này thuê Văn Anh Duy làm trợ lý, hỗ trợ Andrea quay video đăng trên nền tảng Tiktok và đưa, đón mình đi làm, Duy được trả công 10 triệu đồng/tháng. Toàn bộ sự việc An Tây rủ Duy sử dụng ma tuý như sau: Đầu năm 2024, người mẫu An Tây nhờ 1 người tên Lộc mua ma túy để sử dụng. Khi Lộc đến khu vực Phố đi bộ Bùi Viện, quận 1 (cũ) chơi thì biết người đàn ông tên Ngọc (không rõ lai lịch) bán ma túy. Lộc đã mua cho người mẫu An Tây 1 gói ma túy, giá 500.000 đồng, giao ma túy tại khu vực gầm cầu Him Lam, quận 7 (cũ). Sau đó, người mẫu An Tây tiếp tục nhờ Lộc mua ma túy để sử dụng và cho Lộc sử dụng ma túy chung. Mỗi lần Lộc mua của Ngọc 1 gói ma túy giá 800.000 đồng, đưa lại cho người mẫu An Tây.

Lúc 18h ngày 3/11/2024, Duy đến căn hộ của người mẫu An Tây để giúp cô này quay Tiktok. Người mẫu An Tây lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã mua trước đó đưa ra phòng khách rồi cả 2 cùng sử dụng. Lúc này, Nguyễn Phương Đông (bạn quen biết của người mẫu An Tây) đến chơi nên đã sử dụng ma túy cùng với cô này và Duy. Ngày 8/11/2024, Duy đến căn hộ của người mẫu An Tây để chở cô này đi quay Tiktok. Người mẫu An Tây nhờ Duy mua của Lộc 1 triệu đồng ma túy để sử dụng chung thì bị phát hiện. Khám xét chỗ ở của người mẫu An Tây thu giữ 0,1184 gam Methamphetamine và 0,7524 gam cần sa.

An Tây bị cơ quan chức năng bắt giữ từ tháng 11/2024.

Andrea Aybar (hay còn được biết đến với tên An Tây) sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha. Cô sang Việt Nam sinh sống từ năm 7 tuổi và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tại đây. Nhờ thời gian dài gắn bó với Việt Nam, An Tây có khả năng sử dụng tiếng Việt thành thạo.

Trước khi bị bắt giữ, Andrea Aybar từng là gương mặt người mẫu được chú ý tại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2014. Cô gây ấn tượng với công chúng nhờ vẻ ngoài sắc sảo, thần thái cá tính cùng vóc dáng nổi bật. Bên cạnh công việc người mẫu, An Tây còn tham gia một số dự án phim như Để Mai tính 2, Đại gia chân đất, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Nhà trọ Balanha...

Những năm gần đây, An Tây chuyển hướng sang trở thành nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Cô sở hữu kênh TikTok với hơn 4,7 triệu lượt theo dõi, nhiều video thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Trước khi vướng vào vụ việc pháp lý, An Tây vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm nhất định từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô cũng từng gây chú ý bởi một số ồn ào liên quan đến đời tư trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.