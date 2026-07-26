Căn nhà từng khiến Kim Jong Kook không lấy được vợ

Vào thời điểm công khai căn nhà, Kim Jong Kook đã khiến các thành viên Running Man cũng như khán giả sốc nặng.

Hiện tại, Kim Jong Kook đã kết hôn và chuyển đến căn biệt thự sang trọng nằm ở khu Nonhyeon Apelbaum 2, phường Nonhyeon, quận Gangnam, Seoul. Căn hộ này có giá lên đến 6,2 tỷ won (111 tỷ đồng) và được "anh hổ" thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Những hình ảnh bên trong căn hộ rộng đến 243 mét vuông này khiến khán giả phải "wow" không ngừng nghỉ vì quá đỗi sang chảnh, đẳng cấp.

Tuy nhiên trước khi kết hôn, Kim Jong Kook sống trong 1 căn hộ nhỏ hẹp hơn nhiều. Đặc biệt, khi anh công khai nhà riêng vào đầu năm 2025, khán giả đã sốc nặng vì quá đỗi bừa bộn bẩn thỉu. Ở thời điểm đó, Kim Jong Kook bị chỉ trích ăn ở thiếu vệ sinh, nhiều khán giả còn kết luận đó chính là nguyên nhân khiến anh thành "thánh ế vợ", không thu hút phụ nữ.

Căn nhà bừa bộn khiến Kim Jong Kook bị gọi là "thánh ế vợ". Clip: YouTube

Cụ thể trong tập Running Man phát sóng ngày 23/2/2025, các thành viên đã lần đầu đến thăm nhà Kim Jong Kook và sốc nặng trước tình trạng nơi này. Từ lối vào đến phòng khách, bếp, ban công đều chất đầy đồ gia dụng và túi nilon. Các thành viên bất ngờ đến mức không nói nên lời trước sự bừa bộn của căn nhà.

Khu vực bừa bộn nhất là ban công, thậm chí Kim Jong Kook còn có căn phòng chuyên để túi nilon và hộp bìa. Yoo Jae Suk thậm chí còn cảnh báo: "Hãy chuẩn bị tinh thần trước khi nhìn vào bên trong tủ lạnh". Khi anh mở nó ra, bên trong đầy các hộp đựng nước sốt, món ăn kèm (banchan) và cafe thừa. Khi được hỏi tại sao giữ lại cafe thừa, Kim Jong Kook chống chế "Nó mới từ hôm qua" khiến Ji Ye Eun phải thốt lên "Nó sẽ biến thành nước dùng xương mất thôi" . Kim Jong Kook bật cười: "Tôi sinh ra trong 1 thế giới may mắn như vậy, không có quốc gia nào nhiều cafe miễn phí như này".

Các thành viên Running Man bị sốc trước căn nhà bừa bộn của Kim Jong Kook. Ảnh: X

Những hộp đồ ăn kèm từ rất lâu cũng được chất đống trong tủ lạnh. "Anh hổ" tự bào chữa cho bản thân: "Tôi phân loại rác tái chế. Khi tôi đặt đồ ăn giao tận nhà, tôi đã nói là tôi không lấy món ăn kèm. Nhưng họ vẫn cứ đưa cho tôi, vì vậy tôi chỉ cất chúng đi. Nếu tôi vứt chúng đi, tôi phải rửa hộp đựng, như vậy là lãng phí nước".

Cuối cùng, thành viên Haha nhận xét: "Cậu ấy thậm chí còn có 1 phòng riêng chỉ để đựng túi nilon. Tôi không đùa đâu". Ji Suk Jin bình luận: "Tủ lạnh của Kim Jong Kook chất đầy các món ăn kèm khi gọi đồ ăn về. Máy lọc không khí ở lối ra vào cũng cần được dọn dẹp sạch sẽ". Còn Yoo Jae Suk thì phàn nàn: "Cậu ấy là người không thể vứt bỏ bất cứ thứ gì". Sau đó, các thành viên Running Man đã cùng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa cho Kim Jong Kook.

Tủ lạnh đầy các hộp đồ ăn kèm từ lâu. Ảnh: X

Kim Jong Kook có cả phòng riêng đựng túi nilon. Ảnh: X

Kim Jong Kook sinh năm 1976, là ca sĩ, diễn viên kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng ở Hàn Quốc. Kim Jong Kook ra mắt lần đầu vào năm 1995 với vai trò là một trong hai thành viên của bộ đôi hip-hop Turbo. Turbo là một nhóm nhạc cực kỳ thành công, tạo nên làn sóng lớn với nhiều bản hit dance sôi động. Sau khi Turbo tan rã (và sau này tái hợp), Kim Jong Kook hoạt động solo và trở thành một trong những ca sĩ ballad được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) với album thứ 3 và ca khúc chủ đề Loveable. Các bản hit solo khác bao gồm One Man, Walking in One Spot.

Kim Jong Kook nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, lối sống lành mạnh, đam mê thể thao và đặc biệt là tính cách "keo kiệt" (được thể hiện hài hước trong Running Man ) nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh. Anh được mệnh danh là "Người Năng Lực" và "Kẻ Săn Hổ" nhờ sức mạnh vượt trội trong các chương trình tạp kỹ. Về đời tư, anh từng vướng tin đồn hẹn hò Yoon Eun Hye, Song Ji Hyo, Hong Jin Young nhưng đều khẳng định chỉ là bạn bè. Cuối cùng, Kim Jong Kook lại thông báo cưới đột ngột, khiến cả châu Á ngỡ ngàng chấn động.

Kim Jong Kook là nghệ sĩ đa năng của showbiz châu Á. Ảnh: X

Nguồn: YouTube