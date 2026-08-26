Trước khi bị khởi tố vì ma túy, Kiều Thanh từng vướng những ồn ào nào?

Kiều Thanh, diễn viên được biết đến qua vai Trà “cave” trong phim Phía trước là bầu trời, từng nhiều lần gây tranh luận bởi những phát ngôn liên quan đời tư.

Diễn viên Kiều Thanh cùng hơn 80 người bị khởi tố trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị Công an Hà Nội triệt phá.

Diễn viên Kiều Thanh bị khởi tố vì liên quan đến ma tuý.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi Kiều Thanh từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Kiều Thanh cũng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận bởi những chia sẻ đời tư và phát ngôn trên mạng xã hội.

Năm 2019, Kiều Thanh gây xôn xao khi công khai chuyện tình cảm tại buổi họp báo ra mắt phim Hoa hồng trên ngực trái. Nữ diễn viên thừa nhận mình là "người thứ ba", đang chung sống với một người đàn ông chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ. Kiều Thanh cho biết cô không yêu cầu người đàn ông này ly hôn và khẳng định mối quan hệ giữa mình với vợ cả vẫn tốt đẹp.

"Tôi tự hào vì là người thứ 3, hãy sống như tôi. Người thứ 3 thiệt thòi lắm, người vợ thực ra không thiệt thòi bằng người thứ 3 đâu" và khẳng định người vợ cả dù làm tròn bổn phận gia đình chồng "nhưng thực ra chồng là của riêng Thanh", cô từng nói.

Phát ngôn gây sốc của Kiều Thanh vấp phải phản ứng mạnh từ dư luận. Một bộ phận khán giả kêu gọi tẩy chay nữ diễn viên và vai diễn của cô trong Hoa hồng trên ngực trái, đồng thời đề nghị cơ quan quản lý xem xét tước danh hiệu NSƯT mà cô được trao.

Kiều Thanh từng khán giả tẩy chay khi công khai là "người thứ ba"

Năm 2022, Kiều Thanh tiếp tục gây tranh cãi khi đưa ra quan điểm liên quan đến vụ việc hai nghệ sĩ Việt vướng ồn ào tại nước ngoài. Nội dung bài đăng bị nhiều người cho là phản cảm, cổ súy cho hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức.

Bài đăng của nữ diễn viên nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng phát ngôn của cô thiếu phù hợp, có dấu hiệu bênh vực các nhân vật liên quan trong khi vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn.

Trước phản ứng của dư luận, Kiều Thanh sau đó xóa bài viết và nhìn nhận những phát ngôn của mình gây ảnh hưởng đến công chúng. Nữ diễn viên cho biết bản thân cần tiết chế hơn trong cách thể hiện quan điểm.

Kiều Thanh tên đầy đủ là Kiều Thị Thanh, sinh năm 1981, tại Hà Nội. Nhắc đến Kiều Thanh, khán giả không thể quên nhân vật Trà “cave” đầy gai góc, bất cần nhưng cũng chất chứa nhiều góc khuất trong Phía trước là bầu trời (2001).

Vai diễn của cô tạo được ấn tượng bởi nét sắc sảo, đanh đá. Bước ra từ phim đầu tay, diễn viên nổi tiếng hơn, được nhiều khán giả gọi bằng biệt danh của nhân vật. Sau bộ phim, cô tiếp tục đạt nhiều thành công trong Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Bảy ngày và một đời, Nhà có ba chị em gái...

Ngoài truyền hình, nữ diễn viên sinh năm 1981 từng được đạo diễn Lê Hoàng mời đóng phim Gái nhảy. Bộ phim từng đoạt doanh thu kỷ lục năm 2003.

Kiều Thanh trong bộ phim “Phía trước là bầu trời”.

Nổi tiếng từ rất sớm, Kiều Thanh về đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng là diễn viên chủ chốt của nhà hát, tham gia nhiều vở diễn. Kiều Thanh cũng là một trong những diễn viên trẻ nhất được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2016. Cô từng chia sẻ rằng sân khấu mới là ưu tiên hàng đầu và danh hiệu NSƯT mà Nhà nước phong tặng cho cô vào năm 2015 phần lớn đến từ sự cống hiến cho sân khấu kịch nói.

Tuy nhiên, những năm gần đây, NSƯT Kiều Thanh dành thời gian chăm sóc gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn, cô thổ lộ muốn dành thời gian làm "bà nội trợ vui vẻ" và chăm sóc sức khỏe cho người bạn đời.

Đến tháng 7/2026, cô làm đơn xin nghỉ việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội.