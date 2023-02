Trưởng BGK Miss Charm 2023 lý giải lý do liên tục gọi điện thoại khi đang chấm thi chung kết, khẳng định mọi thứ làm theo kịch bản

Tối qua (16/2), chung kết Miss Charm 2023 đã chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Người đẹp Brazil vượt qua nhiều đối thủ mạnh về sắc vóc, hình thể để đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Vị trí Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về Annabelle McDonnell (Philippines) và Olivia Aten (Indonesia).

Như mọi cuộc thi, Miss Charm cũng mắc phải những điểm trừ trong khâu sản xuất khiến khán giả lên tiếng góp ý.

Bà Nga tâm sự: "Đây là cuộc thi quốc tế đầu tiên do người Việt làm chủ, tức là 100% phần việc đều do chúng tôi phải đứng ra lo chứ ko được support như những cuộc thi quốc tế khác chỉ mua lại bản quyền tổ chức, vì vậy trong quá trình tổ chức cũng đã xảy ra một số vấn đề, và chúng tôi lấy đó là kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau.

Một số ý kiến cho rằng nếu chưa chuẩn bị kỹ thì đừng tổ chức, nhưng tôi chắc chắn rằng có tổ chức cả ngàn lần thì lần thứ 1001 cũng sẽ vẫn mắc lỗi nào đó, và nếu cứ ngồi đó chờ, không làm thì sẽ không bao giờ biết mình làm được gì, chưa làm được điều gì để rút kinh nghiệm. Như người ta vẫn nói, never try never know, không làm thì sao biết…

Chúng tôi vẫn quyết tâm làm, cố hết sức có thể để hạn chế sai sót, và những sai sót mùa này sẽ là kinh nghiệm để chúng tôi có thể tổ chức tốt hơn những mùa giải sau".

Một trong những tình huống trong đêm chung kết thu hút sự chú ý của mọi người chính là khoảnh khắc công bố top 20. Dù được thông báo là top 20 người đẹp xuất sắc nhất tiến vào vòng trong nhưng trên sân khấu chỉ có sự xuất hiện của 19 cô gái. Một lúc sau, hai MC Phương Mai và Quỳnh Nga bất ngờ công bố Thanh Thanh Huyền (Việt Nam) là thí sinh cuối cùng bước vào.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban giám khảo, lại cho rằng đây không phải là "sạn": "Ban đầu khi đi đường dây kịch bản, ngoài phần công bố Top 3 mới lạ do họa sĩ Phạm Hồng Minh đảm trách thì chúng tôi muốn có thêm kịch tính nhỏ. Khán giả nước nhà rất trông đợi vào đại diện của mình là Thanh Thanh Huyền, khi 19 thí sinh được gọi tên mà chưa có Việt Nam sẽ tạo nên một sự hồi hộp, căng thẳng và trông chờ đến đỉnh điểm.

Tôi đã làm khách mời ở rất nhiều cuộc thi và thấy được ánh mắt niềm tin hi vọng của khán giả chủ nhà. Ban tổ chức nảy ý để MC sẽ đọc 19 người trước, sau đó bổ sung Việt Nam để tạo kịch tính. Thanh Thanh Huyền không phải là vé vote như mọi người nghĩ, cô ấy xứng đáng vào Top 20 bằng thực lực và xứng đáng nhận sự tán thưởng, vỡ òa của khán giả Việt đã trông đợi và dành hi vọng.

Không có quy định nào nói rằng ban tổ chức phải đọc một mạch tất cả các thí sinh cả. Tuy nhiên do sự kịch tính được giữ đến phút chót với rất ít thành viên ban tổ chức, giữ bí mật đến phút cuối cùng và chỉ MC Phương Mai đeo tai nghe nhận thông tin trực tiếp từ ban giám khảo. Nhưng kết quả cuối cùng thì khán giả hài lòng với vị trí xứng đáng của Thanh Thanh Huyền".

Miss Charm 2023

Phản hồi về việc liên tục gọi điện trong quá trình chấm thi, bà Nga cho biết mình là người duy nhất có kịch bản. Được biết để đảm bảo tính bảo mật, trong đêm chung kết bà Nga phải làm việc với nhân viên trong hậu trường, bởi bà là người duy nhất có kịch bản, viết bằng tay, không để nhân viên đánh máy vì sợ bị lộ ra ngoài.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của trưởng BGK Miss Charm

"Đó là lý do tôi phải liên tục truyền thông tin. Đến đoạn nào làm cái gì tôi đều phải nhắn. Ví dụ như phần thi chỉ đọc 19 thí sinh, và Việt Nam phải để cuối cho kịch tính", bà Nga lý giải khoảnh khắc cầm điện thoại.