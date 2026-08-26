Lộ ảnh mỹ nhân Việt và bác sĩ thẩm mỹ tổ chức tiệc thôi nôi riêng tư cho con trai?

Bé trai còn được bác sĩ thẩm mỹ bồng bế cực đáng yêu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là ghi lại một buổi tiệc riêng tư của Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Trong khung hình, cả hai xuất hiện khá thoải mái bên cạnh nhau. Ngọc Loan gây chú ý khi ngồi cạnh mọi người, vui vẻ trò chuyện và tự tay chia phần ăn. Trang phục Ngọc Loan diện giống với thời điểm cô đăng clip được cho là thôi nôi con trai.

Đáng chú ý hơn cả là khoảnh khắc bác sĩ Chiêm Quốc Thái bế một bé trai trên tay. Nhóc tỳ này được bác sĩ Chiêm Quốc Thái bồng bế trên tay. Hình ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng chú ý bởi ngoại hình của cậu bé được nhận xét có nhiều nét giống với em bé từng xuất hiện trong một số hình ảnh trên trang cá nhân của gia đình Ngọc Loan. Từ đó, một bộ phận cư dân mạng cho rằng đây có thể là nhóc tỳ mà Ngọc Loan giấu kín bấy lâu nay. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng, chưa có xác nhận chính thức từ những người trong cuộc.

Lan truyền hình ảnh Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái cùng tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai

Trang phục của Ngọc Loan trong ảnh bị bắt gặp giống với clip được cho là sinh nhật bé trai

Ngọc Loan từng gây sốt khi khoe bánh kem có hình bé trai và 1 bác sĩ

Mối quan hệ của Ngọc Loan và Chiêm Quốc Thái

Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện hay những buổi gặp gỡ thân mật với gia đình hai bên. Dù chưa chính thức thông báo chuyện cưới hỏi, nhưng việc mẹ nam bác sĩ liên tục gọi Ngọc Loan là “con dâu” trên mạng xã hội khiến netizen càng thêm chắc mẩm chuyện cả hai đang có mối quan hệ vô cùng nghiêm túc.

Cách đây không lâu, mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhận xét về Ngọc Loan: "Nó đẹp còn hơn hoa hậu đó con. Cô cưng nó lắm. Đi chơi với con dâu cô cứ nhìn nó miết nhìn hoài không chán nó đẹp lắm. Cô rất thích con dâu ăn diện, đàn bà con gái đẹp lúc nào cũng dễ thương. Cô già lớn tuổi cô cũng diện hà con nên con dâu nó diện cô thích lắm không có phải như mẹ chồng người ta đâu".

Ngọc Loan có mối quan hệ thân thiết với mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Tháng 11/2016, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao với nghi vấn hẹn hò của bác sĩ Chiêm Quốc Thái với Ngọc Loan The Face. Sự việc bắt nguồn từ việc Ngọc Loan đăng ảnh nắm tay hẹn hò bên ai đó giấu mặt và hình ảnh bàn tay với những phụ kiện giống hệt với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Đến vào đầu tháng 1/2019, một tài khoản trên Facebook đã đăng tải loạt ảnh Ngọc Loan cùng một bé gái được cho là con của nữ người mẫu, người này còn khẳng định mặt bé giống bác sĩ Chiêm Quốc Thái y đúc.

Tháng 4/2025, Ngọc Loan đã đăng ảnh tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng tại nhà riêng, nhân vật xuất hiện trên bánh kem là một người đàn ông mặc áo blouse nắm chặt tay một bé trai. Nhiều người nhanh chóng nhận ra cách tạo hình của người đàn ông này rất giống với phong cách của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Ngoài ra, dù Ngọc Loan đã khéo dùng biểu tượng để che tên nhưng netizen đã soi ra được dòng chữ "Chiêm Quốc V" - được cho là con trai của cô xuất hiện trên chiếc bánh kem.

Chiêm Quốc Thái và Ngọc Loan từng bị "tóm dính" đi du lịch, có 2 em bé cũng xuất hiện