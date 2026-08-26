Huyền thoại Dolly Parton "I will always love you" mất vì ung thư

Dolly Parton - huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ - qua đời ở tuổi 80 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư.

Dolly Parton - một trong những ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác vĩ đại nhất của dòng nhạc đồng quê - đã qua đời ở tuổi 80. Thông tin được Guardian đăng tải tối 25/8 (theo giờ địa phương).

Cháu trai của nữ danh ca thông báo tin qua đời trên Instagram. “Tôi đã hình dung khoảnh khắc này sẽ nặng nề đến nhường nào, nhưng chỉ đến lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được".

Người đại diện của Dolly Parton xác nhận nữ ca sĩ qua đời hôm 25/8 (theo giờ địa phương) tại Trung tâm Ung thư Vanderbilt-Ingram (bang Tennessee, Mỹ), sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Bức hình chụp Dolly Parton năm 2022. Ảnh: Getty.

Tháng 5/2026, Dolly Parton hủy chuỗi chương trình biểu diễn dài hạn tại Las Vegas vì vấn đề sức khỏe.

Tài năng của Dolly Parton thể hiện rõ qua việc bà viết hai trong số những ca khúc vĩ đại nhất thế kỷ 20. Đó là Jolene và I will always love you. Hai ca khúc được sáng tác chỉ trong một ngày.

Ca khúc Jolene được phát hành năm 1973, ghi dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của Dolly Parton. I will always love you được bà viết tặng một người cộng sự khi họ kết thúc quan hệ hợp tác nghệ thuật. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê năm 1974, rồi một lần nữa đạt vị trí số 1 với bản thu mới năm 1982.

Đến năm 1992, Whitney Houston hát lại ca khúc này cho nhạc phim The Bodyguard, biến nó thành một thành công vang dội trên thị trường nhạc pop. Với doanh số ước tính 20 triệu bản, đây vẫn là đĩa đơn của một nữ nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại.

Các sáng tác của bà nổi bật bởi lối kể chuyện sống động, khả năng nắm bắt cảm xúc tinh tế và giai điệu giàu sức truyền cảm, được thể hiện qua giọng hát mạnh mẽ.

Tài năng của Dolly Parton thể hiện rõ qua việc bà viết hai trong số những ca khúc vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ảnh: Van Redin.

Trong sự nghiệp với hàng trăm ca khúc, Dolly Parton lập kỷ lục với 25 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê Mỹ và có 47 album lọt vào Top 10 nhạc đồng quê. Nữ danh ca lấn sân thành công sang thị trường nhạc pop với 9 to 5 - ca khúc đứng số một tại thị trường âm nhạc Mỹ năm 1980.

Song song với âm nhạc, Dolly Parton có sự nghiệp diễn xuất được đánh giá cao, hai lần nhận đề cử Quả cầu vàng.

Khán giả luôn nhớ đến Dolly Parton với vẻ ngoài hào nhoáng, những bộ cánh đính đầy đá lấp lánh cùng những mái tóc tạo kiểu cao nổi bật.

Dolly Parton lập kỷ lục với 25 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê Mỹ và có 47 album lọt Top 10 nhạc đồng quê.

Nữ ca sĩ cũng hết mình trong hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội. Bà nhiều lần quyên góp cho Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở bang Tennessee. Năm 2020, nữ nghệ sĩ tài trợ một triệu USD cho nghiên cứu về phòng chống COVID-19, góp phần tạo nền tảng cho vắc xin Moderna sau này.