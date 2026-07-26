Trấn Thành không chịu buông tha cho Erik

Trấn Thành tiếp tục "dí" Erik bằng một câu chí mạng.

Sau khi Erik chính thức lên tiếng xin lỗi vì những hình ảnh gây tranh luận trong chương trình Sao Nhập Ngũ, mọi động thái liên quan đến nam ca sĩ đều nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả. Trong lúc nhiều người cho rằng câu chuyện đã dần lắng xuống, Trấn Thành lại khiến dân mạng bật cười khi bất ngờ "réo tên" đàn em bằng một màn "cà khịa" đúng chất.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành đăng lại poster của Erik trong chương trình Sao Nhập Ngũ . Điều khiến bài đăng nhanh chóng viral không chỉ nằm ở bức ảnh cận mặt của nam ca sĩ mà còn là dòng trạng thái đầy tính "chơi chữ" của MC đình đám.

Trấn Thành viết: "Erik là người diễn tả đúng nhất tên của chươn trình luôn á! Cái mặt vậy, 'sao nhập ngũ' chi vậy em? Em đi spa được rồi!".

Trấn Thành quyết "dí" Erik vì tấm ảnh poster của nam ca sĩ ở Sao Nhập Ngũ

Cách nhấn vào cụm từ "sao nhập ngũ" vừa đúng tên chương trình, vừa như một câu hỏi dành cho Erik khiến nhiều người bật cười. Bài đăng của Trấn Thành nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau ít phút. Nhiều cư dân mạng cũng hài hước cho rằng nam MC "không buông tha" Erik khi chọn đúng thời điểm đàn em vừa lên tiếng xin lỗi.

Đây không phải lần đầu Erik trở thành "mục tiêu" của Trấn Thành. Trong những lần nam đạo diễn khui ảnh hậu trường bắt cận vòng 2 to bất thường của Erik là dân mạng được phen cười bò. Thực tế, khán giả đều biết Trấn Thành và Erik có mối quan hệ khá thân thiết ngoài đời. Nam MC, đạo diễn nhiều lần công khai bày tỏ sự yêu thích với giọng hát cũng như các sản phẩm âm nhạc của đàn em.

Không chỉ thường xuyên dành lời khen cho Erik trong các chương trình và sự kiện, Trấn Thành còn lựa chọn nam ca sĩ thể hiện ca khúc nhạc phim Bộ Tứ Báo Thủ do anh đạo diễn. Chính vì vậy, phần lớn cư dân mạng đều cho rằng dòng trạng thái lần này chỉ là màn trêu đùa hài hước giữa những người anh em thân thiết mà thôi.

Ai cũng biết Trấn Thành và Erik có mối quan hệ vô cùng thân thiết

Trước đó, ngay từ khi poster Sao Nhập Ngũ được tung ra, Erik đã trở thành nhân vật gây chú ý nhất dàn cast bởi visual được ví như... vừa bước ra từ spa. Lớp nền mịn lì, đôi môi căng bóng cùng hàng lông mày được chăm chút kỹ lưỡng khiến mạng xã hội liên tục gọi nam ca sĩ bằng loạt biệt danh như "chiến sĩ kem nền", "tướng quân không khuyết điểm",...

Trước những ý kiến trái chiều về hình ảnh trong poster, Erik nhanh chóng có động thái phản hồi. Trong đoạn video được đăng tải trên trang cá nhân, nam ca sĩ trực tiếp đọc lại loạt bình luận của cư dân mạng, từ những góp ý nghiêm túc đến những bình luận hài hước, đồng thời thừa nhận bản thân cảm thấy quan ngại khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Thay vì né tránh hay đưa ra lời giải thích dài dòng, Erik lựa chọn gửi lời xin lỗi đến ekip sản xuất chương trình và người xem. Nam ca sĩ thừa nhận layout trang điểm ở bộ ảnh đầu tiên chưa phù hợp với tinh thần của một chương trình quân ngũ. Sau khi tiếp thu góp ý, nam ca sĩ cùng ekip đã thực hiện buổi chụp mới với hình ảnh tiết chế hơn, hướng đến vẻ ngoài tự nhiên, gần gũi và phù hợp với bối cảnh của Sao Nhập Ngũ.

Erik lên tiếng xin lỗi sau những phản ứng trái chiều về poster Sao Nhập Ngũ

Ảnh: FBNV