Em gái Trấn Thành và cuộc sống mẹ 2 con viên mãn

Dù không hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Mi - em gái kế của Trấn Thành vẫn có lượng người theo dõi đáng kể.

Là nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu, Trấn Thành luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Vì vậy, các thành viên trong gia đình nam nghệ sĩ cũng thường xuyên được chú ý mỗi khi xuất hiện. Ngoài em gái út là diễn viên Uyển Ân, Trấn Thành còn có một người em gái khác khá kín tiếng là Huỳnh Mi.

Không hoạt động nghệ thuật và cũng hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, Huỳnh Mi vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ công chúng. Trang Facebook cá nhân của cô hiện có khoảng 34 nghìn người theo dõi.

Mới đây, Huỳnh Mi đăng ảnh sinh nhật tuổi 33 bên 2 con và nhanh chóng gây chú ý. Trong khoảnh khắc này, cô tươi cười rạng rỡ cùng với chiếc bánh kem được chồng tặng có dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật bé Mi 2 con".

Hình ảnh mới nhất của Huỳnh Mi và 2 con (Ảnh: FBNV)

Huỳnh Mi tên đầy đủ là Huỳnh Trinh Mi, sinh năm 1993, là em gái thứ hai trong gia đình Trấn Thành. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, phong thái nhẹ nhàng và được nhận xét có nhiều nét giống các thành viên trong gia đình.

Trước đây, Huỳnh Mi từng thử sức thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Tuy nhiên, sau đó cô quyết định không theo đuổi con đường nghệ thuật mà chuyển hướng sang việc học và kinh doanh. Huỳnh Mi tốt nghiệp tại RMIT - một trong số trường đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.

Năm 2018, Huỳnh Mi tổ chức đám cưới với Yung Man Kit - doanh nhân người Hồng Kông (Trung Quốc) - sau 3 năm hẹn hò. Hôn lễ diễn ra ấm cúng với sự góp mặt của người thân và bạn bè thân thiết.

Đám cưới Huỳnh Mi - Yung Man Kit

Sau khi kết hôn, Huỳnh Mi vẫn tiếp tục cuộc sống kín tiếng. Những hình ảnh về cuộc sống của cô chủ yếu là các khoảnh khắc bên gia đình, những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cùng chồng con.

Tháng 3/2020, Huỳnh Mi sinh con gái đầu lòng và gọi con bằng tên thân mật là Vò Vẽ. Đến dịp Tết năm 2023, gia đình tiếp tục chào đón thêm con trai - Min.

Trở thành mẹ của 2 con, Huỳnh Mi vẫn khiến nhiều người chú ý bởi sắc vóc gọn gàng cùng nhan sắc ngày càng mặn mà. Cô thường xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng và không quá phô trương.

Trong khi đó, Yung Man Kit cũng thường xuyên cập nhật về công việc và cuộc sống gia đình. Đầu năm 2026, nam doanh nhân chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình: "+ 8 năm thương vợ; + 2 đứa nhìn y chang mình; + 22kg vàng lỏng 999 trong bụng; -99% số tiền trong tài khoản; và số tài khoản vợ x ? À, quên chúc Huỳnh Mi luôn luôn thương chồng và 2 bé như số tài khoản của anh".

Hiện tại, cả Huỳnh Mi và Yung Man Kit đều có công việc kinh doanh riêng. Song cả hai vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống.

Về mối quan hệ với anh trai và em gái nổi tiếng, Huỳnh Mi và Yung Man Kit thường có mặt trong những dự án quan trọng để ủng hộ Trấn Thành - Hari Won và Uyển Ân. Đại gia đình Trấn Thành cũng đăng ảnh sum vầy mỗi dịp lễ Tết và sự kiện đặc biệt.

Gia đình Trấn Thành

Đáng nói, Huỳnh Mi và Uyển Ân từng có một khoảng thời gian dài không tìm được tiếng nói chung. Hai chị em khác biệt trong suy nghĩ và cách sống, đến mức "mở miệng là khắc khẩu".

Uyển Ân chia sẻ vào đầu năm 2026: "Từ nhỏ tới lớn, Ân với anh Thành luôn hòa thuận, riêng chị Mi thì mất khá lâu để hai chị em hoà hợp với nhau. Thật ra hai chị em rất thương nhau nhưng có thể cả hai không biết cách yêu thương cho đúng nên rất dễ khắc khẩu, cứ nói chuyện với nhau thì sẽ không hoà hợp".

Khoảng 2 năm trước - 2024, Huỳnh Mi và Uyển Ân "bắt đầu tách nhau ra để có khoảng cách và ngồi nhìn lại bản thân, nhìn lại những chuyện đã qua". Hiện tại mối quan hệ của 2 chị em đã tốt đẹp hơn bởi "khi xa nhau rồi thì cả hai mới nhớ nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn".