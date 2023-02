Phỏng vấn Thanh Thanh Huyền trước thềm Chung kết Miss Charm: "Tôi không phải là một người catwalk quá xuất sắc nhưng..."

Chỉ còn ít giờ nữa, đêm Chung kết Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Miss Charm là đấu trường nhan sắc quốc tế do người Việt sáng lập và tổ chức. Năm nay, có gần 40 cô gái đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự cuộc thi.

Trước khi bước vào hành trình cuối cùng để chinh phục chiếc vương miện danh giá, Thanh Thanh Huyền đã có những chia sẻ chân thành cùng chúng tôi. Đại diện của Việt Nam đã vỡ oà, hạnh phúc sau đêm thi Bán kết và đang sẵn sàng chinh phục các thử thách trong tối nay (ngày 16/2).

Nếu dùng một cụm từ để nói về những trải nghiệm từ lúc được công bố là đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Charm đến trước thềm Chung kết, Thanh Thanh Huyền sẽ dùng từ gì?

Một hành trình đáng nhớ của thanh xuân.

Tính đến thời điểm này, điều khó nhất Thanh Thanh Huyền đã vượt qua là gì?

Tôi còn nhớ mình đã suýt khóc khi đón Tết tại Philippines trong hành trình huấn luyện đặc biệt với thầy Carlos. Khoảnh khắc đó, tôi nhớ nhà vô cùng nhưng vẫn phải tự nhủ với lòng, bản thân phải cố gắng vượt qua để tập trung học và rèn luyện thật tốt để giúp dải sash Việt Nam tỏa sáng tại Miss Charm 2023. Đó là điều khó khăn nhất của tôi trong hành trình đến với Miss Charm 2023 và là một trong những điều khó nhất mà tôi vượt qua trong cuộc sống.

Cảm xúc của Thanh Thanh Huyền sau khi trải qua đêm Bán kết Miss Charm?

Tôi vỡ òa cảm xúc ngay trong hậu trường sau khi đêm Bán kết diễn ra. Thực sự để có những phần trình diễn mãn nhãn như thế trên sân khấu, tôi và các thí sinh đều phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Hôm đó, tôi không kịp ăn gì vì Huyền muốn lên hình thật đẹp và tỏa sáng. Sau khi thi xong, tôi mới ăn vội một ít salad.

Trong các phần thi mở màn, bikini, dạ hội và Trang phục văn hoá dân tộc, Thanh Thanh Huyền ấn tượng với phần thể hiện của bản thân trong vòng nào nhất. Nếu được xếp hạng 4 phần này, Thanh Thanh Huyền nghĩ phần nào mình làm tốt nhất và không được tốt?

Tôi xin phép được tham lam một chút, xếp hạng 4 màn trình diễn bằng điểm nhau được không (cười lớn). Thú thật, đối với tôi, mỗi màn trình diễn đều có sự đặc biệt riêng và yêu cầu khác nhau. Nếu phần mở màn đòi hỏi sự thướt tha, dịu dàng và duyên dáng trong tà áo dài thì bikini lại trái ngược hoàn toàn, đòi hỏi sự quyến rũ và tinh thần nóng bỏng. Cho nên để đánh giá thật bản thân ấn tượng nhất với phần trình diễn nào của chính mình thật sự khó khăn với tôi, việc này mình xin phép để khán giả nhìn nhận cho khách quan hơn nha.

Trước khi Bán kết Miss Charm được công chiếu thì một đoạn clip đã lộ ra trên mạng xã hội. Khán giả nhận xét rằng khả năng catwalk của bạn chưa được như kỳ vọng. Thanh Thanh Huyền phản hồi như thế nào về việc này?

Sau khi xem toàn bộ Bán kết Miss Charm quay góc quay chính thức của Ban tổ chức, tôi nghĩ khán giả sẽ có cái nhìn cái về khả năng catwalk của mình. Tôi không phải là một người catwalk quá xuất sắc nhưng tôi nghĩ mình đã làm tốt và cố gắng hết mình ở tất cả phần thi vào đêm Bán kết. Hy vọng trong đêm Chung kết khán giả sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ Huyền.

8 năm rồi mới trở lại một sân khấu nhan sắc, Thanh Thanh Huyền có cảm xúc như thế nào khi diện áo dài và là một trong những nhóm đầu tiên mở màn Bán kết Miss Charm?

Kể từ 2015 đến bây giờ tôi mới diễn lại áo dài trên sân khấu một cuộc thi nhan sắc. Bản thân là người phụ nữ Việt Nam, tôi vô cùng yêu tà áo dài của dân tộc. Khi được mặc áo dài và mở màn phần đồng diễn tại Bán kết Miss Charm, trái tim mình đong đầy cảm xúc, có thể diễn tả thành 3 từ sau đây. Đầu tiên là sự tự hào, sau đó là hãnh diện, cuối cùng là sung sướng. Đặc biệt, khi ngắm nhìn các thí sinh nước ngoài duyên dáng trong tà áo dài, mình thêm yêu và quý hơn những nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Trang phục văn hoá dân tộc của Thanh Thanh Huyền có phần cồng kềnh hơn so với các đối thủ. Bạn có gặp khó khăn gì trong lúc trình diễn và bên trong hậu trường không?

Phần lắp ráp hơi khó khăn một chút nhưng may mắn là bộ trang phục khá nhẹ nên tôi có thể dễ dàng di chuyển, không gặp chuyện gì quá khó khăn với nó. Trong hậu trường tôi phải đi ngang thay vì đi thẳng như bình thường do bộ trang phục có chiều rộng khá to.

Thanh Thanh Huyền có đánh giá ra sao về các đối thủ trong cuộc thi năm nay. Bạn đã có danh sách top 3 của riêng mình không?

Tôi không dám khẳng định bất kỳ điều gì về kết quả cuộc thi, vì mọi chuyện ở thời điểm này chỉ là dự đoán. Còn về các đối thủ trong cuộc thi năm nay, tôi đều xem các thí sinh là những người bạn. Mỗi người đều có một màu sắc riêng, cũng như sự bản lĩnh và cá tính đặc biệt. Vì vậy, tôi cho rằng bản thân mình phải luôn tập trung và nỗ lực, cố gắng hết mình. Không thể lơ là một phút giây nào cả.

Trước Thanh Thanh Huyền, nhiều đại diện Việt Nam đã rất e ngại khi xuất hiện sau các cô gái của Venezuela, bạn có gặp áp lực này không?

Tôi mang bản sắc riêng của mình và Venezuela cũng vậy. Mỗi người sẽ tỏa sáng theo phong cách riêng, màu sắc và cá tính của Huyền và đại diện Venezuela hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, tôi không lo hay áp lực khi bước sau Venezuela, điều quan trọng là phải giữ vững tinh thần, bản lĩnh khi sải bước trên sân khấu.

Đại diện nhan sắc Việt đến với đấu trường quốc tế sẽ không tránh khỏi những lời bàn tán tiêu cực từ dư luận. Thanh Thanh Huyền đã đối mặt với những điều này như thế nào trong thời gian qua?

Mọi bàn tán trong quá trình thi Miss Charm không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của tôi. Những góp ý xây dựng, tôi xin ghi nhận còn những bình luận tiêu cực, tôi sẽ không để tâm tới. Tôi chỉ cố gắng và tập trung cho mục tiêu bản thân đã đặt ra, đồng thời giữ vững tinh thần cầu tiến, cố gắng hoàn thiện chính mình hơn mỗi ngày. Điều quan trọng tôi cần làm là chứng minh thực lực của bản thân.

Thông qua các hoạt động tại cuộc thi, khán giả có thể thấy rõ tâm huyết và tình cảm cũng như sự nỗ lực của tôi dành cho Miss Charm 2023. Tôi nỗ lực không chỉ vì bản thân mình, tôi mong muốn giá trị về văn hóa và con người mình mang đến cuộc thi sẽ góp phần tạo nên cái nhìn đẹp và thiện cảm về Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Đồng thời, tôi hoạt động trong lĩnh vực giải trí đủ lâu để có cho mình bản lĩnh vượt qua những bàn tán đó. Tôi chọn đối diện với nó và giải thích cho những người chưa biết hay chưa hiểu câu chuyện thật sự là như thế nào.

Trong hành trình này, có nàng hậu Vbiz nào gửi lời động viên hay hỗ trợ Thanh Thanh Huyền không?

Không chỉ là những nàng hậu Vbiz đâu, nhiều anh chị em nghệ sĩ gửi lời động viên và dành nhiều sự yêu thương dành cho tôi. Tôi biết ơn và trân trọng những tình cảm của mọi người. Tôi sẽ mang tấm lòng của mọi người biến thành niềm tin, giúp mình vững bước và tự tin khi bước lên sân khấu của Miss Charm 2023.

Người ta nói thi nhan sắc là một cuộc chơi cần nhiều tài chính, Thanh Thanh Huyền nghĩ có đúng không?

Nếu nói đúng hơn, đây là một cuộc chơi cần nhiều sự đầu tư. Để chuẩn bị cho hành trình đến với Miss Charm 2023, tôi đã bỏ ra nhiều thứ ngoài tài chính, tiền bạc. Đó là tâm huyết, nỗ lực và cố gắng, đầu tư trí óc và sức lực giúp bản thân hoàn thiện mọi kỹ năng để thoải mái chinh chiến, thi nhan sắc.

Thanh Thanh Huyền đặt mục tiêu nào cho bản thân trong đêm Chung kết sắp tới?

Miss Charm 2023 không chỉ là một cuộc thi, đối với tôi, đây là một dự án lớn trong cuộc đời của mình. Sau cuộc thi, tôi sẽ thực hiện những dự án mà bản thân ấp ủ, có thể tôi sẽ xuất hiện trong những vai trò mới trong thời gian tới.

Còn ở đêm Chung kết Miss Charm 2023, tôi hy vọng bản thân sẽ đạt được một thành tích tốt, làm cho mọi người tự hào về tôi. Vì tôi biết mọi người luôn kỳ vọng 2 tiếng Việt Nam sẽ được hô vang nhiều lần nhất tại sân khấu chung kết Miss Charm 2023.

Một câu hỏi mà rất nhiều nàng hậu được hỏi nhưng mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng: Tại sao Thanh Thanh Huyền xứng đáng là Miss Charm 2023?

Tôi xin phép để dành câu trả lời này nếu có cơ hội lọt vào top ứng xử của Miss Charm 2023 nha. Mọi người nhớ theo dõi đêm chung kết cuộc thi để ủng hộ Huyền và các đại diện khác trên thế giới nhé!

Một lời Thanh Thanh Huyền nhắn nhủ bản thân trước khi bước vào đêm Chung kết Miss Charm?

"Thanh Thanh Huyền - Miss Charm Vietnam hãy thật tự tin, bản lĩnh và tỏa sáng trên sân khấu Miss Charm nhé! Bởi vì hành trình này, bạn đã nhận được quá nhiều sự yêu thương và ủng hộ của mọi người"

Sau cuộc thi, Thanh Thanh Huyền có dự định gì không?

Tôi dự định sẽ nghỉ ngơi 1 vài ngày, coi như tự thưởng cho bản thân rồi tiếp tục quay trở lại công việc của mình.

Ảnh: Nhân vật cung cấp