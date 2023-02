Ở câu hỏi ứng xử "Mỗi sáng khi thức dậy, bạn tự hỏi rằng ý nghĩa cuộc sống của mình là gì và bạn sống vì điều gì?", người đẹp Brazil Luma Russo chinh phục ban giám khảo với câu trả lời đầy thuyết phục: "Nếu như tôi phải tóm tắt nó bằng một từ, tôi chọn: tự do. Tự do theo đuổi ước mơ, tự do tiếp thu kiến thức, văn hoá, trí tuệ và cảm xúc cũng như tự do trong việc chạm tới đỉnh cao của khả năng mình".