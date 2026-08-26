Mai Ngô khoe sắc cùng dàn mỹ nhân Miss Charm

Miss Charm Vietnam 2026 chính thức khởi động tại TP.HCM, với sự góp mặt của nhiều người đẹp trong nước và quốc tế.

Ngày 26/8, Miss Charm Vietnam 2026 chính thức khởi động tại TP.HCM, với sự góp mặt của nhiều người đẹp trong nước và quốc tế. Xuất hiện tại sự kiện, Mai Ngô thu hút sự chú ý với phong cách thời trang nổi bật. Người đẹp từng là một trong những gương mặt quen thuộc của các chương trình truyền hình thực tế về thời trang và sắc đẹp tại Việt Nam. Bên cạnh Mai Ngô, sự kiện có sự tham dự của Rashmita Rasindran - Miss Charm 2024. Người đẹp Malaysia trở lại cuộc thi trong vai trò thành viên ban giám khảo Miss Charm Vietnam 2026.

Mai Ngô xuất hiện trong sự kiện khởi động Miss Charm Vietnam 2026.

Mai Ngô cũng là gương mặt có hành trình thi sắc đẹp quốc tế đáng chú ý trong thời gian gần đây. Tại Miss Charm 2025, người đẹp đại diện Việt Nam lần lượt được gọi tên vào Top 20 và Top 12 chung cuộc. Đây là mùa giải cô được lựa chọn sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp.

Mới đây, Mai Ngô tiếp tục đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2026 và lọt Top 12 chung cuộc. Trong đêm chung kết, cô gây chú ý với phần trình diễn và phần trả lời ứng xử bằng tiếng Anh trước khi dừng chân ở Top 12.

Mai Ngô vừa trở về từ Miss Supranational 2026 với thành tích Top 12 chung cuộc.

Dàn khách mời quốc tế còn có Miss Charm Philippines 2026, Miss Charm Malaysia 2026 và Miss Charm Indonesia 2026. Sự xuất hiện của các người đẹp đến từ nhiều quốc gia tạo nên không khí giao lưu giữa các đại diện sắc đẹp tại sự kiện.

Miss Charm Vietnam 2026 lựa chọn chủ đề “Beauty Born from Culture” (Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa). Theo ban tổ chức, mùa giải năm nay hướng đến việc tìm kiếm đại diện Việt Nam hội tụ các yếu tố về nhan sắc, tri thức, bản lĩnh và hiểu biết văn hóa. Tại sự kiện, ban tổ chức cũng chính thức mở tuyển sinh Miss Charm Vietnam 2026. Hành trình tuyển chọn dự kiến gồm tiếp nhận hồ sơ, casting, tuyển chọn và huấn luyện trước khi tìm ra đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm quốc tế.

Dàn khách mời quốc tế còn có Miss Charm Philippines 2026, Miss Charm Malaysia 2026 và Miss Charm Indonesia 2026.

Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Việt Nam khởi xướng và đã trải qua ba mùa tổ chức. Các người đẹp từng đăng quang lần lượt đến từ Brazil, Malaysia và Venezuela, gồm Luma Russo, Rashmita Rasindran và Anna Blanco. Với mùa giải 2026, yếu tố văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm, trong đó đại diện Việt Nam được kỳ vọng có khả năng giới thiệu những giá trị về đất nước, con người và bản sắc Việt Nam đến khán giả quốc tế.

Ảnh: BTC