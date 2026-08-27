Hôn nhân của Quyên Qui

Kể từ khi đón nhóc tỳ đầu lòng, Quyên Qui dành thời gian để vun vén gia đình, tần suất hoạt động nghệ thuật thưa dần.

Từ một gương mặt quen thuộc với khán giả qua những vai diễn có cảnh nóng, Quyên Qui từng bước tạo dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh và trở thành cái tên được chú ý sau Đảo Thiên Đường. Thế nhưng khi sự nghiệp đang có nhiều cơ hội, nữ diễn viên bất ngờ lui về vun vén cuộc sống riêng.

Theo đó, vào cuối năm 2025, cuộc sống của Quyên Qui bất ngờ trở thành tâm điểm theo một cách hoàn toàn khác. Nữ diễn viên xuất hiện tại một sự kiện với vóc dáng đầy đặn hơn trước, từ đó vướng nghi vấn mang thai. Thời điểm ấy, Quyên Qui không xác nhận hay phủ nhận mà cho biết bản thân tăng cân và đang tập luyện để lấy lại vóc dáng.

Đến Giáng sinh 2025, cô bất ngờ công khai hình ảnh một người đàn ông đặc biệt. Cả hai có nhiều khoảnh khắc thân mật, từ ôm nhau đến những buổi hẹn hò riêng tư.

Quyên Qui công khai có "nửa kia" vào cuối năm 2025

Sang đầu tháng 1/2026, Quyên Qui chính thức xác nhận đã có chồng và có con. Cô gọi người đàn ông này là "chồng" và cho biết anh vốn sống khá kín tiếng, không thích xuất hiện trên mạng xã hội.

Đến tháng 5/2026, Quyên Qui mới chính thức công khai con trai đầu lòng nhân dịp sinh nhật tuổi 28. Cô đăng hình ảnh em bé và chia sẻ rằng trước đó bản thân từng gặp vấn đề tâm lý, muốn dành thời gian chăm sóc sức khỏe sau sinh và chăm con thật tốt trước khi đưa em lên mạng xã hội.

Không lâu sau đó, cô xác nhận đã sinh con đầu lòng

Sau khi làm mẹ, Quyên Qui có sự thay đổi trong cách cô xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên chưa có rục rịch nào với việc trở lại hoả động giải trí, thay vào đó là dành thời gian cho gia đình nhỏ. Quyên Qui chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống đời thường, nhưng nội dung chuyển từ những hoạt động showbiz sang chồng, con.

Trên mạng xã hội, Quyên Qui cũng không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình nhỏ. Từ hình ảnh chăm sóc con trai, những phút giây du lịch cùng chồng doanh nhân đến các khoảnh khắc được ông xã quan tâm, nữ diễn viên dần cởi mở hơn trong việc hé lộ cuộc sống sau khi làm mẹ.

Quyên Qui thoải mái công khai những khoảnh khắc đời thường cùng chồng lên mạng xã hội

Nói về ông xã, Quyên Qui từng bộc bạch trên livestream: "Mọi người đừng đồng chồng tôi là Phó Chủ tịch tập đoàn nữa. Chồng tôi không có liên quan gì đâu, nói như vậy là sai sự thật. Chồng tôi chỉ làm các dự án, điều hành, thiết kế dự án... kiểu như một sản phẩm tung ra thị trường thì chồng tôi sẽ lên thiết kế, ý tưởng như vậy thôi chứ không tới mức độ làm hết mọi thứ đâu".

Ngoài ra, Quyên Qui còn cho biết cô vốn có năng lực tài chính, không đồng ý với chuyện netizen nói cặp kè đại gia vì tiền. Nữ diễn viên thẳng thắn: "Tôi vốn cũng giàu mà, mọi người quên mất tôi cũng giàu mà. Tôi chưa có xin tiền hay dùng tiền của ai bao giờ đâu nha. Tôi thấy nhiều người nói tôi quen đại gia vì này kia, tôi không đồng ý đâu. Tại sao mọi người không gọi tôi là đại gia".

Quyên Qui cho tiết lộ hiện tại chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới

Quyên Qui tên thật Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998 tại Gia Lai. Cô bước vào showbiz với vai trò người mẫu ảnh, sau đó thử sức ở các web-drama và từng tham gia Tỏ Tình Hoàn Mỹ.

Năm 2023, Quyên Qui ghi dấu ấn khi tham gia Miss Earth Vietnam và lọt Top 11 chung cuộc. Sau cuộc thi, người đẹp tiếp tục theo đuổi diễn xuất, từng bước tạo dấu ấn qua các dự án điện ảnh và truyền hình.

Đến năm 2024, Quyên Qui gây chú ý khi tham gia Đảo Thiên Đường. Tại đây, cô có mối quan hệ đặc biệt với DJ Wukong và liên tục để lộ những tín hiệu tình cảm sau chương trình. Tuy nhiên, chuyện tình này không kéo dài. Đến tháng 2/2025, Quyên Qui xác nhận cả hai đã đường ai nấy đi.

Quyên Qui hoạt động với vai trò mẫu ảnh và sau đó lấn sân sang phim ảnh

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Quyên Qui đến vào năm 2024. Cô góp mặt trong Mai của Trấn Thành với vai một cô gái có mối quan hệ tình một đêm với nhân vật do Tuấn Trần thủ vai. Dù chỉ đảm nhận vai nhỏ, Quyên Qui nhanh chóng được khán giả chú ý bởi ngoại hình nổi bật và phân cảnh nhạy cảm trong phim.

Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục đảm nhận vai nữ chính Kim trong Quý Cô Thừa Kế 2. Đây được xem là bước tiến đáng kể khi Quyên Qui có cơ hội đảm nhận một vai diễn điện ảnh dài hơi hơn. Một số đánh giá dành lời khen cho khả năng biểu cảm, hình thể và thần thái của nữ diễn viên trẻ.

Quyên Qui sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, gây chú ý bởi các vai diễn quyến rũ, xinh đẹp

Ảnh: FBNV