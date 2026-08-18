Quyên Qui tung tin nhắn riêng tư với chồng Phó chủ tịch, tình hình hôn nhân lộ rõ

Chuyện gì mà Quyên Qui đăng tải cả nội dung tin nhắn với chồng lên mạng xã hội thế này.

Quyên Qui (tên thật là Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998, quê Gia Lai) được đông đảo khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình hẹn hò "Đảo Thiên Đường" và góp mặt trong một số dự án phim ảnh. Trên mạng xã hội, người đẹp sở hữu lượng người theo dõi đông đảo nhờ ngoại hình nổi bật cùng những chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Quyên Qui dạo này. Ảnh: IGNV.

Mới đây, Quyên Qui gây chú ý khi đăng tải ảnh chụp màn hình đoạn chat với chồng lên mạng xã hội Instagram.

Đoạn hội thoại là những tin nhắn qua lại giữa hai vợ chồng khi Quyên Qui bị bỏng ở tay. Chồng cô liên tục hỏi han, dặn dò vợ cách xử lý vết thương, hứa khi về nhà sẽ mua thuốc bôi cho cô. Đồng thời, chồng người đẹp này cũng có nhiều tin nhắn tin thể hiện sự lo lắng khi thấy vợ bị bỏng: “Sao mà khổ thân thế/ tay ngọc tay ngà”.

Quyên Quy gây chú ý khi chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn với chồng, ngọt ngào cỡ này. Ảnh: IGNV.

Trong đoạn chat, Quyên Qui lưu tên chồng là “Bố Nam”, cả hai xưng hô “vợ - chồng”. Dù không trực tiếp đề cập đến tình trạng hôn nhân, song qua cách cả hai trò chuyện và thể hiện sự quan tâm dành cho nửa kia cũng phần nào hé lộ đời sống hôn nhân, tình cảm ở thời điểm hiện tại.

Đây cũng là lần hiếm hoi Quyên Qui công khai tin nhắn với chồng phó chủ tịch nên càng nhận về nhiều sự quan tâm.

Khoảng vài tháng trở lại đây, trên TikTok, Quyên Qui cho chồng “lên sóng” nhiều hơn. Từ những clip bắt trend đến các nội dung quảng cáo, ông xã của nữ TikToker đều có mặt, và tương tác khá tự nhiên với vợ.

Chồng Quyên Qui thoải mái thể hiện tình cảm với cô trước ống kính như ôm, hôn hay cùng nhau thực hiện những nội dung đời thường, bắt trend với vợ. Dù trước đó, trên sóng livestream, Quyên Qui chia sẻ chồng là người hướng nội, sống kín tiếng.

Dạo gần đây, chồng của Quyên Qui xuất hiện trang các clip TikTok, ảnh Facebook của cô nàng đều đặn.

Visual ngày càng thăng hạng của Quyên Qui. Ảnh: FBNV.

Về phía mình, Quyên Qui cũng khen chồng là người giỏi giang, biết làm việc bên ngoài nhưng cũng chủ động vun vén việc nhà và chăm con.

Thời gian gần đây, người đẹp 28 tuổi ít xuất hiện tại các sự kiện hơn, chủ yếu dành thời gian ở nhà, chăm sóc gia đình, nhận các công việc quảng cáo và thỉnh thoảng đi chơi cùng bạn bè.

Trước đó, vào cuối năm 2025, cái tên Quyên Qui bất ngờ xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn khi vướng nghi vấn đã bí mật sinh con. Mọi chuyện bắt đầu từ một lần xuất hiện tại sự kiện, khi nhiều người nhận xét người đẹp trông đầy đặn hơn trước. Sau đó, hàng loạt từ khóa như “Quyên Qui mang bầu”, “Quyên Qui sinh em bé” được cư dân mạng tìm kiếm và bàn luận.

Trước những đồn đoán, Quyên Qui không trực tiếp xác nhận hay phủ nhận. Thay vào đó, cô liên tục chia sẻ về việc bản thân tăng cân, đăng tải hình ảnh tập luyện và ăn uống khoa học để lấy lại vóc dáng.

Khi câu chuyện dần lắng xuống, đúng dịp Giáng sinh năm 2025, Quyên Qui bất ngờ công khai bạn trai. Ngay sau đó, danh tính nửa kia của cô nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, người này có tên viết tắt là N.T., là một gương mặt hoạt động trong lĩnh vực nightlife tại Hà Nội và TP.HCM. Anh hiện giữ vị trí phó chủ tịch tại một doanh nghiệp sở hữu nhiều nhà hàng, quán bar và có mối quan hệ với nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí. Cô cũng tiết lộ cả hai khi đó chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới.

Đến cuối tháng 5 vừa qua, Quyên Qui công khai hình ảnh con trai đầu lòng trên mạng xã hội. Cô cho biết đã chờ đợi khá lâu trước khi quyết định chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này với công chúng. Hiện tại, cô cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh con lên mạng xã hội.