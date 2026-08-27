MC Hoàng Oanh phát tín hiệu công khai với Lê Giang Patrik ngay tại SVĐ Mỹ Đình

Khoảnh khắc MC Hoàng Oanh ăn mừng chức khi Lê Giang Patrik và các đồng đội lên ngôi vô địch khiến dân tình thích thú.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 26/8 đã khép lại với màn đăng quang đầy cảm xúc của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh những khoảnh khắc ăn mừng của các cầu thủ trên sân, loạt hình ảnh từ khán đài cũng nhanh chóng được cư dân mạng chú ý, trong đó có màn xuất hiện đầy trùng hợp của MC Hoàng Oanh.

Theo đó, nữ MC đã có mặt trực tiếp tại SVĐ Mỹ Đình để theo dõi trận cầu quyết định ngôi vương. Gây chú ý, Hoàng Oanh lựa chọn một chiếc áo đấu màu vàng in số 1 - màu áo và số áo đặc trưng của thủ môn.

Điều thú vị là trong trận đấu này, thủ môn Lê Giang Patrik cũng ra sân với trang phục màu vàng và mang áo số 1. Chính sự trùng hợp này khiến khoảnh khắc Hoàng Oanh xuất hiện trên khán đài được chú ý hơn hẳn.

MC Hoàng Oanh ăn mừng cực nhiệt sau khi trận đấu kết thúc

Không chỉ diện đúng màu áo của vị trí thủ môn, Hoàng Oanh có hành động đặc biệt dành cho Lê Giang Patrik. Theo đó, trong lúc toàn đội tiến lên khu vực trao cúp, Hoàng Oanh nhanh chóng dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên bục vinh quang.

Đáng nói, giữa rất nhiều hình ảnh diễn ra cùng lúc, nữ MC đã chọn đúng khoảnh khắc Lê Giang Patrik được các đồng đội kéo lên phía trước nâng cao chiếc cúp vô địch để đăng lên mạng xã hội. Từ góc quay của Hoàng Oanh, thủ môn mang áo số 1 xuất hiện giữa đội hình nhà vô địch trong khoảnh khắc đầy cảm xúc.

MC Hoàng Oanh bắt cận khoảnh khắc Lê Giang Patrik nâng cúp vô địch

Sự xuất hiện của Hoàng Oanh tại sân Mỹ Đình vì thế càng khiến dân tình chú ý. Không chỉ bởi chiếc áo đấu màu vàng số 1 đầy trùng hợp, nữ MC còn đang là nhân vật được réo tên liên tục bên cạnh Lê Giang Patrik trong thời gian qua.

Từ cuối tháng 7, Hoàng Oanh và thủ môn Việt kiều liên tục vướng nghi vấn hẹn hò sau hàng loạt hint được cư dân mạng xâu chuỗi. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc sau trận giao hữu Việt Nam - Myanmar hôm 18/7, khi Patrik tiến về khu vực khán đài, cởi áo đấu và trao tận tay cho Hoàng Oanh.

Trước đó, nữ MC cũng từng chia sẻ nhiều hình ảnh tình cảm bên một người đàn ông giấu mặt, trong đó có những khoảnh khắc nắm tay, đi du lịch. Netizen sau đó soi ra nhiều điểm trùng hợp về phụ kiện giữa người đàn ông bí ẩn này và Patrik.

Cả hai đến nay chưa chính thức xác nhận mối quan hệ. Tuy nhiên, những tương tác trên mạng xã hội cùng các màn "chạm mặt" liên tiếp khiến chuyện tình cảm của Hoàng Oanh và Patrik vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt.